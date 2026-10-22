República Dominicana

El secretario general de la OEA recibe al excanciller dominicano para abordar la situación de Nicaragua

La cita en Washington incluyó asuntos sobre el compromiso democrático regional, según informó Albert R. Ramdin, quien calificó el intercambio con el exministro dominicano como constructivo

Albert R. Ramdin, secretario general de la OEA, se reunió este miércoles con Roberto Álvarez mientras República Dominicana mantiene suspendidas las relaciones diplomáticas con Nicaragua desde el cierre de sus embajadas (Foto cortesía)
Albert R. Ramdin, secretario general de la OEA, se reunió este miércoles con Roberto Álvarez mientras República Dominicana mantiene suspendidas las relaciones diplomáticas con Nicaragua desde el cierre de sus embajadas (Foto cortesía)
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El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert R. Ramdin, recibió este miércoles en Washington al excanciller dominicano Roberto Álvarez para discutir la situación de Nicaragua y otros asuntos vinculados con la democracia regional, informó la agencia EFE.

La reunión ocurrió mientras República Dominicana mantiene suspendidas sus relaciones diplomáticas con Nicaragua. El Gobierno dominicano anunció el 2 de octubre el cierre de su embajada en Managua mientras persistieran las condiciones que afectan las libertades y los principios democráticos; el 9 de septiembre, Nicaragua había comunicado el cierre de su embajada en Santo Domingo.

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Ramdin dijo que ambos mantuvieron una conversación constructiva y que intercambiaron puntos de vista sobre Nicaragua, cuya situación permanece bajo observación de los Estados miembros de la OEA. También reafirmó su disposición a respaldar los esfuerzos de los países del organismo y señaló que conversaron sobre las elecciones latinoamericanas y la necesidad de mantener un compromiso regional con la democracia.

Álvarez agradeció al secretario general la conversación y afirmó en su cuenta de X: “Siempre es un gusto intercambiar ideas contigo. Cuenta con mi amistad y mi disposición a seguir aportando”. En julio, cuando era canciller, el exfuncionario había llamado a consultas a la embajadora dominicana en Managua por declaraciones de autoridades nicaragüenses que, según el Gobierno dominicano, contravenían los principios democráticos y las obligaciones del sistema interamericano.

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Recibió al excanciller dominicano y debatieron sobre Nicaragua en Washington (Foto cortesía)
Recibió al excanciller dominicano y debatieron sobre Nicaragua en Washington (Foto cortesía)

Atención consular desde Honduras y Costa Rica

El 19 de octubre, las autoridades informaron que República Dominicana habilitó servicios consulares en Costa Rica y Honduras para asistir a sus nacionales residentes en Nicaragua, después de retirar su embajada en Managua en medio de la crisis diplomática entre ambos países.

La medida dispone que la Sección Consular de la Embajada en San José, Costa Rica, y el Consulado General en San Pedro Sula, Honduras, atiendan las solicitudes de documentos y asistencia de los ciudadanos dominicanos que viven en Nicaragua.

La Cancillería dominicana también comunicó que quedaron suspendidas de forma temporal las notificaciones judiciales y otros actos procesales destinados a personas físicas o jurídicas con domicilio en Nicaragua.

El Ministerio de Relaciones Exteriores atribuyó esa suspensión a “razones de fuerza mayor” vinculadas con la salida de la embajada. Las oficinas consulares habilitadas en Costa Rica y Honduras no podrán realizar esas diligencias dentro de Nicaragua.

El Gobierno dominicano anunció el 2 de octubre que mantendría cerrada la sede diplomática mientras persistieran condiciones que afectan libertades y principios democráticos; Nicaragua cerró su embajada en Santo Domingo el 9 de septiembre (Foto cortesía)
El Gobierno dominicano anunció el 2 de octubre que mantendría cerrada la sede diplomática mientras persistieran condiciones que afectan libertades y principios democráticos; Nicaragua cerró su embajada en Santo Domingo el 9 de septiembre (Foto cortesía)

“La suspensión se mantendrá hasta tanto existan las condiciones necesarias para restablecer el servicio”, señaló la Cancillería dominicana en su comunicado.

La disposición implica que los consulados designados podrán atender trámites y consultas de los ciudadanos, aunque no sustituirán a la antigua embajada para actuaciones judiciales en territorio nicaragüense.

Sin aval a la pérdida de elecciones

El dúo de dictadores de Nicaragua arremetió este miércoles contra la República Dominicana por condenar en los términos “más enérgicos” las recientes declaraciones del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, en las que afirmó que en ese país “no volverán a haber elecciones”, porque no quieren que haya cabida para la participación de opositores.

“Resulta increíble, a estas alturas de la historia, que un pueblo valiente y digno, como el pueblo dominicano, que ha sufrido dictaduras, invasiones e intervenciones imperiales, tenga voces vasallas y servidumbres vergonzosas instaladas en sus máximas instituciones”, indicó la cancillería dictatorial en un comunicado.

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