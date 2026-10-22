El encendido discurso de Luis Ventura en el Martín Fierro de Radio: “¿Quién dijo que está muerta? ¡Tenemos vida!”

El presidente de Aptra celebró la convocatoria de la ceremonia, recordó la decisión de separar los galardones de radio y televisión y recibió una ovación del salón. El comentario sobre su apariencia que generó una ovación

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“¿Quién dijo que la radio estaba muerta? ¡Que venga acá y lo diga si tiene huevos! Tiene más vida que nunca. ¡Aguante la radio!”. Con esa frase, el presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), Luis Ventura, abrió la ceremonia de los Martín Fierro de Radio 2026 en el Goldencenter de Parque Norte, ante la ovación de los asistentes.

El periodista reivindicó la decisión de realizar entregas separadas para radio y televisión. “Hace 12 años, cuando asumió esta comisión, mucha gente vio muy mal el hecho de separar el premio de la televisión del de radio. Evidentemente molestaba que la radio tuviera vida propia”, sostuvo.

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Ventura reivindicó la autonomía de los premios radiales: “Molestaba que la radio tuviera vida propia” (RSFotos)

Ventura afirmó que, durante negociaciones con los gerentes de los canales, recibió propuestas para relegar las distinciones radiales. “Nos decían que los premios con visibilidad eran los de televisión y que los premios de los trabajadores de la radio tenían que ir en los cortes. Bajo ningún punto de vista quise aceptar esa indicación”, dijo.

El presidente de APTRA también señaló que la radio contaba con más figuras que la televisión y que, en varias ocasiones, la pantalla tomó contenidos surgidos del medio. Luego reparó en la concurrencia de la gala: “¡Acá estamos! Mil personas. Cuéntense las mesas que hay: 70 mesas, muchachos, con 11 y 12 comensales. ¡Tenemos vida!”.

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Los asistentes respondieron con aplausos y gritos de “¡Ventura presidente!”. Él contestó: “No sé si Ventura presidente, pero que voy a estar, voy a estar siempre. En el primer lugar y en el último, como corresponde. Para pelear por lo de uno, tiene que estar uno, viejo. Hay que poner los huevos y los ovarios sobre la mesa”.

El presidente de APTRA recibió una ovación tras su mensaje: “¡Aguante la radio!”

Tras una serie de agradecimientos, Ventura habló de su descenso de peso. “La gente me preguntaba qué bien que me quedaba un traje que no me ponía hacía 10 años. ¿Y saben por qué me lo puedo poner? Porque bajé 14 kilos”, afirmó. También contó que recibe una vacuna semanal indicada por un profesional, cuida su alimentación y hace gimnasia. “Y tengo huevos para bancar este lugar. ¡Salud!”, cerró.

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Mientras avanzaba la ceremonia, Aptra comenzó a entregar sus 32 categorías. Gigi Ribaloff ganó en labor en locución femenina por Mucha Radio, mientras que ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, de Ernesto Tenembaum en Radio Con Vos, fue distinguido como programa periodístico matutino diario en FM. En esa misma señal, Vuelta y media, con Sebastián Wainraich, obtuvo el premio a mejor programa periodístico vespertino diario.

Ventura habló ante los asistentes y remarcó: “La radio tiene más vida que nunca”

Mercedes Ninci se impuso como movilera por Mitre Informa Primero, de Radio Mitre, y La trama celeste, con Alfredo Rosso por AM 750, fue reconocida como programa musical en AM. También recibieron estatuillas Marcela Tauro, por su labor como columnista de espectáculos en La 100; Gabriel Marsili, por operación en Los 40; Pachu Peña, por su participación en Re tarde de Pop Radio; Gabriel Anello, como relator deportivo de Radio Mitre, y Lucas Colautti, por producción en Mañana Sylvestre, de Radio 10.

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El salón lleno del Goldencenter de Parque Norte donde se llevó a cabo la ceremonia

a radio argentina vivió su gran fiesta anual con la entrega de los Martín Fierro 2026, que reconocieron las producciones de 2025 tanto en AM como en FM. La velada reunió a las voces y los rostros más destacados del medio en el Goldencenter de Parque Norte. El evento, organizado por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), contó con la conducción de Luciana Rubinska y Luis Novaresio y con transmisión de Infobae.

Todo comenzó un rato antes, a partir de las 20, con la transmisión de la llegada de los invitados a la alfombra roja, que tuvo a Paula Varela y Guido Záffora como anfitriones. Allí se vieron los primeros ingresos y los anticipos de una noche cargada de expectativa, entre looks, nervios y deseos de llevarse cada una de las estatuillas.

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El encendido discurso de Luis Ventura en el Martín Fierro de Radio: “¿Quién dijo que está muerta? ¡Tenemos vida!”

Además de las diferentes categorías, se entregaron diversos premios a la trayectoria, homenajes y los ansiados oros, que en la edición 2025 habían quedado para Beto Casella con Nadie nos para, por Rock & Pop, y Un buen momento, de Radio La Red, en FM y AM, respectivamente.

Crédito: RSFotos