Automattic, la empresa de WordPress, empezó a despedir empleados tras una crisis de directorio

Automattic inició presuntamente una ronda de despidos en distintas áreas hacia fines de octubre de 2026. (Automattic )

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Automattic, la empresa matriz de WordPress.com, WooCommerce y Tumblr, habría comenzado a despedir empleados de varios equipos durante los últimos días de octubre de 2026 y se prepararía para más recortes en los próximos meses, según TechCrunch, que citó fuentes internas de la compañía.

De acuerdo con ese medio, los despidos ya habrían alcanzado a los equipos de comunicación, redes sociales, WordPress.com y el negocio empresarial VIP, la división que presta servicios de alojamiento a grandes clientes corporativos.

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La directora de Comunicación de Automattic, Megan Fox, anunció en LinkedIn su salida de la empresa. Fox escribió que se trató de un final “inesperado” y que su puesto había sido “eliminado”.

Las cesantías habrían afectado a las áreas de comunicación, redes sociales, WordPress.com y VIP. (WordPress)

La crisis interna habría precedido a los despidos

Los despidos habrían ocurrido después de semanas de turbulencia interna. Según el medio mencionado, el 9 de septiembre de 2026 el directorio de Automattic habría votado una licencia paga para el director ejecutivo, Matt Mullenweg, y habría nombrado al entonces director financiero, Mark Davies, como CEO interino. Mullenweg acusó a Davies de haber “conspirado” con otros miembros del directorio.

Mullenweg retomó el control de la empresa 33 horas y 20 minutos después, un plazo que Automattic confirmó. Tras ese episodio, el directorio fue renovado por completo.

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Según el medio, las directoras Toni Schneider y Sue Decker renunciaron. Además, Mullenweg, quien controlaría el 84 % del poder de voto de la empresa, habría apartado a la general retirada Ann Dunwoody. Davies y el director legal, Andy Missan, habrían sido despedidos.

Automattic también es la empresa matriz de Tumblr. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Durante esas 33 horas, Davies y Missan habrían firmado mutuamente acuerdos de indemnización que, en conjunto, estarían valuados en USD 8,15 millones, de acuerdo con la información publicada.

El nuevo directorio fue anunciado el 25 de septiembre. Está integrado por el escritor de ciencia ficción Hugh Howey, la autora Amy Chan y Henry Khachatryan y Krutal Desai, cofundadores de la ya extinta red social IRL, junto con Mullenweg.

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El director financiero dejó el cargo

Los cambios en el área financiera continuaron con la salida de Jeremy Klaperman, quien había asumido como director financiero interino tras la partida de Davies. Klaperman dejó el puesto el 9 de octubre, menos de un mes después de haberlo asumido.

Mark Davies, que era director financiero, habría asumido temporalmente como máximo ejecutivo. REUTERS/Abubaker Lubowa

Fuentes consultadas por TechCrunch dijeron que la decisión se habría producido después de que fuera reasignado a su puesto anterior en la división VIP. Mullenweg publicó en la red social X que Klaperman podría haberse sentido “ofendido” porque la empresa buscaba candidatos externos para cubrir el cargo de forma permanente.

El medio indicó que Mullenweg le habría pedido internamente a Klaperman que reconsiderara su salida.

En ese período, Mullenweg habría compartido información personal sobre un exejecutivo que acababa de salir de la empresa en el canal interno de Slack, según capturas de pantalla revisadas por el medio. El mensaje se habría referido a un problema de salud que afectaba al cónyuge de esa persona.

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Mullenweg sugirió en X que Klaperman pudo haberse molestado por la situación. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

También habría mencionado reclamos por la falta de cobertura médica temporal que la ley estadounidense exige ofrecer tras un despido, conocida como COBRA. Mullenweg afirmó que el exejecutivo amenazaba con iniciar una demanda por ese motivo y agregó que su propia pareja atravesaba la misma condición de salud.

Empleados consultados por el medio dijeron que les sorprendió que el director ejecutivo hubiera expuesto un asunto privado en ese foro.

Automattic mantiene que los ceses no superan sus niveles habituales

Consultado la semana pasada sobre los despidos, Mullenweg sostuvo que los ceses no superaban los niveles habituales de la empresa.

Cuando le preguntaron por el número creciente de salidas, respondió que ese día estaba “enfocado sobre todo en PHP”, en referencia a una falla de seguridad de ese lenguaje de programación que la compañía también difundió ese día en su sitio de estado del servicio.

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Automattic tiene una sección en su página web de los rostros de su equipo. (Automattic)

La página institucional de Automattic señala que la empresa tiene 1.397 empleados. El plan sería distribuir los despidos a lo largo de los próximos meses.

Según esas fuentes, el objetivo sería mejorar los ingresos del cuarto trimestre antes de una renegociación de deuda prevista para junio.