Nasry Asfura busca atraer inversiones italianas para impulsar el desarrollo económico de Honduras

Nasry Asfura se reunió con representantes del sector empresarial italiano para explorar nuevas oportunidades de inversión y cooperación que impulsen el desarrollo económico de Honduras. (Foto: Casa Presidencial)

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El presidente de Honduras, Nasry Asfura, se reunió con representantes de empresas y organizaciones italianas para explorar oportunidades de inversión, cooperación e innovación tecnológica que contribuyan al desarrollo económico y productivo del país centroamericano.

En la reunión participaron, por parte del Gobierno hondureño, la secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Mireya Agüero; el ministro de la Presidencia, Juan Carlos García; el embajador de Honduras en Italia, Mariano Jiménez Talavera; y la cónsul general de Honduras en ese país, Clarivel Vallecillo.

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El presidente hondureño, Nasry Asfura, encabezó un encuentro empresarial en Italia como parte de su agenda oficial para fortalecer las relaciones económicas bilaterales. (Foto: Casa Presidencial)

Por el sector empresarial italiano asistieron representantes de Dedalus, Confcommercio Roma y Leonardo, entidades con experiencia en áreas como tecnología sanitaria, comercio, servicios, industria aeroespacial y seguridad.

El acercamiento busca identificar sectores de interés común y explorar posibilidades de cooperación que permitan ampliar la presencia de empresas internacionales en Honduras, promover la transferencia de conocimientos y generar nuevas oportunidades para el desarrollo nacional.

Entre las compañías presentes destacó Dedalus, empresa internacional especializada en soluciones digitales para el sector salud.

Su actividad se concentra en el desarrollo de sistemas tecnológicos para hospitales, laboratorios y centros de diagnóstico, con herramientas destinadas a mejorar la gestión clínica y los servicios sanitarios.

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La cooperación tecnológica y el desarrollo productivo figuran entre las áreas de interés abordadas durante la reunión entre el Gobierno hondureño y el sector empresarial italiano. (Foto: Casa Presidencial)

La experiencia de esta compañía en la digitalización de los sistemas de salud representa un área de interés para explorar posibles intercambios tecnológicos y oportunidades de modernización en los servicios médicos, aunque no se anunciaron proyectos específicos derivados de la reunión.

Otra de las organizaciones participantes fue Confcommercio Roma, entidad que representa a empresas de comercio, turismo, servicios y actividades profesionales de Roma y su provincia.

La organización brinda representación institucional, asesoría, formación y apoyo al crecimiento empresarial. Su participación permitió incorporar al encuentro una perspectiva relacionada con el desarrollo comercial, la prestación de servicios y las posibilidades de establecer vínculos entre empresas de ambos países.

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Por su parte, Leonardo, uno de los grupos industriales italianos de alta tecnología, cuenta con actividades en los sectores aeroespacial, defensa y seguridad. Entre sus áreas de especialización figuran la aeronáutica, los helicópteros, la electrónica, la ciberseguridad y la tecnología espacial.

La gira oficial de Nasry Asfura por Italia incluye reuniones con empresarios para identificar oportunidades que contribuyan al crecimiento productivo y tecnológico de Honduras. (Foto: Casa Presidencial)

La presencia de representantes de estas compañías permitió reunir perfiles empresariales de distintas industrias, desde la transformación digital de los servicios públicos hasta las tecnologías avanzadas y las actividades comerciales.

La reunión forma parte de los esfuerzos del Gobierno hondureño por atraer inversión extranjera y fortalecer la cooperación con empresas internacionales, mediante acercamientos que permitan identificar oportunidades para el crecimiento de distintos sectores productivos.

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El contacto con compañías y organizaciones italianas abre un espacio para explorar posibles áreas de colaboración, compartir experiencias y conocer soluciones tecnológicas que podrían resultar de interés para Honduras.

Asimismo, el acercamiento empresarial busca fortalecer las relaciones económicas entre ambos países y ampliar los vínculos más allá de los canales diplomáticos tradicionales, mediante el diálogo directo con actores del sector privado.

. Honduras busca atraer inversión extranjera mediante acercamientos con empresas italianas de los sectores tecnológico, comercial, industrial y de seguridad. (Foto: Casa Presidencial)

La participación de representantes de la Cancillería, la Presidencia y el servicio diplomático hondureño refleja el componente institucional de estas gestiones, orientadas a promover los intereses económicos del país en el exterior.

Sin embargo, hasta el momento no se han anunciado acuerdos de inversión, montos de financiamiento ni compromisos concretos derivados de la reunión. El encuentro se centró en explorar oportunidades y fortalecer el acercamiento entre el Gobierno hondureño y el empresariado italiano.

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La agenda de Asfura en Italia contempla reuniones destinadas a fortalecer las relaciones bilaterales y promover oportunidades de cooperación que contribuyan al desarrollo económico y tecnológico de Honduras.

El Gobierno busca ampliar sus relaciones con actores internacionales interesados en sectores estratégicos y promover condiciones que favorezcan la llegada de capital, el intercambio de conocimientos y la modernización de distintas actividades económicas.

Los resultados concretos de estos acercamientos dependerán de las negociaciones posteriores y de las oportunidades que puedan identificarse entre las empresas participantes y las instituciones hondureñas.