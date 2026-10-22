Unos 139,913 estudiantes se quedaron fuera del sistema educativo en Panamá

Un libro abierto de historia reposa sobre un pupitre frente a varios alumnos uniformados que realizan tareas en un aula con asientos vacíos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El derecho a la educación a los niños, niñas y adolescentes no se cumple a cabalidad en Panamá, puesto que solo en 2024 se quedaron fuera del sistema educativo 139,913 estudiantes, cifra que se revela del análisis de las variaciones absolutas en los niveles preescolar, primaria, premedia y media.

La estimación es del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) del año de referencia, citada por el informe Panamá, ¡cuéntame!, de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.

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Precisa que es en la educación media donde se concentra la mayor cantidad de estudiantes que no lograron matricularse, unos 66,896, por diversas razones.

Entre el 2023 y 2024 no se pudieron matricular en el país 282,670 estudiantes, unos 142,757 durante el año 2023 y 139,913 que no asistieron o no lograron matricularse durante el 2024. Estos provienen en su mayoría de preescolar y de la media.

Atendiendo a los resultados de la Encuesta del Mercado Laboral de octubre de 2024 del INEC, indica el informe, se pudo obtener las cifras acerca de los motivos principales por los que el estudiante no asiste a un centro educativo.

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Un libro de historia descansa sobre un pupitre de madera dentro de un aula escolar frente a una pizarra con el término educación escrito en tiza blanca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de los estudiantes de preescolar, la mayoría (70%) no se matriculó o no asistió a un centro educativo debido a que no tenía la edad requerida para ingresar, 13% porque no se ofrecía el nivel o grado escolar en la comunidad, y 7% por falta de recursos económicos.

Mientras que en la primaria, los estudiantes no asistieron a un centro educativo por falta de recursos económicos (25.4%), el centro educativo está muy distante de su vivienda (14.3%) y no se ofrecía el nivel o grado escolar en la comunidad (12.7%).

En tanto, en los niveles de premedia y media, los principales motivos recayeron en la carencia de recursos económicos (32.8% premedia y media 27.2%) y en la falta de interés del estudiante (31.0% en la premedia y 38.3% en la media), respectivamente.

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Al referirse al porcentaje de matrícula bruta, el informe señala que se observó una mejoría en el nivel educativo de la premedia, no así en preescolar y media.

En el país la educación inicial o de primera infancia (0 a 3 años) no es obligatoria, y, generalmente, se desarrolla en los Centros de Atención Integral de Primera Infancia (CAIPI), llamados también maternales, donde asisten niños y niñas antes de cumplir la edad preescolar.

La premedia presentó mejoría al pasar la matricula bruta de 96% a 99% entre el 2023 y el 2024, según el informe.

Estos centros educativos ofrecen un entorno estimulador, al cuidado y atención de las necesidades básicas y la potenciación de las capacidades intelectuales, afectivas, físicas y motora de los infantes.

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En esta etapa ocurre gran parte de su desarrollo cerebral, de ahí que muchos programas enfatizan en la misma. Por lo general, dentro de esta población infantil, la mayoría no asiste a un programa de desarrollo temprano, según la Encuesta de Mercado Laboral del INEC de septiembre de 2025.

La encuesta desglosa que el 31.4% de los entrevistados consideró que no hay una oferta educativa pública/privada para niños y niñas de 0 a 3 años en la comunidad, mientras que un 25.8% opinó que no es necesario este programa, y 21.2% prefiere que el niño o la niña esté al cuidado del padre, madre u otro familiar.

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En tanto, 13.0% dijo que “por dificultades económicas”; 7.5% expresó “que no hay vacantes disponibles en los establecimientos más cercanos”, y el 1.1% indicó que el infante no se adaptó.

Por otro lado, al analizar los porcentajes de matriculados y no matriculados por nivel educativo, el informe sostiene que se pudo apreciar que la premedia presentó mejoría en estos indicadores al pasar la matricula bruta de 96% a 99% entre el 2023 y el 2024, mostrando porcentajes bajos en cuanto a los no matriculados.