Caso Floridalma Roque: la justicia de Guatemala reanuda el juicio contra el cirujano plástico Kevin Malouf

El proceso judicial por la muerte de Floridalma Roque se reactiva en los tribunales de Guatemala tras quince meses de retrasos procesales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El proceso judicial por el fallecimiento de la ciudadana hondureña Floridalma Roque retornará a los tribunales de Guatemala tras más de 15 meses sin avances en el litigio penal.

El Juzgado Quinto Penal fijó para el próximo viernes 23 de octubre la audiencia en la que se definirá si el cirujano plástico Kevin Malouf y dos de sus colaboradoras enfrentarán juicio por el delito de homicidio o por homicidio culposo.

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La reactivación del expediente responde a una resolución emitida por la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal, instancia que dejó sin efecto el fallo previo que favorecía a los procesados con una imputación menor.

Además de Malouf, la medida judicial alcanza a la anestesióloga Lydia Viviana Silva Moreira y a la enfermera Susana Emilia Rojas Cruz, quienes formaban parte del equipo médico.

Los magistrados de la Sala determinaron que existen elementos técnicos y testimoniales que deben evaluarse nuevamente antes de dictar una nueva orden de apertura a juicio.

El Juzgado Quinto Penal fijó audiencia para definir si el cirujano Kevin Malouf enfrenta juicio por homicidio o por homicidio culposo. (Facebook)

Entre los argumentos centrales, el tribunal superior enfatizó los informes de los peritos médicos forenses, los cuales evidenciaron la conducta y decisiones tomadas por el cirujano mientras la paciente se agravaba en su clínica.

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Con este mandato, el Ministerio Público (MP) insistirá en su acusación original de homicidio simple, una figura que contempla penas significativamente más severas que la negligencia médica.

Un nuevo juez asume el expediente penal

La diligencia judicial estará a cargo del juez Arnulfo Carrera, quien asumió la titularidad de la judicatura luego de que el juzgador anterior, Pedro Laynez, presentó una excusa formal para apartarse del caso.

Laynez había dictado la resolución que benefició a Kevin Malouf con el cambio de delito a homicidio culposo, una decisión que generó el rechazo de los querellantes y de la fiscalía.

Debido al relevo en el juzgado, existe la posibilidad procesal de que el nuevo magistrado deba repetir la audiencia de etapa intermedia.

Esta repetición permitiría a las partes exponer la totalidad de los indicios recabados para que la judicatura resuelva conforme a lo instruido por la judicatura superior.

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Antecedentes de la desaparición y muerte de la paciente

La víctima, una hondureña de 59 años y residente en Estados Unidos, viajó a la capital guatemalteca para someterse a una intervención estética en el rostro y los párpados el 13 de junio de 2023.

La hondureña Floridalma Roque, residente en Estados Unidos, viajó a Guatemala para someterse a una cirugía estética. (Redes Sociales)

La operación se efectuó en la clínica privada del médico, ubicada en la zona 14. Aquel día fue la última vez que sus allegados la vieron con vida, lo que derivó en una intensa búsqueda y en denuncias públicas ante su falta de respuesta.

Para encubrir el deceso, el personal médico montó una simulación en la que una enfermera salió del edificio en silla de ruedas vestida con las prendas de Roque y abordó un taxi.

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Las pesquisas fiscales y la posterior confesión de implicados revelaron que el cadáver fue retirado en un contenedor de basura, trasladado y desmembrado.

Los restos humanos fueron localizados el 5 de junio de 2024 en el interior de una fosa en Escuintla, casi un año después de su desaparición.