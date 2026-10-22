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No todos los modelos de Apple Pencil se podrán usar con el iPhone Duo: solo uno será compatible con el teléfono plegable

La nueva función del teléfono plegable de Apple permitirá tomar notas y editar documentos, pero no estará habilitada desde el primer día de venta

Dos manos sostienen un dispositivo móvil plegable sobre fondo blanco, una muestra el equipo cerrado y la otra desplegado
El iPhone Duo tendrá compatibilidad con el Apple Pencil. (Apple)
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El iPhone Duo, el primer teléfono plegable de Apple, incorporará compatibilidad con un Apple Pencil, una función inédita en la historia del iPhone que permitirá tomar notas, firmar documentos y dibujar directamente sobre sus pantallas.

Sin embargo, esta posibilidad tendrá una limitación importante: únicamente funcionará con el Apple Pencil con USB-C, mientras que el Apple Pencil Pro y otras generaciones del accesorio quedarán fuera de la lista de dispositivos compatibles.

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La incorporación del lápiz digital busca aprovechar la pantalla interior de 7,6 pulgadas del teléfono plegable, que ofrece una superficie de trabajo más amplia que la de los iPhone tradicionales. Además, el accesorio podrá utilizarse tanto con el dispositivo abierto como cerrado, lo que permitirá escribir sobre el panel exterior para realizar anotaciones rápidas y recurrir a la pantalla principal para tareas que requieran mayor espacio.

El iPhone Duo será compatible con el Apple Pencil.
El iPhone Duo será compatible con el Apple Pencil después de su lanzamiento oficial. (SamMobile)

No obstante, la función no estará disponible desde el lanzamiento comercial del iPhone Duo. Apple prevé habilitarla mediante una actualización de software posterior, aunque todavía no ha precisado la fecha exacta en que los usuarios podrán comenzar a utilizar el lápiz.

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Por qué el Apple Pencil Pro no será compatible con el iPhone Duo

La principal diferencia entre los modelos de Apple Pencil está en su sistema de conexión y carga. El Apple Pencil Pro utiliza un mecanismo magnético que permite acoplarlo al lateral de determinados modelos de iPad para enlazarlo y recargar su batería de forma inalámbrica.

El diseño del iPhone Duo, en cambio, debe distribuir sus componentes en un cuerpo plegable que integra dos pantallas y una bisagra. Incorporar una superficie magnética destinada a cargar el lápiz podría añadir exigencias de espacio y complicar la estructura del dispositivo.

Apple no ha detallado oficialmente si esta es la razón concreta de la incompatibilidad, pero las diferencias entre los sistemas de carga ofrecen una posible explicación técnica.

Solo el Apple Pencil con USB-C será compatible con el iPhone Duo.
Solo el Apple Pencil con USB-C será compatible con el iPhone Duo.

El Apple Pencil con USB-C evita esa dependencia de la carga magnética. Este modelo cuenta con un conector protegido por una tapa deslizante, que permite recargarlo mediante un cable USB-C. De esta manera, el teléfono no necesita incorporar una zona específica para alimentar el accesorio.

Aunque este método requiere conectar un cable para cargar el lápiz, facilita su uso en dispositivos que no cuentan con el sistema magnético presente en algunos iPad.

Qué se podrá hacer con el Apple Pencil en el teléfono plegable

La compatibilidad con el lápiz digital abre nuevas posibilidades para utilizar el iPhone Duo en tareas que requieren mayor precisión que la ofrecida por los controles táctiles convencionales.

Entre sus usos potenciales se encuentran la escritura de notas a mano, la firma de documentos digitales, la elaboración de bocetos y la edición de imágenes. La pantalla interior de 7,6 pulgadas también podría facilitar la consulta de documentos mientras se realizan anotaciones.

El uso del Apple Pencil en la pantalla exterior permitiría realizar apuntes breves sin necesidad de desplegar por completo el teléfono. Al abrirlo, el usuario dispondría de una superficie más amplia para escribir o dibujar.

Una mano dibuja en un iPad una ilustración de un hongo con Apple Pencil. Dos tazas de café y un cuaderno con un boceto están en la mesa de madera.
Apple señaló que la compatibilidad entre el Apple Pencil y el iPhone Duo llegará antes de fin de año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, todavía queda por conocer qué aplicaciones aprovecharán esta compatibilidad y qué funciones específicas estarán disponibles en cada una de las pantallas. Tampoco se han detallado todos los gestos o herramientas que podrían incorporarse mediante futuras actualizaciones de iOS.

Cuándo se podrá utilizar el Apple Pencil con el iPhone Duo

La compatibilidad con el lápiz no estará habilitada desde el primer día de comercialización del dispositivo. Apple prevé activar la función más adelante mediante una actualización de software, pero no ha anunciado una fecha concreta.

Las reservas del iPhone Duo comenzaron el 16 de octubre y su disponibilidad está prevista para el 23 de octubre. Por tanto, los primeros compradores tendrán que esperar para utilizar el accesorio, incluso si ya cuentan con un Apple Pencil con USB-C.

Apple patentó nuevo lápiz digital, el cual podría ver la luz en los próximos meses.
Apple Pencil se podrá usar por primera vez en un iPhone. (Foto: Captura de Apple)

Antes de comprar uno, conviene esperar a que Apple confirme cuándo se habilitará la función y qué aplicaciones ofrecerán soporte. Aunque la compañía ha anunciado la compatibilidad, la experiencia final dependerá de las posibilidades que incorpore el software.

La llegada del lápiz digital supone un cambio en la forma de interactuar con el iPhone, pero la restricción a un único modelo obliga a revisar la compatibilidad antes de adquirir el accesorio.

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