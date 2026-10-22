El emotivo homenaje a Julio Lagos en el Martín de Radio 2026: “Estamos tratando de llegar a cada rincón de la Argentina”

La emoción de Julio Lagos tras recibir un reconocimiento en la gala de los Premios Martín Fierro de Radio

Guardar

La ceremonia de los Premios Martín Fierro de Radio 2026 reservó uno de sus pasajes para distinguir a Julio Lagos, una de las voces con mayor recorrido en la historia del medio. El locutor fue homenajeado por su trayectoria ante un auditorio que se puso de pie para aplaudirlo antes de que subiera al escenario.

La distinción estuvo precedida por un video que repasó distintos momentos de su carrera. Imágenes de sus programas, su paso por diversas emisoras y su vínculo con la audiencia dieron lugar a una secuencia que preparó el clima para el reconocimiento. Luego, Luis Ventura le entregó la estatuilla en nombre de la organización.

PUBLICIDAD

Lagos tomó el micrófono visiblemente conmovido. “Yo pensé que no iba a llorar. Muchas gracias. Tantas caras queridas, tantas radios, tantos horarios”, expresó al comenzar sus palabras. El conductor agradeció el reconocimiento y lo definió como un impulso para sostener sus proyectos profesionales. “Esto es un tónico, es una vitamina para nuestro proyecto, el de hoy, el de ahora”, afirmó. Sus palabras estuvieron atravesadas por recuerdos de colegas, estudios de radio y horarios de trabajo que formaron parte de su vida frente al micrófono.

El periodista Julio Lagos habla frente a un micrófono en un estudio durante un homenaje de los Premios Martín Fierro de Radio.

Uno de los ejes centrales de su discurso fue la permanencia de la radio argentina frente a las transformaciones tecnológicas y a los anuncios recurrentes sobre su desaparición. Lagos cuestionó a quienes sostienen que el medio perdió vigencia y planteó que esas previsiones se repiten desde hace décadas.

PUBLICIDAD

“Algunos teóricos nos dicen, nos viven diciendo que la radio ha muerto. La están velando desde hace décadas”, sostuvo ante los invitados a la ceremonia. En ese punto, ironizó sobre los ejemplos de mercados extranjeros que suelen utilizarse para describir las dificultades de la industria.

“Te dicen, por ejemplo, que en Bélgica cerraron una radio o que pasó algo en Inglaterra. Y nosotros somos la radio de Argentina. ¿Cuántas Bélgicas caben en la Argentina?”, preguntó, en una intervención que despertó aplausos entre los presentes.

Lagos vinculó esa reflexión con la extensión territorial del país y con el rol que, según explicó, la radio cumplió para conectar poblaciones separadas por grandes distancias. “Lo nuestro es lo lejos, la distancia. Somos la octava extensión geográfica del mundo”, señaló.

PUBLICIDAD

Una placa conmemorativa de los premios Martín Fierro de Radio presenta al locutor Julio Lagos frente a un micrófono durante el homenaje por sus 65 años de trayectoria.

A partir de esa idea, comparó el papel de las emisoras con el que tuvo el ferrocarril en la integración nacional. “La radio, lo mismo que el ferrocarril, ha tenido una función de integración en la Argentina”, dijo. También mencionó la continuidad de formatos históricos, como los mensajes destinados a habitantes de zonas rurales, que aún encuentran un espacio dentro de la programación.

“Hoy la radio está más viva que nunca”, expresó, a la vez que dstacó que se puede retroalimentar de YouTube. De ese modo, puso el foco en la posibilidad de que una entrevista, una editorial o una transmisión en vivo continúen disponibles después de su emisión original.

PUBLICIDAD

El conductor sostuvo que las radios buscan llegar a cada rincón de la Argentina, aunque también destacó el alcance internacional que adquirieron los contenidos a través de internet. “Estamos tratando de llegar a cada rincón de la Argentina, pero también a esa provincia número 25, esa provincia virtual que son los argentinos por el mundo”, afirmó.

La definición reunió dos ideas presentes en su discurso: la cercanía que la radio mantiene con comunidades alejadas de los grandes centros urbanos y la expansión que permite la transmisión digital. Para Lagos, ambas dimensiones forman parte de una misma vocación de acompañamiento e información.

PUBLICIDAD

En otro tramo de su intervención, se distanció de los formatos que priorizan la confrontación partidaria. “A mí no me gusta mucho la radio que es trinchera política”, señaló. Luego explicó qué representa el medio desde su mirada: “La radio para mí es sala de guardia, grito de gol, confesionario, biblioteca, la vida de todos los días”.

“Nosotros somos la voz de los oyentes y por eso estamos tratando también de rearmar la idea de vender los contenidos propios de la radio”, señaló

El homenajeado también aprovechó el escenario de los Martín Fierro de Radio para plantear un debate sobre el modelo de producción y comercialización dentro de la industria. Lagos sostuvo que las emisoras deben fortalecer la venta de sus propios contenidos y recuperar mayor autonomía frente a los grandes grupos empresariales.

PUBLICIDAD

“Nosotros somos la voz de los oyentes y por eso estamos tratando también de rearmar la idea de vender los contenidos propios de la radio”, manifestó. Según indicó, el medio necesita desarrollar estrategias comerciales que acompañen la producción local y permitan ampliar su alcance.

“Me gustaría que recuperemos esa soberanía intelectual de la radio, no ser solamente ese cuadrito chiquito en el organigrama de las grandes multiempresas”, afirmó. También propuso la conformación de equipos de venta que puedan impulsar proyectos vinculados con las economías regionales y con una proyección internacional de la producción radiofónica.

Hacia el final, Lagos reconoció que ese objetivo enfrenta dificultades, aunque defendió la necesidad de sostenerlo. “Me dirán que es muy difícil. Sí, es difícil. También decían que algunas cosas eran imposibles, nos llevó un poco más de tiempo hacerlas”, expresó.

PUBLICIDAD

El locutor cerró su discurso con un agradecimiento a los asistentes y a quienes formaron parte de su recorrido profesional: “Gracias a todos. Que Dios los bendiga”.