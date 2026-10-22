Mercedes Ninci presentó a su hija Flor en los Martín Fierro de Radio: “Nunca mostré a mis hijos”

La periodista fue una de las figuras que será parte de la ceremonia (Video: Martín Fierro de Radio 2026/ Infobae en vivo)

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Mercedes Ninci llegó a la alfombra roja de los Martín Fierro de Radio 2026 junto a su hija Flor, a quien presentó públicamente durante la cobertura previa a la ceremonia. La periodista está nominada en la categoría Movilero por su trabajo en Mitre informa primero, de Radio Mitre.

Durante el intercambio con Paula Varela, Ninci bromeó al advertir que había olvidado los papeles que suele llevar consigo. “Me olvidé los papeles”, dijo, antes de contar que eligió un vestido de la diseñadora Ana Rossati para la noche.

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Mercedes Ninci, a pura elegancia en el Martín Fierro de Radio 2026 junto a su hija Flor (Adrián Escandar)

La periodista explicó que decidió asistir acompañada por Flor y remarcó que habitualmente preserva a sus hijos de la exposición mediática. “Vine por primera vez con mi hija. Yo nunca mostré a mis hijos”, sostuvo. La joven contó que admira a su madre en su rutina profesional y destacó su intensidad de trabajo. “Ella no para nunca, es muy manija, siempre sigue y nunca va a parar. Por eso se merece el premio”, afirmó.

Varela observó el parecido entre ambas, mientras Flor contó que su nombre es Flor y resumió su presencia en la gala con una frase: “Acompañando a mi mamá, todo el tiempo. Me encanta”. Ninci también habló de su costumbre de trasladarse con cuadernos para registrar información durante las coberturas. “Siempre voy a todos lados con ellos porque siempre hay cosas para anotar. Tengo los cuadernos de los últimos 30 años de la historia argentina”, aseguró.

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La hija de Mercedes Ninci la acompañó a los Martín Fierro: “Ella no para nunca”

La periodista se refirió además a dos temas de la agenda que sigue de cerca: la actividad del presidente Javier Milei junto al mandatario español Pedro Sánchez en España y las novedades vinculadas al papa. “El tema del día es Milei con Pedro Sánchez en España. ¡Qué manera de dar la nota!”, expresó, y agregó: “Tengo una ansiedad con el tema del Papa”.

Ninci compite en la terna Movilero con Alan Zurita, también por Mitre informa primero, y Rosario Bigozzi, de Radio La Red.

La entrega de los Martín Fierro de Radio 2026 reconoce las producciones emitidas durante 2025 en AM y FM. La ceremonia, organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), se realiza en el Goldencenter de Parque Norte y cuenta con la conducción de Luciana Rubinska y Luis Novaresio.

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Mercedes Ninci mostró a su hija Flor y reveló: “Tengo cuadernos de los últimos 30 años”

La transmisión comenzó a las 20 con la alfombra roja, conducida por Paula Varela y Guido Záffora, y puede seguirse a través de Infobae. Durante la gala se entregarán estatuillas en 32 rubros, además de premios a la trayectoria, homenajes y los galardones de Oro de AM y FM.

En la edición anterior, los premios principales quedaron en manos de Beto Casella, por Nadie nos para de Rock & Pop en FM, y de Un buen momento, de Radio La Red, en AM.

La nominación de Ninci reconoce su labor en un formato que exige seguimiento diario de la actualidad y presencia en el lugar de los hechos. En ese marco, la periodista vinculó su rutina profesional con los cuadernos que conserva desde hace tres décadas, donde registra datos y episodios de la vida política argentina.

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Mercedes Ninci presentó a su hija Flor y confesó: “Yo nunca mostré a mis hijos”

Su hija también se refirió a esa dinámica al señalar que su madre está “siempre con los papeles”. La presencia de Flor en la alfombra roja sumó un momento familiar a la previa de la entrega, en una noche en la que Ninci compartió la terna con dos colegas de otras señales radiales.

La ceremonia premia los programas y las figuras de la radio argentina por sus producciones de 2025. Además de los reconocimientos de cada rubro, APTRA prevé distinguir trayectorias y entregar los premios de Oro correspondientes a las categorías de AM y FM.