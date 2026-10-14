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Xbox Game Pass agrega estos 6 nuevos juegos a su catálogo de octubre de 2026

Battlefield 6, Valor Mortis y Beyond These Stars figuran entre los estrenos que se incorporan esta semana al catálogo de suscripción

Xbox game pass
La actualización de octubre de Xbox Game Pass suma seis juegos entre el 13 y el 16 del mes, con títulos de acción, exploración y gestión. (Reuters)
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Xbox Game Pass confirmó la incorporación de seis títulos nuevos a su catálogo entre el 13 y el 16 de octubre de 2026, con Battlefield 6 como principal atractivo de la semana. La selección combina acción bélica a gran escala, propuestas en primera persona y experiencias cooperativas, y estará disponible tanto en consolas Xbox como en PC a través de las suscripciones Ultimate, con la única excepción de un título exclusivo para computadoras.

El 13 de octubre llega Battlefield 6, el título de Electronic Arts que ofrece guerra total, combate de infantería de alta intensidad y destrucción ambiental impulsada por el sistema Kinesthetic Combat System.

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La misma fecha suma Deep Dish Dungeon, un juego de exploración y supervivencia con mazmorras artesanales, elementos metroidvania y modo cooperativo en línea, junto con Valor Mortis, un soulslike en primera persona desarrollado por los creadores de Ghostrunner en el que el jugador encarna a un soldado del ejército de Napoleón que enfrenta monstruos sobrenaturales.

Xbox Game Pass octubre 2026
El catálogo de octubre combina propuestas cooperativas, de acción en primera persona y experiencias familiares para distintos tipos de jugadores. (Microsoft)

Nuevos lanzamientos para el 15 y 16 de octubre

El 15 de octubre se incorporan dos propuestas de perfiles opuestos: Bluey’s Happy Snaps, una aventura fotográfica interactiva centrada en explorar y capturar momentos junto a Bluey y Bingo, y Chained Beasts, un roguelike de gladiadores cooperativo para uno a cuatro jugadores cuya mecánica principal consiste en combatir atado a los compañeros de equipo. El 16 de octubre cierra la tanda Beyond These Stars, un título de gestión y construcción de ciudades desarrollado sobre el caparazón de una ballena espacial, disponible de forma exclusiva para PC.

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El regreso de Battlefield 6, un movimiento estratégico para la plataforma

La llegada de Battlefield 6 al catálogo de Game Pass, poco más de doce meses después de su debut comercial, representa un movimiento relevante para sostener el atractivo del servicio frente a sus competidores directos.

El título se consolidó como uno de los juegos de disparos más comentados del último año, con una valoración general que superó a la de competidores históricos de la industria. A partir de su incorporación, los usuarios que no lo habían adquirido podrán acceder a su arsenal completo y a sus enfrentamientos tácticos sin costo adicional dentro de la suscripción.

Battlefield 6, de EA.
Battlefield 6 llega a Xbox Game Pass el 13 de octubre, poco más de un año después de su estreno comercial. (EA)

Cinco juegos confirmados para noviembre

Xbox ya adelantó parte de su catálogo para noviembre, con cinco títulos confirmados que incluyen lanzamientos de día uno. El primero es Gravhounds, un shooter protagonizado por perros desarrollado por Octopus Panic, estudio formado por exintegrantes de DICE y 343 Industries, que ofrecerá acción cooperativa con construcción y partidas entre equipos de hasta cuatro jugadores, disponible desde el 2 de noviembre.

El 4 de noviembre llegará la versión 1.0 de VOID/BREAKER, de Stubby Games, un FPS con elementos roguelite y combates contra máquinas que saldrá de su etapa de acceso anticipado.

El 10 de noviembre se sumarán dos estrenos: Football Manager 27, el simulador deportivo de Sports Interactive y SEGA que permite crear y gestionar un equipo hasta alcanzar las ligas mayores, y Warhammer Survivors, de Auroch Digital, que retoma la fórmula de Vampire Survivors con personajes de Warhammer 40,000 y Warhammer: Age of Sigmar.

Warhammer Survivors, de Auroch Digital.
Football Manager 27 y Warhammer Survivors llegarán el mismo día, 10 de noviembre, como parte de la tanda de estrenos confirmados para el próximo mes. (Auroch Digital)

El 11 de noviembre se incorporará Thronefall, el nuevo juego de estrategia de Grizzly Games, con un enfoque minimalista que desafía a los jugadores a construir un reino y defenderlo durante las noches frente a amenazas desconocidas. Con estos cinco títulos, Xbox Game Pass y PC Game Pass completan por ahora su oferta confirmada para el penúltimo mes del año.

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