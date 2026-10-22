Economía

Consumo en baja: cayeron las ventas de supermercados y mayoristas en agosto y profundizaron su retroceso en el año

Ambos canales de ventas mostraron una contracción en relación a julio y en la comparación interanual. Cuáles fueron los productos más afectados

Los mayoristas acumulan siete meses consecutivos de caída interanual en sus ventas. (EFE)
Los mayoristas acumulan siete meses consecutivos de caída interanual en sus ventas. (EFE)
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Las ventas de los supermercados que operan en Argentina cayeron 0,8% en agosto en comparación a julio, según informó el Indec. El mismo mes, los autoservicios mayoristas sufrieron una contracción de sus ventas del 1,2% en la variación mensual desestacionalizada.

De esta manera, ambos canales de ventas confirmaron una caída del consumo, que quedó en evidencia también en las variaciones interanuales. Medidas en términos reales, las ventas de los súpers se contrajeron 3,7% en comparación a agosto de 2025 y las de los mayoristas retrocedieron 3,6%.

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También son similares los resultados del acumulado de los primeros ocho meses del año. Entre enero y agosto las ventas de los supermercados bajaron 2,8% y las de los mayoristas tuvieron un resultado de -2,9 por ciento.

Sólo dos categorías de productos crecieron

Si se analizan las ventas de los supermercados por rubro, se encuentra que sólo dos grupos de artículos crecieron en términos reales durante el último año. Uno es el rubro de carnes, cuyas ventas aumentaron 38,5% interanual, y el otro es el de “verdulería y frutería”, que mejoró su facturación un 32,6%. Ambos porcentajes están expresados en términos nominales, por lo que no tienen en cuenta el efecto de la inflación. En este caso, el Indec informó que el índice de precios implícitos subió 29% entre agosto de 2025 e igual mes de este año. Por lo tanto, los artículos con variaciones por encima de ese valor, lograron un crecimiento real de sus ventas. Por el contrario, los que quedaron por debajo del 29%, en realidad sufrieron una caída.

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Un hombre caucásico de camiseta azul y jeans toma un paquete de carne de un exhibidor refrigerado lleno de productos cárnicos en un supermercado.
Las ventas de carnes crecieron 38,5% interanual en términos nominales en el útlimo años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La categoría con peor resultado fue la de bebidas, que si bien alcanzó un crecimiento interanual nominal del 11,5% en su facturación, quedó muy lejos del avance del índice de precios implícitos. No fue mucho mejor el desempeño de los “electrónicos y artículos para el hogar” (13,8% de alza interanual), el de los productos de panadería (18,5%) y el de los productos de almacén (23,8%), por citar algunos ejemplos.

En total, sumando todas las categorías, los supermercados lograron en agosto una facturación de $2.616.930 millones, un valor que superó un 24,2% el monto facturado en igual mes del año pasado. Claro que, como los precios avanzaron 29% en ese mismo período, el resultado real fue negativo (-3,7%), como se indicó anteriormente.

Diferentes realidades en el país

Así como se observan resultados muy dispares por grupos de artículos, también hay diferencias considerables en los valores de cada provincia. Las jurisdicciones donde se registraron las subas más importantes, en términos de variación porcentual nominal interanual, fueron Neuquén, con 33,6%; La Pampa, con 30,9% y Río Negro, con 30,7 por ciento. Sólo estas tres provincias tuvieron incrementos de facturación por encima del índice de precios implícito. El resto quedó por debajo y en algunos casos a más de 15 puntos.

Misiones fue la provincia con peor desempeño en ventas de supermercados en agosto. (Reuters)
Misiones fue la provincia con peor desempeño en ventas de supermercados en agosto. (Reuters)

La jurisdicción con mayor caída de consumo fue Misiones. La facturación de los supermercados de esa provincia creció apenas 7,7% a valores corrientes en el último año. También fue malo el resultado para provincias como Chaco (14.3% de variación interanual), Catamarca (16,5%) y Santa Cruz (19,7%), entre otras.

Los mayoristas en baja

Las ventas de los mayoristas por grupo de artículos tampoco mostraron buenos resultados. Cuatro categorías crecieron lo suficiente como para contrarrestar el efecto a la inflación. Se trata de las frutas y verduras (35,5% de variación en facturación), los lácteos (30,2%), los productos de almacén (29,8%) y las carenes (29,1% de suba nominal).

Sin embargo, hubo varios rubros con malos resultados. Uno, el de electrónicos y artículos para el hogar, cayó incluso en términos nominales (1% de caída interanual). Otros, quedaron considerablemente lejos del avance de los precios, como fue el caso las bebidas (sólo 6,5% de aumento interanual) y los productos de indumentaria (18,7%), por citar algunos ejemplos.

En el caso de los mayoristas, Indec hace una división geográfica en tres partes. Por un lado, detalla cómo se comportaron las ventas la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que en este caso mostró un aumento interanual de facturación de sólo 3,5%, frente a la suba de precios de 29 por ciento. Por otra parte, destaca la situación de 24 partidos del Gran Buenos Aires (24,4% de variación) y el “resto del país”, con una suba del 24,5%, siempre hablando de agosto de 2026 contra igual mes del año pasado.

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