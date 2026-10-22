República Dominicana

Jennifer González y la red de matrimonios falsos en Massachusetts: 20 enlaces simulados, una década de fraude y millones invertidos en República Dominicana

Una ciudadana estadounidense de origen dominicano habría cobrado hasta USD 40,000 por ceremonia para regularizar inmigrantes. Las ganancias no quedaron en Estados Unidos: fueron a parar a propiedades y negocios en otro país

Pintura en acuarela de un novio con traje oscuro y una novia con velo blanco y ramo de flores frente a varios invitados sentados.
Un novio de traje oscuro y una novia con vestido blanco y ramo sonríen frente a los invitados durante una ceremonia nupcial. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La dominicana Jennifer González, de 43 años, fue acusada el miércoles de dirigir en Massachusetts una red que habría organizado hasta 20 matrimonios simulados para que inmigrantes obtuvieran estatus legal en Estados Unidos, a cambio de pagos de entre USD 38,000 y USD 40,000 por enlace. Según información de Associated Press

La operación habría funcionado durante una década y generado millones de dólares para media docena de personas, según la acusación federal. Cinco de los seis imputados fueron arrestados el miércoles por la mañana y debían comparecer ante un tribunal federal en las horas siguientes.

PUBLICIDAD

El sexto acusado ya se encontraba en una prisión estatal, donde cumple una condena por un delito vinculado a armas de fuego. Ninguno de los inmigrantes que contrajo matrimonio mediante el presunto esquema fue acusado.

Pagos por matrimonios y acusaciones por fraude

Associated Press reveló que las autoridades sostienen que González pagó a las otras cinco personas para participar como cónyuges en las ceremonias, y que varios de ellos intervinieron en más de un matrimonio. Las imágenes mostraban anillos de boda, novias sonrientes y novios vestidos formalmente, con apariencia de enlaces legítimos.

La fiscal federal Leah Foley con John Soars, agente especial adjunto a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional en Nueva Inglaterra, y Shawn Saucier, jefe de la región Noreste de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, anuncian el arresto de seis personas por presuntamente arreglar matrimonios falsos durante la década anterior, los cuales les produjeron millones de dólares, en una conferencia de prensa el miércoles 21 de octubre de 2026, en Boston. (AP Foto/Michael Casey)
La fiscal federal Leah Foley con John Soars, agente especial adjunto a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional en Nueva Inglaterra, y Shawn Saucier, jefe de la región Noreste de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, anuncian el arresto de seis personas por presuntamente arreglar matrimonios falsos durante la década anterior, los cuales les produjeron millones de dólares, en una conferencia de prensa el miércoles 21 de octubre de 2026, en Boston. (AP Foto/Michael Casey)

Los seis acusados enfrentan cargos por albergar a extranjeros en situación irregular, conspiración para hacerlo, conspiración para cometer fraude matrimonial y fraude matrimonial. La investigación federal sigue abierta.

PUBLICIDAD

La fiscal federal Leah Foley afirmó que el caso perjudica a quienes siguen los procedimientos migratorios legales: “La presunta conducta revelada aquí hoy debe ser una afrenta para quienes cumplen las reglas”.

“Ver un negocio con fines de lucro cuyo único propósito es ayudar a la gente a hacer trampa y saltarse la fila simplemente pagando por ello debe resultar muy ofensivo y desalentador para quienes cumplen las leyes de nuestro país”, agregó la fiscal.

González, ciudadana estadounidense y originaria de Fall River, habría utilizado las ganancias de la red para adquirir empresas y bienes inmuebles en República Dominicana. “La señora González se enriqueció vendiendo el Sueño Americano mientras invertía su dinero en otro país”, sostuvo Foley.

No fue posible contactar a un abogado de González para conocer su posición frente a las acusaciones.

Beneficios sociales y antecedentes de otras redes

Los fiscales también señalaron que algunos imputados habrían mentido en solicitudes del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, conocido por sus siglas en inglés como SNAP, al declarar falsamente que nunca habían estado casados. González está acusada además de gastar USD 120,000 recibidos a través de ese programa.

Ilustración en acuarela de dos manos con anillos en los dedos anulares y una manga de traje formal.
Dos manos con anillos de compromiso y matrimonio reposan juntas en una composición realizada con pintura de acuarela. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El expediente incorpora acusaciones por fraude de vivienda y de desempleo. Los arrestos ocurren mientras el gobierno del presidente Donald Trump incrementa las restricciones tanto a la inmigración legal como a la irregular y reduce las vías para ingresar al país u obtener la ciudadanía.

En agosto, 11 personas fueron acusadas de participar en otro plan multimillonario destinado a ayudar a cientos de ciudadanos chinos a obtener de forma fraudulenta tarjetas de residencia permanente mediante matrimonios simulados con ciudadanos estadounidenses. En ese caso, los participantes estadounidenses recibían hasta USD 30,000 por contraer matrimonio con inmigrantes que buscaban la residencia legal.

