Javier Milei discutió con otro periodista por la frase “no llegar a fin de mes”: “No puedo respetar tu cerebro”

Javier Milei le responde a periodista español por "no llegar a fin de mes"

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Durante su viaje a Madrid, el presidente Javier Milei ratificó sus críticas a la prensa y a quienes señalan que millones de personas “no llegan a fin de mes” por la situación económica en Argentina. En ese marco, el mandatario volvió a cruzarse en un móvil con un reportero español, en este caso Isma Juárez, que, frente a sus preguntas, le lanzó de forma despectiva: “Amo tu corazón, pero no puedo respetar tu cerebro”.

En una entrevista para el El Intermedio, un programa de humor y actualidad del medio español laSexta, Juárez abordó a Milei durante el desayuno protocolar que el jefe de Estado mantuvo en el Casino de Madrid, al que también asistieron Jaime de Marichalar, exmarido de la Infanta Elena, y la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, entre otros asistentes.

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Con tono satírico, Juárez le preguntó a lo lejos a Milei por qué no se había reunido con Santiago Abascal, el líder del partido ultraderechista VOX - “¿cree que le está haciendo ghosting?”, le gritó, intentando hacer que lo escuche- y después, cuestionó sus declaraciones sobre la pobreza.

Javier Milei le responde a periodista español por "no llegar a fin de mes" (Imagen Ilustrativa Infobae)

En estos términos se dio el fragmento en el que discutieron Milei e Isma Juárez:

Juárez: Usted decía que no había pobreza en Argentina. Entonces, ¿los argentinos que dicen que no pueden llegar a fin de mes están haciendo ayuno intermitente?

Milei: A ver, yo no dije que no hubiera pobreza en Argentina.

Juárez: No, usted dijo que la gente podía llegar a fin de mes sí o sí.

Milei: Son cosas totalmente distintas.

Juárez: Entonces, ¿se lo están inventando?

Milei: No. Argentina tiene 32% de pobres. Ahora, cuando nosotros llegamos, los pobres eran 57%. Es decir, sacamos al 25% de la población de la pobreza.

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Juárez: Pero la gente que dice que no puede llegar a fin de mes, ¿lo está fingiendo, como la gente que dice que le gusta el sushi?

Milei: Ya te lo contesto, quedate tranquilo. No pasa nada. Vamos por partes: si vos decís que no llegás a fin de mes, que el día 20 te quedaste sin dinero, ¿vos podés vivir diez días sin beber y sin comer?

Juárez: Pero entonces, ¿usted qué quiere decir? ¿Que la gente, a fin de mes, se está muriendo?

Javier Milei: No. Lo que estoy diciendo es que es un eslogan barato para afectar a la emocionalidad. De hecho, es tan así que después salieron a aclarar que no, que era que vos podés tener privaciones.

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Juárez: Pero…

Javier Milei: Si vos tenés privaciones, entonces lo que mirás es el indicador de pobreza. Y hay una mejora significativa. Si vos querés abrazarte a un eslogan emocional…

Juárez: No...

Milei: Bien. Amo tu corazón, pero no puedo respetar tu cerebro.

Juárez: No, pero yo le pregunto… Bueno, no puede respetar mi cerebro.

Tras la difusión de la nota en las redes sociales, Milei compartió la entrevista en su cuenta de X, y en un tiro por elevación al resto de la prensa, esgrimió: “Un clásico de los periodistas berretas en todo el mundo... se abrazan a frases efectistas de alto contenido emocional pero el bajo IQ no les permite enfrentar el paso al debate racional... CIAO!”

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Desde su cuenta de X, Javier Milei se refirió al cruce que tuvo con un periodista español sobre su respuesta de "no llegar a fin de mes"

Las repercusiones de ese cruce continuaron en la emisión del programa El Intermedio. Con tono de sátira y humor político, el periodista fue consultado por su intercambio con Milei. Juárez respondió con ironía que esa consideración era difícil de entender porque su cerebro estaba “sin estrenar, prácticamente”.

El conductor del programa, El Gran Wyoming, intervino en clave de humor y defendió a su compañero ante el comentario de Milei. “Como patriarca de El Intermedio, me veo obligado a marcar una línea roja”, afirmó, antes de exhortar a que se viralice la consigna “Isma no se toca”.

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Al finalizar ese tramo de la conversación, Juárez comparó su discusión con el mandatario con la que tuvieron otros cronistas de medios: “Ahora que he visto las imágenes de los otros periodistas, creo que he salido hasta bien parado (risas). Creo que, por lo menos, ha dicho que tengo un poco de corazón”.

Javier Milei le responde a periodista español por "no llegar a fin de mes"

Durante su estadía en España, el mandatario también arremetió contra la periodista española de la Cadena SER, Julia Molina, a quien calificó de “gente corta intelectualmente y miserable”, después de que le preguntara si su visita a España resultaba incómoda para el Partido Popular (PP) y Vox. Fue ayer a la salida de un desayuno informativo del Nueva Economía Fórum, en el Real Casino de Madrid.

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En ese marco, luego de esa seguidilla de cruces con la prensa, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) condenaron la actitud de Milei, durante su visita de este miércoles a Madrid, “donde respondió con insultos y ataques personales a los periodistas españoles que le planteaban cuestiones de interés público, como también hizo con los medios argentinos”.

“Con sus respuestas, Milei ha pretendido deslegitimar el trabajo informativo e intimidar a quienes lo ejercen, y con ello impedir que los periodistas cumplan una de sus funciones esenciales: exigir cuentas a los gobernantes”, criticó la organización.

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Desde hace días, el presidente Milei viene cuestionando con dureza a periodistas, investigadores y analistas por exponer la precaria situación económica que atraviesan millones de personas, y se lanzó puntualmente a desmentir que exista población que “no llega a fin de mes”.

El presidente argentino se encuentra en España.

El disparador de la controversia encabezada por el jefe de Estado libertario fue un reciente estudio de la consultora Zentrix, en el que se indica que los ingresos de dos de cada tres argentinos alcanzan para vivir hasta el día 20 de cada mes, con picos del 72 % en menores de 40 años y del 83,3 % en la clase baja.

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Todo comenzó durante su intervención en la conferencia Argentina Oil & Gas, celebrada en la sureña provincia de Neuquén, horas antes de viajar a España, Milei calificó la expresión “no llegar a fin de mes” como “una pelotudez del tamaño de una casa” propagada por el kirchnerismo y la oposición.

“No nos dejemos psicopatear por los hijos de puta que hicieron mierda al país. Nos llevaban a Cuba con escala en Venezuela. Íbamos a ir a niveles de pobreza del 90%, a hiperinflación profunda, no salíamos más de ahí”, agregó sobre los gobiernos anteriores.

Con anterioridad al estudio de Zentrix, otro análisis de la consultora Mide -correspondiente a agosto- destacó que el 59% de los argentinos considera que su situación económica es peor que seis meses atrás y que el 53% tiene que endeudarse para completar los ingresos mensuales necesarios.

“Esos caraduras e inmorales vienen a decirnos qué es lo que hay que hacer, pero, por favor, que primero tomen unos cuantos cursos de economía y después hablemos”, opinó Milei en su discurso del lunes. Y en su posterior publicación de X, afirmó que las críticas a su plan económico se basan en “todo tipo de falacias ad populum y ad hominem”.