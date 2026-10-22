La figura de Atlético Mineiro que se perderá la final de la Sudamericana ante Boca por una insólita expulsión

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Atlético Mineiro aseguró su lugar en la final de la Copa Sudamericana pese a caer 2-0 como visitante ante Montevideo City Torque, en la revancha de semifinales disputada en el estadio Centenario.

El resultado global de 3-2 a favor del conjunto brasileño le permitió sellar la clasificación, aunque el encuentro dejó una expulsión que condicionará al equipo de cara a la definición del 21 de noviembre contra Boca Juniors.

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Alan Franco fue expulsado en la revancha ante City Torque y se perderá la final de la Copa Sudamericana con Atlético Mineiro ante Boca Juniors (REUTERS/Andres Cuenca)

El lateral ecuatoriano Alan Franco fue expulsado por doble amonestación a los 75 minutos del partido, cuando el marcador global ya favorecía al Galo por tres goles de diferencia. El futbolista, de 28 años, había recibido la primera tarjeta amarilla a los 13 minutos del segundo tiempo.

A los 31, protagonizó una acción evitable: buscó una pelota aérea con el codo e impactó en el rostro de Diogo Agustín Guzmán. El árbitro Cristián Garay no advirtió de inmediato que el infractor ya estaba amonestado y, segundos después, le mostró la segunda amarilla que derivó en la expulsión.

La ausencia de Franco representa una baja sensible para el entrenador Eduardo Domínguez, que utiliza al ecuatoriano como lateral derecho pese a que se formó como volante central a lo largo de su carrera. El exjugador de Talleres de Córdoba, convocado habitualmente por la selección de Ecuador que dirige Marcelo Gallardo, disputó diez partidos en la presente edición de la Sudamericana y 46 en el año con la camiseta del Galo.

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La polifuncionalidad del futbolista, que en ocasiones regresó al mediocampo dentro del esquema de Atlético Mineiro, agrava el impacto de su ausencia en la final. Con Franco afuera, el cuerpo técnico deberá definir su reemplazo entre los ecuatorianos Alan Minda y Angelo Preciado, los dos jugadores de esa nacionalidad que continuarán a disposición del plantel brasileño.

La particularidad de la expulsión radica en que Franco no podrá compartir cancha con su compatriota Enner Valencia, delantero de Boca Juniors, en lo que iba a ser un cruce directo entre ecuatorianos en la final del torneo continental. Boca había asegurado su lugar en la definición un día antes, el martes 20 de octubre, tras vencer 3-1 a Vasco da Gama en el estadio Maracaná, resultado que le permitió avanzar con un global de 3-2.

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La final de la Copa Sudamericana 2026 se disputará el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano, de la ciudad de Barranquilla, Colombia.

Boca Juniors y Atlético Mineiro se citan en la final de la Copa Sudamericana 2026. Crédito: CONMEBOL Sudamericana.