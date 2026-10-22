Juan José Campanella habló de las denuncias contra Hernán Casciari: “Esa forma de recaudar se usa en todo el mundo”

"Canelones", basada en una historia real escrita por Hernán Casciari

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Juan José Campanella se refirió a la denuncia contra Hernán Casciari y Orsai, y afirmó que, por lo que conoció de cerca, no advirtió “nada de malo ni de engaño” en el mecanismo de recaudación utilizado para los proyectos audiovisuales.

El director, quien se encuentra en Estados Unidos, fue consultado por Teleshow en medio de la denuncia penal presentada por parte socios productores contra Hernán Casciari y Orsai Audiovisuales. Su postura combinó una defensa personal del escritor con una reserva explícita frente a los elementos del expediente.

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La primera definición de Juan José Campanella fue no avanzar sobre una calificación del caso. Ante la consulta de este medio, señaló que su información era limitada y evitó pronunciarse sobre las acusaciones que deberá analizar la Justicia.

“Prefiero no opinar porque sé muy poco. Yo lo quiero mucho a Hernán”, expresó. La frase marcó el eje de su intervención: Campanella habló desde su vínculo afectivo y profesional con Casciari, pero no dijo conocer los documentos, las rendiciones contables ni los planteos judiciales formulados por los inversores.

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Durante la entrevista, Campanella hizo una distinción central. No respaldó de manera terminante la administración de Orsai ni desacreditó a quienes realizaron la denuncia. Lo que defendió fue la modalidad de recaudar fondos a través de aportes de personas interesadas en participar de una obra cultural.

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“La forma de recaudar es una manera que se utiliza en todo el mundo”, sostuvo el director de El secreto de sus ojos. Campanella añadió que conoció personas que habían enviado dinero a los proyectos de Orsai y que se mostraban conformes con la experiencia y con el modo en que se manejaba el proyecto.

“La verdad me sorprende mucho. No tengo información y no quiero decir”. Más adelante reiteró que no quería formular declaraciones categóricas sobre un caso del que no conocía los detalles.

Hernán Casciari rechazó la existencia de una estafa y reconoció errores de gestión y comunicación

En el mismo sentido, el director evitó atribuir responsabilidades a los denunciantes, a Casciari o a la empresa. Su comentario se limitó a la percepción que había formado a partir de experiencias de personas cercanas y de su conocimiento previo de la dinámica de financiamiento. Y concluyó: “Reitero por lo que yo conozco, no había nada de malo ni de engaño”, afirmó a Teleshow.

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La aclaración es relevante en un debate que involucra dos planos diferentes. Por un lado, está la valoración pública sobre Casciari y el modelo de producción que impulsó. Por otro, se encuentra la investigación judicial sobre la administración de los fondos, las promesas de rentabilidad y las rendiciones de cuentas reclamadas por los socios productores.

Casciari, por su parte, rechazó la existencia de una estafa o fraude. Reconoció errores de gestión y comunicación, aseguró que pidió disculpas a aportantes afectados y difundió documentación que, según explicó, reúne gastos, pagos y facturas de los proyectos realizados entre 2021 y 2025.

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La causa se inició a partir de una presentación de 18 aportantes que cuestionaron el funcionamiento del sistema de financiamiento colectivo de Orsai. Según la denuncia, los participantes invirtieron entre USD 50 y USD 3.000 en distintas producciones y reclaman que los retornos obtenidos estuvieron lejos de las expectativas planteadas. También pidieron una auditoría contable y cuestionaron la información recibida sobre gastos e ingresos de los proyectos. Esas acusaciones todavía deben ser investigadas y no constituyen una resolución judicial.

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El expediente tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 34, con intervención de la Fiscalía N° 16 de la Ciudad de Buenos Aires. La investigación deberá determinar si existieron irregularidades en el manejo de los fondos y si corresponde atribuir responsabilidades penales.