Guatemala

Guatemala: El arma denunciada como implantada por los hermanos Choc Toz pertenece a un particular

El subdirector Esvin Jacinto afirmó ante diputados que corresponde al Ministerio Público determinar el propietario de la carabina, cómo llegó a la mochila atribuida a los detenidos y su eventual vínculo con el doble homicidio

Dos hombres arrodillados sobre el suelo frente a un fusil y un cargador, acompañados por el retrato de un hombre con traje azul en una esquina.
El arma incautada a los hermanos Choc Toz está registrada a nombre de un particular y carece de reporte de robo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El arma que los hermanos Rigoberto y Daniel Choc Toz denunciaron como presuntamente implantada tras su captura está inscrita a nombre de un particular y no tiene reporte de robo, según afirmó el subdirector de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, Esvin Jacinto.

Jacinto compareció este miércoles 21 de octubre ante los diputados José Chic y Luis Javier López, quienes dan seguimiento al caso del asesinato del fiscal anticorrupción Juan Francisco Solórzano Foppa.

PUBLICIDAD

Durante la citación pidieron explicaciones por las circunstancias de la detención de los dos hermanos, ocurrida poco después del ataque armado en el Campo Marte, zona 5 de Ciudad de Guatemala.

El funcionario sostuvo que el arma incautada está registrada legalmente, aunque indicó que corresponde al Ministerio Público (MP) establecer quién es su propietario, cómo llegó a la mochila atribuida a los detenidos y si tiene relación con el doble homicidio.

Está registrada y no tiene reporte de robo”, dijo Jacinto ante los legisladores. La declaración se produjo en medio de cuestionamientos al procedimiento policial y después de que un juzgado resolvió falta de mérito a favor de los hermanos Choc Toz.

PUBLICIDAD

La PNC había informado tras la detención que los dos hombres llevaban una carabina, municiones, un cargador y un chaleco táctico dentro de una mochila que, según su versión, utilizaban para trabajar como repartidores.

El subdirector de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, Esvin Jacinto, detalló que el arma que les habría sido implantada a los hermanos Choc Toz después de su detención por la supuesta participación en el asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa, pertenece a un particular.

Ambos negaron estar vinculados con el crimen y reclamaron una revisión de cámaras de seguridad para reconstruir su recorrido y la forma en que fueron detenidos.

Siete policías están bajo investigación por el procedimiento de captura

El subdirector de la PNC informó que siete integrantes de la Comisaría 13 figuran en el expediente relacionado con la captura de los hermanos. Entre ellos hay cuatro agentes, dos mandos y el comisario identificado como Segura Tunch.

De acuerdo con Jacinto, los policías fueron separados de sus funciones en la unidad donde trabajaban, aunque continúan dentro de la institución en labores administrativas. El comisario fue trasladado al Distrito Central mientras avanza la investigación interna.

El subdirector de la Policía Nacional Civil (PNC), Esvin Jacinto, afirmó en una citación con diputados del Congreso que cuatro agentes y tres oficiales están separados de sus funciones debido a la investigación por la captura de los hermanos Choc Toz.

López preguntó por qué los agentes no fueron suspendidos de forma temporal y si el comisario mantiene contacto con personal operativo. Jacinto respondió que el traslado se realizó conforme a la normativa policial y bajo el principio de presunción de inocencia.

“Ellos solo son separados de sus actividades en el lugar y son trasladados a un área donde hacen la buena administración”, explicó el subdirector. Añadió que el comisario quedó asignado al Distrito Central.

La investigación está a cargo del MP, con el acompañamiento de la Inspectoría General de la PNC. Jacinto no precisó si los siete integrantes de la fuerza tenían antecedentes disciplinarios, pues señaló que esos datos son parte de las diligencias en curso.

El subdirector de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, Esvin Jacinto, reconoció que los agentes y oficiales separados de sus puestos por el caso de la detención de los hermanos Choc Toz siguen en sus puestos, debido a la presunción de inocencia.

Diputados cuestionaron la rapidez de la detención tras el ataque

Durante la citación, Chic y López también cuestionaron que los hermanos Choc Toz fueran capturados aproximadamente 10 minutos después del ataque en el Campo Marte, donde murieron Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro.

Jacinto explicó que la institución activó un cierre de rutas para ubicar a posibles responsables. Sin embargo, reconoció que no contaba con información sobre cuántas personas o motocicletas fueron detectadas por la policía durante ese lapso.

Dos policías con uniforme trasladan a dos hombres esposados frente a una patrulla, junto a armas, un casco y una mochila roja en el suelo
Dos agentes de policía custodian a dos personas detenidas frente a un vehículo oficial junto a armas incautadas y una mochila térmica de reparto en el suelo. (PNCdeGuatemala)

El funcionario indicó además que el sábado 17 de octubre hubo otros tres ataques armados entre las 11 y las 14 horas. En esos casos no se reportaron capturas. Sí informó que en Bárcenas, Villa Nueva, fue hallado un vehículo abandonado que contenía un fusil M16.

