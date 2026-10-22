El descargo de Andrea Rincón tras las críticas por su nominación a los Martín Fierro de Radio: “Trabajé un montón”

La actriz quedó nominada en la categoría Columnista de Espectáculos por su participación en ¿Quién paga la fiesta?, de Rock & Pop

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Entre festejos, homenajes y conmemoraciones, los Martín Fierro de la Radio 2026 no estuvieron exentos de polémica. En este caso, uno de los temas controvertidos fue la nominación de Andrea Rincón como columnista de Espectáculos. Tras las declaraciones de sus colegas, la actriz decidió responder durante su paso por la alfombra roja.

Rincón fue candidata por su participación en ¿Quién paga la fiesta?, el ciclo de Rock & Pop, y compartió terna con Tauro, distinguida por su trabajo en No está todo dicho y El Club del Moro, ambos programas de La 100, y con Tamara Pettinato, nominada por ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, de Radio con Vos.

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La discusión previa a la ceremonia se instaló en Sálvese Quien Pueda (América TV), donde Yanina Latorre cuestionó si Rincón y Pettinato reunían el perfil para competir como columnistas de espectáculos. La conductora planteó que el rubro exige información propia sobre la industria, más allá de los comentarios sobre el trabajo de otros colegas.

Consultada en la alfombra roja, Rincón defendió su lugar en la terna y su conocimiento del ambiente artístico. “Trabajé un montón. Que yo no hable no quiere decir que no sepa. Sé obra y vida de cada artista que se sentó conmigo en el living. Soy muy chusma, quiero saber todo; que no lo diga es otra cosa”, afirmó.

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Marcela Tauro habló sobre la nominación de Andrea Rincón

La actriz también respondió a los dichos de Tauro sobre las nominaciones y rechazó la idea de que la categoría hubiera sido armada para favorecerla. “Marcela se dio por ganada ya. Ella dijo que le habían armado la terna para ella, que estaba enojada porque ella se mata trabajando todos los años. Para mí, Marcela ya ganó, Tamara ya ganó y yo ya gané”, sostuvo.

La estatuilla quedó finalmente en manos de Tauro, quien se impuso por sus participaciones en los programas de La 100. El resultado cerró una de las controversias que rodearon la entrega, aunque el debate sobre los criterios para integrar la categoría de Columnista de Espectáculos se había instalado antes de la gala.

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La discusión sobre la terna también había quedado expuesta en una conversación de Marcela Tauro con Pilar Smith, Denise Dumas y Andrea Rincón al aire de LAM (América). Allí, Tauro reconoció que le habían transmitido que Rincón tenía expectativas de ganar, aunque marcó su posición sobre el rubro. “Sí, me dijeron que quiere ganar Andrea. Se lo merece, pero yo me lo merezco también, chicos”, expresó con firmeza.

Andrea Rincón, sin filtros sobre las críticas por su nominación a los Martín Fierro de Radio

Luego, la periodista planteó sus reparos sobre la composición de la categoría: “Si gana ella, votada por periodistas de espectáculos, es raro. Porque es una terna que tendría que ser periodistas”. Smith respondió que veía a Tauro como la nominada con más chances y que, a su juicio, ella sería la ganadora. Ante la consulta sobre un eventual discurso, la entrevistada admitió que no lo tenía preparado y anticipó que agradecería en caso de recibir la estatuilla.

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Fue entonces cuando Dumas retomó la observación y le preguntó a Marcela si cuestionaba que una persona que no fuera periodista pudiera imponerse en una votación realizada por colegas del sector. Tauro aclaró que Rincón “podía ganar perfectamente”, pero insistió: “Es raro que la terna sea periodistas de espectáculos”.

En ese instante, Rincón se unió a la conversación para contar que había hecho una referencia al tema al aire y le señaló a Tauro que había escuchado versiones sobre una terna armada en su favor. “Es horrible lo que te dijeron y que si ganás lo tenés totalmente merecido”, le manifestó. Tauro confirmó que esa versión le había llegado al comienzo y cerró con una postura conciliadora: “En realidad, todas podemos ganar”. Finalmente, la ganadora fue Marcela Tauro.

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