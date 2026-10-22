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El recuerdo a Ernestina Pais que conmovió a todos en el Martín Fierro de Radio con la voz de Gastón Pauls

A cuatro meses de su muerte, la ceremonia reunió imágenes de la carrera de la conductora con sentidas palabras del actor para homenajearla. “Era luminosa, curiosa, libre y profundamente auténtica”, expresó

Ernestina Pais recibió un conmovedor homenaje en el Martín Fierro de Radio 2026
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Ernestina Pais recibió un emotivo homenaje a cuatro meses de su fallecimiento durante la ceremonia de los premios Martín Fierro de Radio 2026, organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) en Goldcenter, en Buenos Aires y con transmisión de Infobae en vivo.

La distinción incluyó un video dedicado a su trayectoria, con la narración de su amigo, el actor y conductor Gastón Pauls. El material reunió imágenes de la comunicadora y un repaso por su carrera en los medios. “Ernestina tenía una virtud, algo que no se aprende: la cercanía, una forma muy singular de estar. Era luminosa, curiosa, libre y profundamente auténtica”, expresó Pauls en la voz en off del homenaje.

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Ernestina Pais fue homenajeada con un video que repasó su trayectoria en radio y televisión

El actor también se refirió a la forma en que Pais construía sus vínculos. “No hacía falta que pasaran muchos minutos para darse cuenta de que la conversación había empezado mucho antes de la primera palabra”, señaló. En ese sentido, agregó que la periodista hablaba y escuchaba “con la misma naturalidad” y que su personalidad se imponía por sobre cualquier construcción televisiva. “Era imposible confundirla porque nunca intentó parecerse a nadie”, sostuvo.

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La ceremonia de los Martín Fierro de Radio recordó a Ernestina Pais a cuatro meses de su fallecimiento

Pauls cerró el mensaje con unas palabras personales para quien llamaba “Erne”. “Gracias, Erne, por tu calidez, amistad, alegría, humor y por dejarnos el recuerdo más lindo que puede dejar un comunicador y artista: el de sentir que del otro lado había una buena persona, una buena mina”, afirmó.

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El clip terminó con imágenes de Pais entre risas y sonrisas, antes de dar paso al aplauso de los asistentes a la gala. Durante la transmisión, el conductor Luis Novaresio informó que familiares de la periodista seguían la ceremonia.

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La emoción de quienes fueron sus compañeros en Mañanas informales, Cecilia Ruffa y Gastón Recondo

Ernestina Pais tenía 54 años cuando murió el 26 de junio, luego de que el auto que conducía fuera embestido por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel de San Isidro. La investigación judicial quedó a cargo de la fiscal María Paula Hertrig.

El informe preliminar de la autopsia determinó que la conductora sufrió un traumatismo encefalocraneano grave. También registró lesiones en el hígado y el bazo.

Las cámaras de seguridad incorporadas al expediente registraron el momento en que el vehículo atravesó el cruce cuando las barreras estaban bajas. En los meses previos, Pais combinaba sus trabajos en medios con la obra teatral El divorcio del año, en la que participaba desde enero.

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Gastón Pauls puso voz al homenaje dedicado a su amiga Ernestina Pais. Luis Ventura se mostró sensibilizado por la evocación de la animadora

El Martín Fierro de Radio 2026 arrancó con el presidente de APTRA, Luis Ventura abriendo la ceremonia con una defensa de la vigencia del medio y recibió una ovación de los asistentes. “¿Quién dijo que la radio estaba muerta? ¡Que venga acá y lo diga si tiene huevos! Tiene más vida que nunca. ¡Aguante la radio!”, afirmó ante el salón del Goldcenter de Parque Norte.

Ventura reivindicó la decisión de realizar entregas diferenciadas para radio y televisión. Según recordó, la comisión que asumió hace 12 años recibió cuestionamientos por separar ambos premios. “Evidentemente molestaba que la radio tuviera vida propia”, sostuvo.

El dirigente de la asociación también contó que, durante conversaciones con gerentes de canales, le plantearon que las distinciones destinadas a los trabajadores de radio quedaran reservadas para los cortes de la emisión. “Bajo ningún punto de vista quise aceptar esa indicación”, remarcó.

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“Era imposible confundirla porque nunca intentó parecerse a nadie”, sostuvo Pauls en su homenaje

Al referirse a la convocatoria, Ventura destacó que la gala reunió cerca de mil personas, distribuidas en 70 mesas de entre 11 y 12 comensales. El público respondió con aplausos y el cántico “¡Ventura presidente!”. “Para pelear por lo de uno, tiene que estar uno”, expresó.

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El recuerdo a Ernestina Pais que conmovió a todos en el Martín Fierro de Radio con la voz de Gastón Pauls

Tras los agradecimientos, el presidente de APTRA habló de su cambio físico y dijo que había bajado 14 kilos. Contó que sigue un tratamiento indicado por un profesional, cuida su alimentación y hace actividad física. “Y tengo huevos para bancar este lugar. ¡Salud!”, cerró.

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