Los diputados plantearon diferencias entre los resultados de los operativos desplegados en esos hechos y la captura de los hermanos Choc Toz, quienes recuperaron la libertad tras la resolución judicial.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, anunció el 20 de octubre una revisión de la estructura, los mandos y los mecanismos de supervisión de la PNC. También ordenó a la Inspectoría General determinar cómo se desarrolló el procedimiento contra los hermanos y si existieron irregularidades.

Villeda señaló que no puede confirmar la hipótesis de una implantación de armas mientras no existan pruebas que la respalden. Afirmó que adoptará decisiones cuando la investigación establezca responsabilidades sobre lo ocurrido durante la captura y sobre el asesinato de Solórzano Foppa y Aguilar Gamarro, un caso que permanece bajo reserva.

Temas Relacionados

GuatemalaBernardo ArévaloGobierno de GuatemalaPolicía Nacional CivilJuan Francisco Solórzano FoppaChoc TozHermanos Choc Toz

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Aeródromo de Quetzaltenango en Guatemala podría recibir vuelos internacionales en marzo de 2029

La meta requiere ampliar la terminal, construir una torre de control y un edificio para emergencias, además de sumar equipo, especialistas, capacitación y certificaciones técnicas, operativas necesarias para elevar la categoría de la instalación

Aeródromo de Quetzaltenango en Guatemala podría recibir vuelos internacionales en marzo de 2029

Gobierno de Guatemala amplia presupuesto por 3.27 millones de dólares para promoción turística en 2026

La autorización gubernativa, publicada el miércoles, permitirá al instituto destinar recursos acumulados de ejercicios previos a campañas, ferias y actividades publicitarias dentro y fuera del país durante el próximo año fiscal

Gobierno de Guatemala amplia presupuesto por 3.27 millones de dólares para promoción turística en 2026

El Gobierno de Guatemala mantiene cuadrillas en 14 departamentos para recuperar el paso tras las lluvias

La cartera reportó 208 incidencias en la red carretera, donde los equipos despejan calzadas y revisan estructuras para restablecer la conexión entre poblaciones, mercados, empleos y servicios esenciales afectados por el invierno

El Gobierno de Guatemala mantiene cuadrillas en 14 departamentos para recuperar el paso tras las lluvias

Guatemala alista los últimos preparativos para celebrar el 7 de noviembre la beatificación de fray Augusto Ramírez Monasterio en Antigua Guatemala

La ceremonia, prevista en Finca Florencia, reunirá a miles de fieles nacionales y extranjeros y elevará al religioso como el primer sacerdote guatemalteco reconocido para el culto público, según los organizadores

Guatemala alista los últimos preparativos para celebrar el 7 de noviembre la beatificación de fray Augusto Ramírez Monasterio en Antigua Guatemala

Silvia Solórzano Foppa afirmó que la “rabia” le da fuerza tras el asesinato de su hijo en Guatemala

El crimen, cuya autoría intelectual aún se investiga, abre hipótesis sobre posibles vínculos políticos y reaviva el temor a que la violencia vuelva a utilizarse como instrumento para silenciar

Silvia Solórzano Foppa afirmó que la “rabia” le da fuerza tras el asesinato de su hijo en Guatemala

TECNO

Automattic, la empresa de WordPress, empezó a despedir empleados tras una crisis de directorio

Automattic, la empresa de WordPress, empezó a despedir empleados tras una crisis de directorio

Demandan a robots repartidores de comida por escanear rostros y cuerpos sin permiso

Microsoft pondrá precio por hora al streaming de los juegos de Xbox que los usuarios ya compraron

De la playlist de Spotify al escenario: cómo se construyó en cinco años un modelo de crecimiento para nuevos talentos

La tecnología de menos de 100 gramos que ayudaría a descifrar el origen de las lunas de Marte

ENTRETENIMIENTO

Cole Sprouse responde a los titulares sobre la afirmación de su hermano Dylan de que son “hijos del incesto”

Cole Sprouse responde a los titulares sobre la afirmación de su hermano Dylan de que son “hijos del incesto”

Selma Blair revela que recurrió al alcohol para aliviar los síntomas de la esclerosis múltiple

Adele: las pistas que apuntan a su regreso musical con un nuevo álbum

“El mejor amante”: la íntima confesión que Lisa Marie Presley habría hecho sobre Michael Jackson

Lea Michele ha sido confirmada para regresar como Rachel Berry en el reboot de ‘Glee’

MUNDO

Netanyahu dijo que derrocar al régimen de Irán es la única forma de acabar con la amenaza

Netanyahu dijo que derrocar al régimen de Irán es la única forma de acabar con la amenaza

Avanzan los preparativos para la reunión trilateral entre Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping

La inflación en Reino Unido sube a su nivel más alto en casi un año por la guerra en Irán

Estados Unidos sancionó a un bufete de Panamá y Grecia por ocultar a los dueños de la flota fantasma de Irán

Zelensky señaló que Estados Unidos propuso una cita trilateral con Rusia “lo antes posible”