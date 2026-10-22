Crimen y Justicia

Juicio por Loan: un vidente y un cura, entre los siete testigos convocados para este jueves

Fernando Ariel Gálvez entregó su celular para que analizaran un mensaje de Daniel “Fierrito” Ramírez el día en que desapareció el niño. También comparecerán Cristian González y otras cinco personas

Juicio por Loan Peña - Portada
El juicio por la desaparición de Loan Peña sigue este jueves con los testimonios de siete testigos
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Fernando Ariel Gálvez, quien aportó su teléfono para que la Justicia revisara una conversación que mantuvo con Daniel “Fierrito” Ramírez el día de la desaparición de Loan Peña, y el sacerdote de 9 de Julio, Cristian González, figuran entre los siete testigos citados para la audiencia de este jueves.

Para esta jornada también fueron convocados Ramona Noelia Sotelo, Natalí Rojas, María Quintina Blanco, Juan Martín Ledesma Santinón y Vicente Gustavo Martínez.

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Gálvez, un vidente, declaró durante la investigación, tres semanas después de que Loan se esfumara. Aquella vez, puso a disposición de los fiscales su teléfono celular.

Según surge de esa actuación, Ramírez se comunicó con él el 13 de junio de 2024 para pedirle ayuda en la búsqueda de Loan.

Aquella tarde, el acusado, que estaba junto a Mónica Millapi y otros menores en el naranjal al que habían ido después del almuerzo, también había contactado a una curandera, Gladys Raquel Pross, para consultarle si podía darle una pista sobre el paradero del nene. La mujer, que declaró este miércoles en el juicio, le respondió que no era vidente y que no podía darle información.

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Juicio Loan Peña - Corrientes
Daniel Ramírez

Otro de los testigos esperados es Cristian González, sacerdote de 9 de Julio. De acuerdo con el requerimiento de elevación a juicio de la fiscalía, el cura estuvo en la casa de Catalina Peña en los días posteriores a la desaparición y dijo que escuchó a familiares que no querían que hablara el hijo de Laudelina Peña y Antonio Benítez, quien había estado en el naranjal junto a Loan.

“Déjenlo que hable”, recordó el sacerdote que respondió en aquella situación.

También deberá comparecer María Quintina Blanco, amiga de Laudelina Peña. Según el expediente, durante la madrugada del 14 de junio de 2024 le escribió para preguntar por las novedades de la búsqueda. Laudelina le respondió que estaba en la comisaría y que Loan había aparecido.

Esa comunicación forma parte de la investigación sobre la falsa noticia que circuló durante aquella madrugada. La versión provocó que personas que participaban del operativo se dirigieran hacia la casa de Catalina Peña, hasta que se confirmó que el menor no había sido encontrado.

Juicio Caso Loan - 1 de julio
Laudelina Peña

El testimonio del policía Gustavo Martínez también estará vinculado a la falsa alarma, ya que era uno de los primeros que participó de la búsqueda aquella noche. En su declaración durante la instrucción, sostuvo que el personal regresó a la vivienda sin conocer el motivo y que, al llegar, escuchó los gritos sobre un supuesto hallazgo. Después, según su relato, se confirmó que había sido una falsa alarma.

“Estábamos tomando agua sin saber el motivo por cual nos hicieron regresar y de golpe se escucha un grito ‘¡Se encontró el nene! ¡Se encontró el nene!’ y la gente corrió hacia el naranjal. Eso fue a las 02.55 aproximadamente. Recuerdo que la gente subía estados de WhatsApp. Cuando se escucha ese grito, la gente fue al naranjal y el personal que se encontraba custodiando allí les dijo que ahí no era la novedad, por lo que la gente regresó a la casa de Catalina. Ahí estaban todos preocupados por si era verdad o no que Loan había aparecido, pero, en rigor, no tenían certezas. De eso el comisario Maciel no nos informó nada. Luego llegó en un móvil el director de la Unidad, comisario mayor Báez junto a Maciel y empezaron a preguntar quién había gritado eso y querían saber dónde estaba el nene. Ellos comenzaron a realizar llamados y averiguaciones hasta que confirmaron que la noticia era falsa”, relató ante la fiscalía.

Ramona Sotelo, Juan Martín Ledesma y Natalí Rojas completan la lista de testigos previstos para este jueves.

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