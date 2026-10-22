La sorpresiva declaración de V que desató la gran ovación en el show de BTS en La Plata: “Fuera de joda”

V, de BTS, expresó su agradecimiento con el público argentino

Guardar

La primera noche de BTS en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata dejó una marca en el ARMY argentino, como se conoce a la comunidad de seguidores de la banda surcoreana. Después de más de una década de espera, el grupo llegó al país en el marco del BTS World Tour Arirang y protagonizó una presentación atravesada por canciones, gestos especialmente pensados para el público local y distintos momentos de conexión con sus fanáticos. Entre ellos, V, el nombre artístico de Kim Taehyung, se llevó una atención especial por su intento de hablar en español rioplatense.

Los siete integrantes tuvieron la oportunidad de dirigirse al público durante la parte final del espectáculo. En una combinación de coreano y español, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook compartieron sus sensaciones sobre el recibimiento que habían tenido en la Argentina y agradecieron la espera de sus seguidores. Sin embargo, V logró convertirse en uno de los protagonistas de las redes sociales cuando se animó a utilizar expresiones que había aprendido especialmente para esa noche.

PUBLICIDAD

El cantante de 30 años comenzó su intervención con un saludo directo al público argentino. “ARMY Argentina, ¿cómo están? ¿Qué les pareció? ¿Les gustó mucho?”, preguntó desde el escenario. La respuesta fue inmediata: miles de personas levantaron sus voces y las Army Bomb, como se conocen los lightsticks oficiales del grupo, comenzaron a moverse por todo el estadio. “Cuando llegué a Argentina me enseñaron cosas en castellano, ¿me dejan probar?”, dijo. La frase generó expectativa entre los fanáticos, que esperaron en silencio durante unos segundos antes de que el artista se animara a pronunciar una expresión muy conocida para el público local.

El artista causó furor en el estadio al poner en práctica algunas frases en español rioplatense (Crédito: HYBE/BIGHIT MUSIC )

“Ahí voy... Aguante ARMY”, lanzó V. Después, el artista continuó con su mensaje y destacó la energía del público durante la primera presentación de la gira en el país. “Fuera de joda, son el mejor público. Muchas gracias por ponerle tanta onda a esta noche”, expresó. La frase volvió a provocar una reacción intensa entre los fanáticos, que habían acompañado cada canción, cada coreografía y cada intervención de los integrantes desde el comienzo del recital.

PUBLICIDAD

Antes de cerrar su discurso, el cantante dejó una pregunta que volvió a encender al público: “Si vuelvo a acá, Argentina, ¿me van a volver a recibir así?”. La respuesta fue un vitoreo generalizado. Los gritos dejaron en claro el cariño que el ARMY argentino siente por la banda y el impacto que tuvo el intento de V de hablar como un local, utilizando una expresión asociada con la identidad del país.

La banda supo dejar su huella ante el público argentino con varios guiños hacia la identidad nacional (Crédito: HYBE/BIGHIT MUSIC )

El show también estuvo atravesado por distintos guiños hacia la Argentina. Uno de los momentos más celebrados ocurrió cuando cinco de los siete integrantes decidieron lucir la camiseta de la Selección Argentina con el número 10. La elección se produjo durante la interpretación de “Come Over” y fue recibida como un gesto especialmente significativo por los fanáticos.

PUBLICIDAD

Las camisetas no habían formado parte de las visitas de BTS a otros países, por lo que la imagen generó una reacción inmediata entre quienes se encontraban en el estadio. Los celulares se levantaron para registrar el momento y los gritos volvieron a ocupar todos los sectores. El número 10, asociado con algunas de las figuras más importantes del fútbol argentino como Diego Maradona y Lionel Messi, terminó de reforzar el vínculo que la banda buscó establecer con el público local.

Jimin y Jin, por su parte, eligieron looks inspirados en los colores de la bandera argentina. Aunque no llevaron la misma camiseta que sus compañeros, sus prendas completaron la imagen que el grupo preparó para ese tramo de la presentación. El detalle fue advertido rápidamente por el público, que respondió con aplausos, gritos y una nueva sucesión de videos y fotografías compartidos en las redes sociales.

PUBLICIDAD

Cinco de los siete cantantes lucieron las camisetas de la Selección Argentina y los dos restantes optaron por looks con detalles que hicieron alusión a los colores de la bandera (Crédito: HYBE/BIGHIT MUSIC )

La primera presentación de la banda también incluyó un momento esperado por quienes conocían la dinámica de la gira: las canciones sorpresa. Después de interpretar “Butter” y “Dynamite”, BTS eligió dos temas especiales para la primera noche en La Plata. Se trató de “Hold Me Tight” y “Dionysus”, pertenecientes a los álbumes The Most Beautiful Moment in Life, Part 1 y Map of the Soul: Persona. La selección estuvo a cargo del DJ que acompaña al grupo durante la gira y que toma en cuenta las sugerencias del público de cada país. En el caso de la Argentina, entre las canciones que también habían sido solicitadas por los seguidores se encontraban “21st Century Girl”, “Ma City” y “Cypher Pt. 3”. Sin embargo, finalmente fueron “Hold Me Tight” y “Dionysus” las que sonaron durante esa primera fecha.

La respuesta del público fue inmediata y desbordante. Hubo alaridos, saltos, bailes sin pausa y un movimiento constante en el sector del campo. Las voces del ARMY acompañaron las canciones y las Army Bomb se movieron al ritmo de la música, mientras los integrantes continuaban con la presentación frente a un público que había esperado durante años para vivir ese momento.

PUBLICIDAD

De esa manera, con sus palabras en español, la camiseta argentina, los carteles del público y las canciones sorpresa, BTS construyó una primera noche cargada de gestos hacia sus seguidores locales. Pero el momento de V quedó como una de las escenas más recordadas de la presentación: el cantante intentó hablar en el idioma del público, se animó a decir “Aguante ARMY” y recibió una respuesta que confirmó la cercanía entre la banda y el público argentino.