Guatemala

Dispararon contra un conductor y abandonaron una moto tras huir en Ciudad de Guatemala

Sergio Oliverio Durán Gómez detectó que lo seguían durante varias cuadras antes de que abrieran fuego contra su vehículo. Sus maniobras al volante fueron la diferencia entre la vida y la muerte.

Ilustración de dos bomberos de espaldas, un automóvil gris, una motocicleta y un casco, bota, teléfono y ropa tirados sobre el asfalto.
Dos sujetos armados dispararon contra un automovilista en la colonia La Reformita y huyeron a pie por callejones del sector. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Dos individuos que se desplazaban en una moto huyeron a pie y abandonaron una motocicleta, dos cascos y prendas de vestir tras disparar contra un conductor en la colonia La Reformita, en la zona 12 de la Ciudad de Guatemala.

El hecho violento ocurrió en la intersección de la sexta avenida y 15 calle, donde la persona al volante resultó ilesa a pesar de que los proyectiles alcanzaron la estructura del automotor.

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La víctima, identificada como Sergio Oliverio Durán Gómez, de 63 años, relató a los cuerpos de socorro que notó movimientos sospechosos de sus perseguidores desde la 20 calle y calzada Raúl Aguilar Batres.

El afectado advirtió la maniobra de seguimiento que se prolongó durante varias cuadras en dirección al vecindario. Cuando los desconocidos abrieron fuego de manera directa, el automovilista efectuó maniobras evasivas al volante que evitaron un desenlace fatal.

Dos sujetos armados dispararon contra un automovilista en la colonia La Reformita y huyeron a pie por callejones del sector.
La víctima Sergio Oliverio Durán Gómez detectó la persecución desde la calzada Raúl Aguilar Batres y efectuó maniobras de evasión. (Bomberos Municipales)

El conductor eludió los disparos tras detectar una persecución

Durán Gómez viajaba a bordo de un automóvil Mitsubishi de color gris, el cual terminó con ocho perforaciones de proyectil de arma de fuego visibles en la carrocería y los cristales.

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Tras la balacera, elementos del Cuerpo de Bomberos Municipales acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria.

Los socorristas evaluaron al sexagenario y constataron que no presentaba heridas, por lo que descartaron su traslado hacia un hospital y únicamente le brindaron asistencia por una crisis nerviosa. Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) acordonaron el área para custodiar la escena del crimen.

La hipótesis inicial de los investigadores apunta a un intento de robo de pertenencias, una modalidad delictiva frecuente en la que los asaltantes interceptan a las personas cuando reducen la velocidad o esperan el cambio de luces en los cruces viales.

Dos sujetos armados dispararon contra un automovilista en la colonia La Reformita y huyeron a pie por callejones del sector.
Los peritos del Ministerio Público embalaron en la cinta asfáltica una motocicleta, prendas de vestir, un teléfono y diez casquillos. (Bomberos Municipales)

Las autoridades localizaron casquillos, prendas y un teléfono celular en la vía pública

En el sitio del tiroteo quedó tirada la motocicleta con matrícula M142KLZ, la cual los tiradores dejaron en la cinta asfáltica antes de escapar por los callejones vecinos.

Investigadores y peritos del Ministerio Público embalaron en el pavimento dos cascos protectores negros, un sudadero del mismo color, un teléfono celular y aproximadamente 10 casquillos percutidos.

Las evidencias balísticas y los objetos personales decomisados quedaron integrados en el expediente judicial para individualizar a los responsables.

Asimismo, las autoridades inspeccionaron el automóvil para fijar la trayectoria de los balazos y verificar la posición exacta desde donde actuaron los atacantes.

Dos sujetos armados dispararon contra un automovilista en la colonia La Reformita y huyeron a pie por callejones del sector.
Prendas de vestir y el casco de motocicleta quedaron sobre la cinta asfáltica. (Bomberos Municipales)

Los asaltos a automovilistas marcan la actividad delictiva en la colonia La Reformita

La colonia La Reformita mantiene registros continuos de hechos delictivos protagonizados por grupos de asaltantes en motocicleta que operan sobre sus vías internas y en las salidas directas hacia la calzada Aguilar Batres.

Informes de la Comisaría 14 de la PNC señalan que en este cuadrante se desarrollan operativos recurrentes bajo el plan Semáforo Seguro debido a la proliferación de despojos armados contra personas particulares.

En intervenciones previas dentro de la misma colonia, las fuerzas de seguridad han capturado a supuestos integrantes de pandillas juveniles dedicados a asaltar a conductores y usuarios detenidos en el tráfico matutino y vespertino.

Esas diligencias han derivado en tiroteos previos y en la incautación de armas cortas con reporte de robo, una problemática que continúa generando operativos de vigilancia constante en este sector del sur capitalino.

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