Cuba

La mayor central eléctrica de Cuba sufre su parón número 24 en lo que va de año

La unidad de mayor capacidad del país retomó la generación tras más de seis horas detenida por un fallo automático, apenas dos días después de concluir una semana de reparaciones

Termoeléctrica Antonio Guiteras, de Matanzas
La empresa estatal estima una oferta de 1.017 megavatios frente a una demanda nocturna de 2.950, con nueve unidades generadoras detenidas por averías o labores programadas y 518 megavatios limitados en centrales térmicas (Foto archivo)
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La central Antonio Guiteras, la de mayor capacidad de Cuba, se detuvo durante más de seis horas en la madrugada del miércoles para realizar ajustes, después de acumular 24 salidas del sistema eléctrico en lo que va de año, tal como consignaron medios locales. La planta volvió a operar antes del amanecer, pero la interrupción ocurrió dos días después de reiniciar sus operaciones tras una semana apagada por trabajos de reparación.

De acuerdo con Diario de Cuba, la central había permanecido fuera de servicio desde el miércoles anterior y retomó la generación el lunes, luego de más de 200 acciones de reparación. Su director general, Román Pérez Castañeda, explicó que la nueva parada se debió a “un disparo del control automático del bloque” y aseguró que la unidad funciona de manera estable con un aporte de 150 MW.

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La termoeléctrica Lidio Ramón Pérez, conocida como Felton, redujo además 40 MW de su generación prevista durante la jornada. La propia instalación informó en Facebook que la limitación responde a la acumulación de suciedad en la caldera.

Nueve unidades fuera de servicio y una demanda nocturna de 2.950 MW

El sistema eléctrico cubano afronta este miércoles la salida de nueve unidades generadoras por averías o mantenimiento, mientras otros 518 MW permanecen indisponibles por limitaciones en la generación térmica. La situación anticipa una nueva jornada de cortes extendidos, según informó Diario de Cuba, medio especializado en información sobre la isla.

Nueve unidades generadoras fuera de servicio y una brecha de casi 2.000 MW entre oferta y demanda marcan la jornada. La estabilidad del sistema depende de que ninguna planta operativa registre nuevas fallas (Foto agencias, archivo)
Nueve unidades generadoras fuera de servicio y una brecha de casi 2.000 MW entre oferta y demanda marcan la jornada. La estabilidad del sistema depende de que ninguna planta operativa registre nuevas fallas (Foto agencias, archivo)

Están averiadas la Unidad 2 de Felton, las unidades 3 y 6 de Renté, la Unidad 8 de Mariel y las unidades 1 y 2 de Santa Cruz. También permanecen en mantenimiento la Unidad 3 de Santa Cruz, la Unidad 5 de Nuevitas y la Unidad 5 de Renté.

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La Unión Eléctrica prevé una disponibilidad de 1.017 MW durante el horario de mayor consumo nocturno, frente a una demanda máxima estimada en 2.950 MW. Bajo esas condiciones, el déficit alcanzaría 1.963 MW y dejaría sin electricidad de manera simultánea al 66,5% del país.

El pronóstico depende de que no se produzcan nuevas fallas en las plantas que continúan operativas. La reciente interrupción de la Guiteras y la disminución de potencia de Felton añaden presión a una red marcada por averías recurrentes y trabajos de mantenimiento.

Santa Cruz vuelve a registrar fallas tras el incendio de la Unidad 1

Además, un incendio de grandes proporciones inutilizó el viernes la Unidad 1 de Santa Cruz, y posteriormente la Unión Eléctrica anunció la entrada en funcionamiento de las unidades 2 y 3. Sin embargo, ambas volvieron a figurar fuera de servicio esta semana: la Unidad 2 por avería y la Unidad 3 por mantenimiento. La termoeléctrica Santa Cruz forma parte de las instalaciones cuya disponibilidad condiciona el cálculo diario de apagones.

Los cortes nacionales comenzaron tras el apagón general de septiembre de 2022, provocado por el huracán Ian. En 2024 ocurrieron otros tres apagones nacionales, en octubre, noviembre y diciembre; en 2025 se registraron dos, en marzo y septiembre, y en 2026 se produjeron otros ocho.

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