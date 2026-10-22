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Demandan a creadores de Fortnite y Roblox por provocarle “adicción, angustia y depresión” en su adolescencia

Dawson Little, de 23 años, presentó la demanda ante un tribunal de San Francisco, Estados Unidos

El joven acusa a Fortnite y Roblox de haberle generado ansiedad, depresión y adicción durante su adolescencia. (Europa Press)
El joven acusa a Fortnite y Roblox de haberle generado ansiedad, depresión y adicción durante su adolescencia. (Europa Press)
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Un joven de 23 años inició una demanda contra Epic Games y Roblox Corporation, a las que acusa de haberle provocado adicción, angustia y depresión durante su adolescencia a través de los videojuegos Fortnite y Roblox.

Dawson Little, residente de San Francisco, Estados Unidos, presentó el caso ante un tribunal de esa ciudad y sostiene que las compañías utilizan sistemas diseñados para generar dependencia en los jugadores más jóvenes.

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Un adolescente convertido en demandante

Little comenzó a jugar ambos títulos a los 15 años. Según su versión, las consecuencias de ese consumo se manifestaron con el paso del tiempo y ahora se traducen en una relación problemática con los videojuegos. En su demanda, atribuye a las plataformas la causa de una “angustia emocional grave, ansiedad, depresión, disminución de las interacciones sociales, falta de interés en otros pasatiempos y síntomas de abstinencia como rabia, ira y arrebatos físicos”, informó Kotaku.

La demanda señala que ambas compañías aplicaron "condicionamiento operante" para modificar la conducta de los jugadores. (Europa Press)
La demanda señala que ambas compañías aplicaron "condicionamiento operante" para modificar la conducta de los jugadores. (Europa Press)

El joven afirma que estos efectos derivaron en una caída drástica de sus calificaciones académicas, lo que terminó en su expulsión del colegio.

Condicionamiento operante como argumento central

La demanda sostiene que Epic Games y Roblox Corporation emplearon sus videojuegos “como arma para la aplicación poco ética, imprudente y negligente” de una técnica psicológica conocida como “condicionamiento operante”. De acuerdo con el planteo de Little, ambas compañías diseñaron mecanismos específicos para modificar la conducta de los usuarios y, de ese modo, incrementar sus ingresos. El demandante señala que este tipo de diseño puede generar efectos que se reflejan años después, en forma de una “relación desordenada con los videojuegos y una adicción a ellos”.

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce el trastorno por videojuegos como una condición clínica, en la que actividades como el trabajo, los estudios, las relaciones personales y las necesidades básicas quedan relegadas frente a la prioridad de jugar. Little recurriría a este antecedente, junto con otras demandas previas contra las mismas empresas, como respaldo de su reclamo. Por el momento no se conoce un plazo ni un veredicto para este caso.

Little asegura que su rendimiento académico cayó drásticamente hasta provocar su expulsión del colegio. (Europa Press)
Little asegura que su rendimiento académico cayó drásticamente hasta provocar su expulsión del colegio. (Europa Press)

Otras demandas acumuladas contra Epic Games

Este no es el único conflicto legal que enfrenta Epic Games. En septiembre, Fortnite volvió a ser señalado por supuestas prácticas de “patrones oscuros” orientadas a “engañar” a los jugadores más jóvenes y motivarlos a realizar compras dentro del juego. La asociación neerlandesa Stichting Massaschade & Consument (SMC) prepara una demanda colectiva con el objetivo de conseguir una indemnización para los afectados y exigir cambios en las prácticas del estudio.

“Jugaste a Fortnite. Y Fortnite jugó contigo. Por lo tanto, exigimos el reembolso de tus compras de Fortnite y una compensación”, afirmó la organización. El comunicado agregó que “una gran empresa de videojuegos tiene una responsabilidad adicional cuando participan jugadores jóvenes” y que “Epic Games hizo lo contrario”.

Roblox, bajo la mira por la seguridad de los menores

Roblox Corporation también enfrenta cuestionamientos, en su caso vinculados a la seguridad de los menores dentro de la plataforma. Los señalamientos surgieron después de que varios depredadores contactaran a niños a través del juego. En 2025, el fiscal general de Tennessee, Jonathan Skrmetti, presentó una demanda en la que acusa a la empresa de promocionar su plataforma como un espacio seguro cuando, según su planteo, no lo es.

El fiscal de Tennessee, Jonathan Skrmetti, demandó a Roblox por fallas en la seguridad de los menores en la plataforma. (Europa Press)
El fiscal de Tennessee, Jonathan Skrmetti, demandó a Roblox por fallas en la seguridad de los menores en la plataforma. (Europa Press)

El funcionario comparó a Roblox con “una versión digital de una vagoneta sospechosa estacionada cerca de un parque infantil” y reclamó mayores regulaciones para el funcionamiento de la plataforma. Tanto este proceso como la demanda de Tennessee y el reclamo colectivo en los Países Bajos se suman al caso presentado por Little, en un contexto donde las acusaciones contra ambas compañías por el uso de mecanismos adictivos y la exposición de menores a riesgos se multiplican en distintas jurisdicciones.

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