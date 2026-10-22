El conflicto interno que estalló entre una figura del fútbol y sus compañeros de la selección: “Me echaron del grupo de Whatsapp”

El arquero habló de su presente en la selección belga (Reuters)

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Thibaut Courtois confirmó que fue apartado del grupo de WhatsApp de los jugadores de Bélgica, aunque aseguró que mantiene el contacto con algunos integrantes del plantel y dejó abierta la posibilidad de volver a jugar para los Diablos Rojos.

El arquero del Real Madrid, de 34 años, se refirió a su situación en la selección durante una entrevista con DAZN. La última convocatoria internacional no contó con su presencia y, según relató el propio futbolista, también quedó fuera del canal de comunicación que utilizan los convocados para coordinar cuestiones cotidianas.

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“Me echaron del grupo de WhatsApp de los jugadores. Ese grupo sirve para comunicar información, como los entrenamientos. Hay algunos mensajes de vez en cuando, pero tampoco demasiados”, afirmó Courtois.

El guardameta acumula 115 partidos con Bélgica y participó en cuatro Copas del Mundo. Había considerado que el Mundial de 2026 marcaría el cierre de su etapa en el seleccionado, pero explicó que modificó esa decisión tras la experiencia que vivió durante el torneo.

Curtois disputó el último Mundial 2026 (Reuters)

La salida del grupo de mensajería se produjo mientras el futuro de Courtois en la selección permanece sin definición. El futbolista no integró la última nómina del entrenador neerlandés Mark van Bommel, aunque manifestó su disposición a regresar en las próximas fechas internacionales.

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El arquero indicó que le propuso al seleccionador incorporarse en noviembre como una alternativa intermedia. También remarcó que su eventual vuelta no estaría sujeta a una garantía de titularidad. “Nadie tiene por qué garantizarme un puesto de titular”, señaló. “Nunca he acudido a la selección dando por hecho que iba a jugar automáticamente. Conozco mis cualidades y sé que puedo ser importante para el equipo”.

Courtois se refirió de forma directa a otros arqueros que aparecen como opciones para el puesto. “Si Senne Lammens, Maarten Vandevoordt o Mike Penders han trabajado bien y el seleccionador prefiere jugar con ellos, no hay ningún problema. No me molesta en absoluto”, expresó.

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Sus palabras plantearon una postura de competencia interna en una posición que ocupó durante buena parte de su recorrido internacional. La ausencia en la última ventana FIFA y la exclusión del chat del plantel no modificaron, según indicó, su intención de recuperar un lugar en el seleccionado.

Courtois dijo que lo sacaron del grupo de Whatsapp

Pese a no haber formado parte de la última concentración, Courtois valoró el comienzo del nuevo ciclo en Bélgica. Van Bommel obtuvo dos victorias y dos derrotas en sus primeros cuatro partidos al frente del equipo.

“Todo el mundo estaba bastante satisfecho después de la primera concentración con Van Bommel”, declaró el arquero. “El equipo va por buen camino, al igual que el entrenador. Esta selección tiene un gran futuro”.

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Bélgica quedó eliminada en los cuartos de final del último Mundial tras perder 2-1 ante España en Los Ángeles. Courtois salió lesionado a los 25 minutos del segundo tiempo de ese encuentro. El partido podría haber representado su última aparición con la camiseta nacional, aunque su cambio de postura abrió la posibilidad de una nueva convocatoria. La definición sobre su regreso dependerá de las próximas citaciones y de la determinación del cuerpo técnico.

Cabe recordar que existen antecedentes de tensión entre Courtois y la selección belga. En 2023 y 2024, el arquero tuvo un conflicto con el anterior entrenador, Domenico Tedesco, después de no ser designado capitán en un partido internacional. Tras abandonar una concentración, Courtois anunció que no volvería a ser convocado mientras el técnico italiano permaneciera en el cargo, una situación que derivó en su ausencia de la Eurocopa 2024. La llegada de Mark van Bommel abrió una nueva instancia de diálogo, aunque la última convocatoria y su salida del grupo de WhatsApp volvieron a dejar su vínculo con los Diablos Rojos bajo incertidumbre.

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Además de su situación en Bélgica, el futbolista habló sobre su contrato con el Real Madrid, que vence en junio de 2027. El arquero indicó que las conversaciones continúan y anticipó que el acuerdo debería resolverse pronto.

“Todavía no está cerrado. En principio, debería resolverse rápidamente. No hay ningún problema. Simplemente tenemos que encontrar tiempo para que mi representante y mi padre puedan hablar de los últimos detalles”, explicó.El belga expresó su deseo de prolongar su vínculo con el club español. “Quiero quedarme aquí mucho tiempo y hago todo lo posible para conseguirlo”, concluyó.

Courtois también opinó sobre el próximo Balón de Oro y eligió a su compañero Kylian Mbappé como candidato al premio. “Individualmente, nadie ha sido mejor”, aseguró. Sobre la comparación con Lamine Yamal, añadió: “Creo que Kylian se lo merece, aunque, desgraciadamente, no hemos ganado nada colectivamente. Para mí, Lamine Yamal hizo un Mundial algo peor, pero se proclamó campeón del mundo, ganó la Liga con el Barcelona y completó un buen año”.

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