Ese esquema también se extendió durante una década y produjo decenas de millones de dólares. Hace tres años, Massachusetts procesó otra organización similar dirigida por Marcialito Biol Benitez, un ciudadano filipino de 49 años que vivía en Los Ángeles. Informó Associated Press

Benitez se declaró culpable de conspiración para cometer fraude matrimonial y fraude de documentos migratorios. Admitió que operaba una agencia a gran escala que coordinaba matrimonios entre ciudadanos extranjeros y estadounidenses.

John Soares, subagente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional en Nueva Inglaterra, sostuvo que estas prácticas afectan a quienes buscan regularizar su situación de manera legítima: “El fraude matrimonial socava los procesos que garantizan que personas honestas y respetuosas de la ley puedan casarse con ciudadanos de Estados Unidos y disfrutar de todo lo que Estados Unidos tiene para ofrecerles”.

“Los estafadores, como las personas arrestadas hoy, hacen que ese proceso sea más difícil”, concluyó Soares.

Temas Relacionados

MassachusettsfraudeMigración irregularRepública Dominicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

República Dominicana: Un incendio destruyó cuatro viviendas y causó daños parciales en otras dos en Pueblo Nuevo

Las llamas alcanzaron seis inmuebles y obligaron a desplegar un operativo para controlar la situación en el sector afectado, de acuerdo con bomberos

República Dominicana: Un incendio destruyó cuatro viviendas y causó daños parciales en otras dos en Pueblo Nuevo

Tiendas chinas bajo la lupa en República Dominicana: 101 inspecciones, 24 paralizaciones y una práctica que dejaba a los empleados sin derechos

El Ministerio de Trabajo detectó irregularidades en casi la totalidad de los comercios revisados durante ocho días en cuatro demarcaciones del país. Los hallazgos revelaron despidos sistemáticos antes de los tres meses y condiciones que ponían en riesgo la integridad del personal.

Tiendas chinas bajo la lupa en República Dominicana: 101 inspecciones, 24 paralizaciones y una práctica que dejaba a los empleados sin derechos

Detuvieron a dos dominicanos y un chino con 222 kilos de cocaína valuada en USD 5,5 millones en el océano Atlántico

Una lancha rápida fue interceptada en el Atlántico con un cargamento valuado en millones de dólares. Lo que encontraron a bordo pone en evidencia cómo opera el tráfico marítimo hacia territorio estadounidense

Detuvieron a dos dominicanos y un chino con 222 kilos de cocaína valuada en USD 5,5 millones en el océano Atlántico

El Gobierno dominicano contrata asesoría jurídica en Rusia por casos de ciudadanos vinculados a la guerra contra Ucrania

La medida permitirá revisar con expertos locales los contratos atribuidos a los connacionales y definir vías de apoyo, mientras una delegación oficial prepara gestiones en Moscú para seguir los expedientes identificados

El Gobierno dominicano contrata asesoría jurídica en Rusia por casos de ciudadanos vinculados a la guerra contra Ucrania

República Dominicana decomisa más de una tonelada de cocaína y detiene a tres colombianos

El cargamento, distribuido en 1,068 paquetes, fue hallado dentro de una lancha interceptada tras varias horas cerca de la isla Beata, donde participaron fuerzas militares, fiscales y organismos de inteligencia nacionales e internacionales

República Dominicana decomisa más de una tonelada de cocaína y detiene a tres colombianos

TECNO

Automattic, la empresa de WordPress, empezó a despedir empleados tras una crisis de directorio

Automattic, la empresa de WordPress, empezó a despedir empleados tras una crisis de directorio

Demandan a robots repartidores de comida por escanear rostros y cuerpos sin permiso

Microsoft pondrá precio por hora al streaming de los juegos de Xbox que los usuarios ya compraron

De la playlist de Spotify al escenario: cómo se construyó en cinco años un modelo de crecimiento para nuevos talentos

La tecnología de menos de 100 gramos que ayudaría a descifrar el origen de las lunas de Marte

ENTRETENIMIENTO

Cole Sprouse responde a los titulares sobre la afirmación de su hermano Dylan de que son “hijos del incesto”

Cole Sprouse responde a los titulares sobre la afirmación de su hermano Dylan de que son “hijos del incesto”

Selma Blair revela que recurrió al alcohol para aliviar los síntomas de la esclerosis múltiple

Adele: las pistas que apuntan a su regreso musical con un nuevo álbum

“El mejor amante”: la íntima confesión que Lisa Marie Presley habría hecho sobre Michael Jackson

Lea Michele ha sido confirmada para regresar como Rachel Berry en el reboot de ‘Glee’

MUNDO

Netanyahu dijo que derrocar al régimen de Irán es la única forma de acabar con la amenaza

Netanyahu dijo que derrocar al régimen de Irán es la única forma de acabar con la amenaza

Avanzan los preparativos para la reunión trilateral entre Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping

La inflación en Reino Unido sube a su nivel más alto en casi un año por la guerra en Irán

Estados Unidos sancionó a un bufete de Panamá y Grecia por ocultar a los dueños de la flota fantasma de Irán

Zelensky señaló que Estados Unidos propuso una cita trilateral con Rusia “lo antes posible”