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La tajante opinión de Guido Kaczka al hablar de Wanda Nara como posible sucesora de Susana Giménez

El conductor fue consultado por la comparación que instaló Nora Colosimo y dejó clara su postura sobre el lugar de cada figura en la televisión

El conductor habló sobre la mediática y la diva e hizo referencias a las declaraciones de Nora Colosimo
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La comparación entre Wanda Nara y Susana Giménez volvió a quedar en el centro de la conversación televisiva. Después de que Nora Colosimo sostuviera que su hija había alcanzado más logros a los 39 años que la diva a esa misma edad, Guido Kaczka fue consultado al respecto durante la entrega de los Martín Fierro de la Radio y dejó una clara definición sobre el tema.

En diálogo con LAM (América), el conductor fue abordado por Pepe Ochoa con una pregunta directa: “¿Y Wanda es la nueva Susana para vos?”. Inmediatamente, Denise Dumas reaccionó con humor y respondió: “Ay, por favor, ¿cómo le preguntás eso a Guido, querido?”. Luego, ya sobre el planteo, Guido aclaró que se trata de un tema del que suele hablar. “Lo hablamos mucho. Está bien, lo hablamos en la radio porque salía de ahí”, expresó.

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El conductor desarrolló su postura y marcó una diferencia entre reconocer una carrera y establecer reemplazos. “Yo tengo la idea de que nadie reemplaza a nadie, de verdad”, afirmó. A continuación, remarcó que esa mirada no cuestiona el recorrido de la empresaria y conductora: “No le quita mérito tampoco a nadie. Le agrega mérito a Wanda con todo lo que hace. Pero bueno, ninguno reemplaza a nadie”.

La discusión se había instalado semanas antes en el programa conducido por Ángel de Brito, cuando Nora Colosimo comparó los logros profesionales de su hija con los que Giménez había acumulado a la misma edad. Denise Dumas recordó ese punto durante la nota con Kaczka: “Lo que generó más polémica fue que Nora, la mamá, dijo: ‘Wanda lleva hechas a los 39 años muchas más cosas de lo que hizo Susana hasta esa edad’. Entonces ahí generó toda la polémica”.

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La contundente respuesta de Susana Giménez ante las comparaciones con Wanda Nara
Susana Giménez descartó la posibilidad de una sucesora y sentenció que nadie podrá ocupar su lugar en la pantalla

Kaczka respondió que entendía la defensa de Colosimo desde el vínculo familiar. “Escuchame, Denise. ¿Vos querés escuchar a mi mamá lo que dice de mí? Y está muy bien. ¿Cómo no va a decir eso con la hija que tiene y todo lo que hizo?”, señaló. Sin embargo, volvió a separar esa valoración de cualquier comparación sobre quién puede suceder a quién en la pantalla: “Pero bueno, en cuanto a reemplazo, siento que nadie reemplaza a nadie”.

Pilar Smith le preguntó entonces si, como productor, convocaría a Nara para alguno de sus formatos. La respuesta de Kaczka fue afirmativa. “Sí, claro. Toda la gente que se sostiene en televisión y hace programas, ni hablar Wanda, que hace el prime time, o gente que está hace tantos años, ustedes”, sostuvo. Tras una breve vacilación, completó: “Después puede haber gustos, más o menos, pero toda gente tan capaz, eso no se discute”.

La intervención de Kaczka se sumó a las declaraciones que habían reactivado el debate. En LAM, Colosimo defendió el recorrido de Wanda frente a quienes destacaban la carrera de Giménez, que incluye trabajos en cine, música, teatro y televisión. La madre de Nara enumeró, entre los antecedentes de su hija, sus premios en Ballando con le stelle, sus canciones, su experiencia en radio y su actividad como representante vinculada al fútbol.

Nora Colosimo
Nora Colosimo sostuvo que Wanda Nara acumuló más logros profesionales a los 39 años que Susana Giménez a esa misma edad

Con 39 años, Wanda ya hizo muchas cosas más. Hagan la cuenta”, afirmó Colosimo. Además, aseguró que Wanda y Susana mantienen una relación afectuosa y que tuvieron encuentros privados en Milán. También adelantó que su hija prepara una película, un reality y una docuserie.

Por su parte, Susana Giménez fue consultada recientemente sobre las comparaciones mientras hablaba de la serie documental centrada en su vida. Desde el interior de su auto, contó que el proyecto se encontraba en una etapa avanzada. “Ay, nada. Ayer recién me leyeron el tercer capítulo”, comentó al ser consultada por la producción.

La conductora también resumió cuál será su participación en el relato. “Va bien. Estoy hablando yo todo el tiempo”, dijo. Cuando el cronista introdujo el nombre de Wanda y las comparaciones que circulan desde hace tiempo en la televisión y las redes sociales, Giménez cortó el tema entre risas con una frase breve: “¡Ay, basta!”.

La definición más tajante llegó ante la pregunta sobre la posibilidad de que Nara ocupe su lugar en la televisión. “Jamás podrá reemplazarme nadie”, respondió Giménez. Sus palabras coincidieron con la idea expuesta por Kaczka, quien reconoció el presente de Wanda en el horario central, aunque insistió en que cada trayectoria conserva una identidad propia.

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Wanda NaraSusana GiménezGuido KaczkaMartin Fierro De Radio 2026

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