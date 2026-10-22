Ameba “comecerebros”: el gobierno de Catamarca aseguró que es un caso aislado mientras continúa la investigación sobre el origen de la infección

Un fragmento de la conferencia de prensa ecanbezada por la ministra de Salud de Catamarca, Johana Carrizo (Esquiú Digital)

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La ministra de Salud de la provincia de Catamarca, Johana Carrizo, confirmó ayer en conferencia de prensa que la muerte del niño de 10 años de Fiambalá, producto de una meningoencefalitis amebiana, “es un hecho aislado, extremadamente poco frecuente a nivel mundial”.

La funcionaria destacó que el episodio constituye el segundo caso documentado en la Argentina y cuya fuente de exposición aún no fue identificada. “El antecedente anterior se registró en febrero de 2017, en una laguna de la provincia de Buenos Aires”, expresó Carrizo.

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La muerte del menor fue provocada por el microorganismo Naegleria fowleri, conocida como ameba “come-cerebros”. El diagnóstico se estableció tras los estudios del Hospital Interzonal de Niños Eva Perón y del Instituto Nacional Malbrán.

La ministra de Salud estuvo acompañada por la secretaria de Medicina Preventiva y Promoción en Salud, Silvia Bustos, y el intendente de Fiambalá, Raúl Ángel Úsqueda

Por su parte, la secretaria de Medicina Preventiva y Promoción en Salud, Silvia Bustos, describió las características del microorganismo: “Dentro de su ciclo de vida presenta tres estadios, de los cuales uno solo es capaz de infectar, invadir y producir la patología. A nivel mundial, hasta el año 2018 hubo solamente 381 casos registrados. Lamentablemente tiene una mortalidad superior al 95% una vez que ingresa al organismo humano”, ratificó.

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Muestras pendientes y exposición aún sin identificar

La investigación epidemiológica y ambiental continúa en Fiambalá con muestras de agua y superficies enviadas al Instituto Nacional Malbrán. Hasta que se conozcan los resultados, no está confirmado que el niño haya estado expuesto al microorganismo en el complejo termal de Fiambalá ni se identificó una fuente de agua responsable de la infección.

Por ende, las autoridades locales informaron anteayer la clausura temporal del complejo termal para profundizar los estudios en el lugar y tomar muestras ambientales. El intendente de Fiambalá, Raúl Ángel Úsqueda, explicó que el municipio realiza una hora de limpieza e higienización entre turnos y que cada miércoles desagota las piletas, las cepilla, las desinfecta con cloro y vuelve a llenarlas.

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Las termas de Fiambalá aún están clausuradas preventivamente

Úsqueda sostuvo que esas tareas de mantenimiento continuarán pero no anunció nuevas medidas ni una intensificación de los controles mientras se esperan los análisis del Instituto Nacional Malbrán.

Por otro lado, la Municipalidad de Tinogasta informó que no recibió notificaciones sobre riesgos sanitarios en su jurisdicción y que el Complejo Termal La Aguadita continúa funcionando con normalidad.

Métodos de prevención

Vale aclarar que la enfermedad no se transmite de persona a persona ni por beber agua. La infección puede ocurrir cuando agua que contiene el microorganismo ingresa a presión por las fosas nasales y alcanza el sistema nervioso central.

Bustos señaló que deben coincidir numerosas condiciones para que se produzca la infección: “Se tienen que dar muchísimos factores simultáneos para que genere una infección, por eso la tasa de incidencia a nivel mundial es sumamente baja”.

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Una representación celular describe las etapas de la ameba comecerebros asociada a infecciones cerebrales graves. (NIH / Indian J Microbiol)

Las autoridades recomendaron evitar zambullidas, clavados, natación y la inmersión de la cabeza en aguas termales, dulces y cálidas. También aconsejaron no realizar lavados nasales con agua sin tratar y usar pinzas o tapones nasales durante actividades acuáticas que puedan facilitar el ingreso de agua por la nariz.

Para las piletas domiciliarias, las medidas indicadas incluyen cloración periódica, remoción de sedimentos, limpieza de superficies y recambio de agua. En los complejos termales, los natatorios deben destinarse a la relajación y no a actividades recreativas de impacto.

Los síntomas iniciales pueden confundirse con los de una meningitis convencional: fiebre, dolor de cabeza brusco, somnolencia, náuseas, vómitos y rigidez de nuca.

Las autoridades indicaron que quienes hayan estado en ambientes de agua dulce o cálida durante los 12 días previos a la aparición de esos signos deben acudir de inmediato a un centro de salud e informar ese antecedente.

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