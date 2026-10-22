Costa Rica supera los 1.4 millones de cabezas de ganado vacuno y la producción de carne domina la actividad ganadera

Costa Rica cuenta con un hato de 1,495,930 cabezas de ganado vacuno, según los resultados de la Encuesta Nacional Agropecuaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La actividad ganadera continúa siendo uno de los componentes de la producción agropecuaria de Costa Rica, donde el hato vacuno nacional alcanza las 1,495,930 cabezas, de acuerdo con los principales resultados de la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA).

Los datos muestran que la producción de carne domina ampliamente la actividad ganadera, al concentrar el 65.3% del total de animales, equivalente a 974,806 cabezas.

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En segundo lugar se encuentra el ganado destinado a la producción de leche, con 283,051 animales, que representan el 18.9% del hato nacional.

Por su parte, los sistemas de doble propósito, utilizados para la producción de carne y leche, reúnen 236,056 cabezas, equivalentes al 15.8%. Finalmente, los animales destinados al trabajo representan apenas el 0.1%, con 2,017 cabezas.

Las hembras representan más del 72% del ganado nacional

La composición del hato revela una marcada presencia de hembras, que constituyen el 72.5% del total, equivalente a 1,085,023 animales.

Los machos, en contraste, representan el 27.5%, con 410,907 cabezas.

Durante 2025, la encuesta estimó el nacimiento de 427,615 animales, de los cuales el 52.2% fueron hembras y el 47.8% machos.

La mayor cantidad de nacimientos ocurrió en fincas dedicadas a la producción de carne, que registraron 234,030 animales, equivalentes al 54.7% del total.

Las explotaciones lecheras contabilizaron 117,279 nacimientos, correspondientes al 27.5%, mientras que las fincas de doble propósito reportaron 76,306, para un 17.8%.

En relación con las hembras destinadas a la producción de leche, el 78.2% de las vacas, equivalente a 126,260 animales, se encontraba en producción, mientras que 35,173, correspondientes al 21.8%, permanecían secas.

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En las explotaciones de doble propósito, 72,922 vacas (60.3%) estaban en producción y 47,976 (39.7%) se encontraban secas.

La producción de carne concentra el 65,3% del ganado vacuno nacional, equivalente a 974.806 animales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Plagas y enfermedades encabezan las causas de pérdidas ganaderas

Uno de los resultados relevantes de la encuesta corresponde a las pérdidas de animales, que durante el período analizado alcanzaron aproximadamente 52,423 cabezas de ganado vacuno.

Las explotaciones destinadas a carne concentraron el 55.5% de estas pérdidas, seguidas por las de producción de leche, con 29.9%, y las de doble propósito, con 14.6%.

Al analizar las causas según la edad de los animales, las plagas y enfermedades aparecen como el principal factor de pérdidas en todas las categorías.

La mayor incidencia se presentó entre los animales menores de un año, donde estas causas explicaron el 81.2% de las pérdidas registradas.

Entre los animales de uno a menos de dos años, la proporción fue del 53.6%, mientras que en los bovinos de dos años o más alcanzó el 52.6%.

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Estos resultados evidencian la importancia de la sanidad animal, particularmente durante las primeras etapas de vida del ganado, cuando las enfermedades y plagas representan una proporción más elevada de las pérdidas.

El pastoreo continúa dominando la producción ganadera

La encuesta también identificó las principales prácticas utilizadas por los productores para el manejo y la alimentación de los animales.

El pastoreo se mantiene como el sistema de producción predominante en la ganadería costarricense.

Esta modalidad estuvo presente en el 93% de las fincas dedicadas a carne, el 77.3% de las explotaciones lecheras y el 92.7% de las unidades de doble propósito.

En cuanto a la alimentación, el pasto natural destaca como uno de los recursos más utilizados por los productores nacionales.

Su utilización alcanzó el 49.6% en la producción de carne, el 50.4% en la actividad lechera y el 58.2% en los sistemas de doble propósito.

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El pastoreo continúa siendo el principal sistema de producción ganadera en Costa Rica, con presencia en el 93% de las fincas dedicadas a carne.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados de la Encuesta Nacional Agropecuaria permiten dimensionar las características de la ganadería costarricense, marcada por el predominio de la producción de carne, una elevada proporción de hembras y la dependencia de sistemas de alimentación basados en pasturas.

Asimismo, los datos ponen de relieve los desafíos relacionados con la prevención de enfermedades, el manejo sanitario y la reducción de pérdidas de animales, factores relevantes para la sostenibilidad de la actividad ganadera nacional.