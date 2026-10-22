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El álbum de fotos de la recorrida de bodegas de Manu Ginóbili durante sus vacaciones en Mendoza: “¡Qué linda semana con amigos!“

El integrante de la Generación Dorada disfrutó de unos días de descanso en Argentina

Manu Ginóbili vierte líquido rojo desde un recipiente graduado hacia una botella con un embudo, rodeado de copas y botellas
Manu Ginóbili vierte vino tinto con un embudo en una botella durante una experiencia enológica en Mendoza.
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Manu Ginóbili eligió Mendoza para una semana de descanso con amigos, que resumió en diez imágenes publicadas en sus redes sociales. El exbasquetbolista recorrió bodegas, restaurantes y paisajes de la provincia, se encontró con una nevada en Tupungato, participó de una degustación de aceite de oliva y hasta jugó al pádel durante una escapada que combinó gastronomía, vino y actividades al aire libre.

“¡Qué linda semana pasé en Mendoza con amigos!”, escribió Emanuel Manu Ginóbili al compartir la selección de fotos. El bahiense, integrante de la Generación Dorada y cuatro veces campeón de la NBA con los San Antonio Spurs, mostró parte del recorrido que realizó junto a su grupo durante sus vacaciones en la provincia.

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Las postales incluyeron visitas a establecimientos vitivinícolas de distintos puntos de Mendoza, almuerzos, recorridos por zonas de montaña y momentos de descanso. Al final de la publicación, Ginóbili agradeció al enólogo Alejandro Vigil por la recepción que tuvo el grupo durante el viaje en una de sus paradas.

Uno de los primeros destinos del recorrido fue en una de las bodegas más reconocidas de la zona. Allí, Ginóbili y sus amigos almorzaron en el restaurante del lugar, una experiencia que el ex jugador definió como un “épico almuerzo”. La visita formó parte de una agenda centrada en la producción vitivinícola y la oferta gastronómica de la provincia.

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Un hombre con gorra y camiseta verde posa de pie en una sala junto a una hilera de grandes tanques cilíndricos de acero inoxidable
Manu Ginóbili posa junto a tanques de fermentación de acero inoxidable durante su visita a una bodega en la provincia de Mendoza.

El grupo también pasó por otros siete reconocidos establecimientos de la zona y, según las fotos y los mensajes difundidos por Ginóbili, participaron de una actividad para elaborar una etiqueta propia en uno de los puntos del recorrido. La publicación dejó registro de una parada en un sitio que les permitió realizar una degustación de aceite de oliva y aceto balsámico.

Las comidas fueron otro de los ejes de la escapada. “Otro almuerzo inolvidable”, señaló el exbasquetbolista al mostrar una de las imágenes de ese encuentro. Entre sus historias de Instagram también apareció una reunión en otra bodega, donde eligió degustar una costilla. La secuencia permitió conocer parte de un viaje que estuvo marcado por productos regionales, vinos y platos de la cocina mendocina.

La postal que se apartó de la ruta gastronómica fue la de Tupungato. Ginóbili publicó una imagen de la nieve que encontró junto a sus amigos y expresó su sorpresa por el fenómeno. “Nos despertamos con esta nevada en Tupungato. Muy inesperada a mitad de octubre”, escribió.

El viaje también incluyó un almuerzo y un paseo por el icónico hotel de la zona de Potrerillos, uno de los puntos turísticos más visitados de Mendoza. Allí, el grupo completó una agenda que combinó los recorridos por bodegas con paisajes de montaña y momentos de descanso.

Ginóbili no dejó de lado la actividad física durante sus vacaciones. En una de las diez imágenes que eligió para resumir la semana, se lo vio en una cancha de pádel junto a sus amigos. El exjugador lo tomó con humor y explicó que el partido servía para “bajar un poco las calorías extras consumidas”.

La referencia fue una síntesis de la dinámica de la escapada, con comidas, degustaciones y visitas a diferentes emprendimientos de la provincia. Cada foto estuvo acompañada por una breve descripción que permitió reconstruir el itinerario.

