Cultura

El exitoso autor acusado de usar IA fue despedido de su editorial: “Nuevos elementos, indican que se usó inteligencia artificial en el proceso de escritura”

La novela de Thélyson Orélien era exitosa comercialmente e iba a venderse en más de 20 países. Tras el escándalo, fue retirada de la lista de finalistas del Premio Goncourt, el más prestigioso de Francia

Un hombre de barba ante estanterías con libros y la portada de una obra titulada C'était ça ou mourir.
Una novela superventas ha sido retirada del Premio Goncourt por el uso de la IA (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La editorial canadiense Boréal anunció el miércoles el fin de su relación con el escritor Thélyson Orélien tras concluir que utilizó inteligencia artificial (IA) para escribir su última novela, pese a que el autor lo negó muchas veces.

El escritor haitiano-canadiense es autor de una novela en francés sobre la migración, C’était ça ou mourir (Era eso o morir), muy exitosa comercialmente y que iba a venderse en más de 20 países.

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“Nuevos elementos, confirmados en los últimos días, indican que se usó inteligencia artificial en el proceso de escritura de ‘C’était ça ou mourir’, pese a que el autor nos había asegurado en repetidas ocasiones que nunca había recurrido a ella para la creación de su novela”, señaló Les Éditions du Boréal en un comunicado.

La editorial anunció que da por terminada su relación profesional con Orélien. El anuncio se produce apenas una semana después de que expresara públicamente su apoyo al escritor.

novela - IA - detectores de IA - Thélyson Orélien - tecnología - 24 de septiembre
(Composición Infobae: Joel Saget/AFP / Pangram)

La polémica surgió después de acusaciones de la cuenta de X Balance ton Claude, que afirmó haber detectado un uso masivo de IA en la novela de Orélien.

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Ante las dudas suscitadas por el caso y después de que Orélien anunciara que no aportaría más información, la editorial indicó que encargó “un análisis externo exhaustivo” de “todas las versiones de trabajo de la novela”.

“Los resultados obtenidos esta semana revelaron rastros de etiquetas de inteligencia artificial en los metadatos de algunos documentos”, agregó.

“Seguimos sin saber hasta qué punto se utilizó la IA en la creación de ‘C’était ça ou mourir’, y probablemente nunca tendremos una respuesta definitiva al respecto”, reconoció la editorial.

Sin embargo, subrayó, “la cuestión fundamental para nosotros es la confianza entre autores y editores”.

Un ejemplar del libro «C'était ça ou mourir», una novela del autor Thelyson Orelien, se exhibe sobre una mesa en el interior de una librería de París, Francia, el 22 de septiembre de 2026. REUTERS Sarah Meyssonnier/Foto de archivo
Un ejemplar del libro «C'était ça ou mourir», una novela del autor Thelyson Orelien, se exhibe sobre una mesa en el interior de una librería de París, Francia, el 22 de septiembre de 2026. REUTERS Sarah Meyssonnier/Foto de archivo

A comienzos de mes el autor dijo en una declaración enviada exclusivamente a la AFP que utilizó “herramientas para investigar, sobre todo para expresiones extranjeras”.

“Pero ni una sola frase de este libro fue creada por una máquina, ni el significado ni la estructura de una historia que sale de mis entrañas”, agregó en la nota.

El miércoles, Orélien reiteró que utilizó la IA “en el proceso creativo” para “investigación histórica”.

“Se lo he explicado todo a las personas de mi entorno, pero por el momento no creo que mis palabras cuenten para nada”, dijo al diario francés Libération

La obra “C’était ça ou mourir” fue retirada de la lista de finalistas del Premio Goncourt, el más prestigioso de Francia, después de que análisis realizados con el detector de IA Pangram señalaran una probabilidad del 100% de que contuviera texto generado por computadora.

Fuente: AFP

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