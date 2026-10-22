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La felicidad de Virginia Lago por su presente exitoso en radio y televisión: “Somos una familia”

Nominada al Martín Fierro por su programa de La 2 x 4, la intérprete fue recibida en la alfombra roja, donde repasó la actualidad de Historias de corazón y recreó una de sus frases históricas

Virginia Lago en la alfombra roja de los Martín Fierro de Radio 2026 (Infobae en Vivo)
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Virginia Lago celebró la nominación de El buen modo en los Martín Fierro de Radio y habló del presente de Historias de corazón, el ciclo con el que acompaña cada tarde la emisión de Avenida Brasil por Telefe. La actriz pasó por la alfombra roja de la ceremonia y se refirió a la alegría de participar de la fiesta, a la dinámica de su trabajo cotidiano y a los invitados que se suman a las presentaciones televisivas.

La conductora de La 2x4, estuvo nominada en la categoría Programa semanal en FM. La estatuilla quedó finalmente en manos de Contragolpe, aunque Lago disfrutó de la celebración como una oportunidad de encuentro con colegas y figuras de la radio.

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Durante la cobertura de la alfombra roja, Paula Varela y Guido Zaffora recibieron a la actriz con muestras de afecto. “Ay, Virginia, te amo”, le dijeron casi al unísono antes de invitarla a ubicarse entre ambos para conversar sobre sus proyectos. Lago agradeció el recibimiento y se mostró sonriente ante las cámaras.

Consultada por su estado de ánimo en la gala, la actriz respondió: “Muy bien. Contenta”. La celebración tuvo para ella un componente especial por la posibilidad de reunirse con compañeros de la industria. “Siempre es lindo estar en una fiesta”, señaló Zaffora, antes de preguntarle qué era lo que más disfrutaba de esos eventos.

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Lago puso el foco en el valor de los vínculos que se construyen en los medios. “Nosotros somos como una familia”, expresó. Luego agregó que una noche como la de los Martín Fierro permite compartir un clima distinto al de la rutina diaria: “Estamos contentos de encontrarnos en una fiesta como esta”.

Martin Fierro - Alfombra Roja
Virginia Lago, a su ingreso a los Martín Fierro de Radio

En paralelo a su labor radial, la intérprete atraviesa un momento de alta exposición por Historias de corazón, el espacio de televisión en el que presenta ficciones y propone una cercanía particular con el público. En la actualidad, el ciclo acompaña las emisiones de Avenida Brasil, la producción brasileña que volvió a convocar a los televidentes con su historia centrada en Rita, Nina, Carminha y Tifón.

Zaffora destacó el alcance que tuvo el regreso de la novela y le preguntó a Lago si seguía cada episodio. “Veo lo que puedo, porque trabajo mucho”, explicó ella. La conductora señaló que mantiene una agenda intensa de lunes a viernes y que debe repartir sus horas entre los compromisos laborales y el seguimiento de la ficción.

La conversación también giró alrededor de la lista de personalidades que pasaron por el programa. Paula Varela mencionó a María Becerra, Verónica Lozano, Wanda Nara y Ángela Torres, entre otros nombres que participaron de las emisiones. Frente a ese repaso, Lago se limitó a sintetizar su presente con una palabra: “Contenta”.

El formato de Historias de corazón combina la presentación de novelas con intervenciones de artistas e invitados vinculados a la televisión, la música y el espectáculo. Cada aparición aporta referencias a escenas, personajes y momentos recordados de las ficciones que integran la programación.

En ese sentido, Varela y Zaffora recordaron la participación de Luisa Kuliok, quien volvió a la ficción con una escena que llamó la atención de los seguidores de Avenida Brasil. Lago coincidió con los conductores y la definió como “divina”. También anticipó una próxima aparición de Arnaldo André, completando una de las duplas más recordadas de las novelas locales.

El clima distendido de la entrevista tuvo un cierre ligado a uno de los recuerdos más asociados a Lago y a su modo de ser parte de las ficciones. Varela evocó una de sus frases más reconocidas, el grito de “¡Farisea!”, y le pidió que la repitiera ante las cámaras.

La actriz aceptó el desafío y recreó la expresión con la entonación que popularizó en la novela Amar después de amar: “Farisea” sentenció a pedido, y la respuesta provocó risas y aplausos entre quienes la rodeaban en la alfombra roja.

Antes de despedirla, Varela la definió como “una tremenda actriz”, mientras que Zaffora destacó su estilo frente a cámara. Lago agradeció el cariño y continuó su paso por la ceremonia, donde El buen modo representó a La 2x4 en una de las ternas de la noche.

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