Terreno y colinas cubiertos por una capa de nieve bajo un cielo con nubes, con un cerco de postes de madera en primer plano
Un paisaje rural cubierto de nieve en Mendoza integra los registros de las vacaciones de Manu Ginóbili.

Al cerrar la publicación, Ginóbili destacó la recepción que tuvo en Mendoza. “La pasamos espectacular”, resumió Manu.

Vale recordar que no fue la primera visita de Ginóbili a la provincia. El exjugador ya había estado en Mendoza durante su carrera deportiva, en actividades vinculadas al básquet. En 2024, además, regresó junto a otros integrantes de la Generación Dorada para conmemorar los 20 años de la medalla de oro que la selección argentina consiguió en los Juegos Olímpicos de Atenas.

El 27 de agosto de 2018, Manu Ginóbili anunció su retiro, a los 41 años, después de 16 temporadas en la NBA, todas con los San Antonio Spurs. El bahiense cerró su ciclo con cuatro títulos —2003, 2005, 2007 y 2014— y dejó una marca que la franquicia reconoció en marzo de 2019, cuando retiró la camiseta número 20. En 2022 ingresó al Salón de la Fama del básquet, como el primer argentino en recibir esa distinción.

Lejos de la exigencia de la competencia, Ginóbili repartió buena parte de su tiempo entre su familia, los viajes y el deporte recreativo. El tenis y el ciclismo pasaron a ocupar un lugar habitual en su rutina: compartió salidas en bicicleta con Tim Duncan y también se animó al mountain bike junto a Fabricio Oberto.También mantuvo su vínculo con las raquetas, tanto en el tenis como en el pádel, disciplina que practicó con otros exintegrantes de la Generación Dorada.

Su relación con los Spurs, de todos modos, no terminó con el retiro. Desde 2021 ocupa un puesto de asesor especial de operaciones de básquet de la organización, con una tarea de tiempo parcial que incluye el acompañamiento a jugadores jóvenes y el aporte de su experiencia dentro de la franquicia. No integra el cuerpo técnico ni ejerce como asistente de un entrenador: el propio Ginóbili había señalado que no tenía entre sus prioridades iniciar una carrera en los bancos.

En abril de 2025 aceptó una excepción, cuando dirigió a un equipo de creadores de contenido en un partido benéfico en Carolina del Norte. “Va a ser mi primera experiencia como coach”, dijo entonces, aunque presentó la participación como una experiencia puntual.

Las vacaciones de Manu Ginóbili en Mendoza:

Dos hombres de pie en un patio con paredes de piedra, suelo de mosaicos decorados, una pequeña planta y una escultura metálica
Manu Ginóbili disfrutó de unos días de vacaciones en Mendoza
Dos hombres con ropa de abrigo observan una planta de vid en un viñedo con una edificación al fondo
Manu Ginóbili recorre los viñedos de una bodega durante su estancia en la provincia de Mendoza.
Dos hombres de pie sostienen una botella de vino de gran formato en una galería con una escultura de piedra al fondo
Manu Ginóbili disfrutó de unos días de vacaciones en Mendoza
Mesa circular con platos de embutidos, quesos, copas de vino y lámparas colgantes en una sala subterránea con paneles de madera
Manu Ginóbili disfrutó de unos días de vacaciones en Mendoza
Ocho hombres con indumentaria deportiva posan dentro de una cancha de pádel de suelo azul, frente a una red y paneles de vidrio
Manu Ginóbili disfrutó de unos días de vacaciones en Mendoza
Un hombre con gorra y ropa informal camina sobre un sendero de grava frente a un edificio piramidal bajo un cielo nublado
El exbaloncestista Manu Ginóbili camina frente a las instalaciones de una bodega durante sus vacaciones en la provincia de Mendoza.
Botellas de vino y copas sobre una mesa frente a un ventanal con vista a extensas hileras de viñedos bajo un cielo nublado
Varias botellas de vino reposan sobre una mesa frente a los viñedos de una bodega en Mendoza durante la estancia del exbaloncestista Manu Ginóbili.

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