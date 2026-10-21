Pese a perder 2-0, Atlético Mineiro eliminó a Montevideo City Torque y jugará ante Boca la final de la Sudamericana

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No hubo batacazo en el estadio Centenario. El Atlético Mineiro de Eduardo Domínguez cayó 2-0 contra Montevideo City Torque en Uruguay y, gracias a la victoria 3-0 de la ida en Belo Horizonte, selló su pasaje a la final de la Copa Sudamericana. La definición será el próximo sábado 21 de noviembre en el Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, contra Boca Juniors, que dejó en el camino a Vasco da Gama.

A partir de la abultada ventaja conseguida en Brasil, el Galo disputó el encuentro con cierta tranquilidad. El dueño de casa buscó intimidarlo sin éxito en el primer tiempo, y tampoco pudo aprovechar un blooper del arquero, Gabriel Delfim: perdió la pelota en su área, pero tuvo reflejos para desactivar el avance de los Ciudadanos.

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En el complemento, el cuadro brasileño tuvo ocasiones para desempatar la contienda en Montevideo, aunque no pudo vencer la valla defendida por Franco Torgnascioli. La mala noticia de la noche llegó a falta de 15 minutos para alcanzar el tiempo reglamentario: el ecuatoriano Alan Franco fue expulsado por doble amonestación y se perderá el cruce decisivo ante el Xeneize en Colombia.

La visita se complicó solo con la inferioridad numérica y los tantos de Kevin Silva y Gary Kagelmacher entre los 88′ y los 93′ le añadieron una cuota de dramatismo al compromiso, pero City Torque no anotó ese tercer gol tan esperado y se quedó a las puertas de forzar los penales.

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Kevin Castaño es una de las figuras del plantel brasileño (Créditos: Reuters/Andres Cuenca)

Atlético Mineiro llegó a esta instancia después de ser el líder del Grupo B de la Copa Sudamericana con 10 puntos, imponiéndose a Cienciano de Perú (8), Juventud Las Piedras de Uruguay (7) y Puerto Cabello de Venezuela (7). En los octavos de final, despachó a RB Bragantino con un resultado global de 3-2 y en cuartos tuvo una gran muestra de carácter porque perdió 2-0 la ida con Santos de Brasil, se impuso 4-2 en la revancha y se llevó la victoria en los penales.

Por otro lado, Boca Juniors accedió al último partido de la cita continental después de afrontar un camino muy distinto. En el primer semestre del año, el conjunto argentino finalizó en el tercer lugar del Grupo D de la Libertadores con 7 puntos, por detrás de Universidad Católica (13) y Cruzeiro (11), y por delante de Barcelona de Ecuador (3).

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Eso lo llevó a disputar los playoffs de la Sudamericana contra un segundo de la fase de grupos. Ya con Rodolfo Arruabarrena como entrenador, superó en los penales a O’Higgins en Chile tras igualar 1-1 en los 180 minutos, eliminó a Recoleta de Paraguay con un marcador global de 7-1, luchó para barrer al Sao Paulo (2-1) y se impuso 3-2 al Vasco da Gama. Todas las eliminatorias las definió como visitante.

Renan Lodi es una de las principales figuras del Atlético Mineiro (Créditos: Reuters/Andres Cuenca)

En el plano local, Mineiro ocupa el sexto escalón del Brasileirao con 50 unidades, a 17 del líder Flamengo, en zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2027. Sus principales figuras son el lateral izquierdo Renan Lodi, el volante, con pasado en River Plate, Kevin Castaño, y el delantero argentino Tomás Cuello.

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En la vereda opuesta, los dirigidos por el Vasco Arruabarrena van por todo en este cierre de año y tienen posibilidades de quedarse con cinco títulos: Copa Sudamericana, Torneo Clausura, Copa Argentina, Tabla Anual y Trofeo de Campeones.

Si no se modifica el calendario, el Galo tendrá seis compromisos hasta la final en una seguidilla marcada por la serie a doble partido con Gremio por las semifinales de la Copa de Brasil. Mientras que el Xeneize afrontará cuatro partidos previos a viajar a Barranquilla, entre ellos dos clásicos con Independiente y River Plate, y la llave de semifinales de la Copa Argentina contra Banfield.

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