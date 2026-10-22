Tecno

Microsoft afirma que su IA diagnosticó casos médicos complejos más del doble de veces que los doctores

El sistema fue probado con modelos de OpenAI, Google y Anthropic, y la empresa ya prepara una IA médica junto a la Clínica Mayo

MAI-DxO, el sistema de diagnóstico de Microsoft, superó en más del doble de aciertos a un grupo de médicos generalistas en casos complejos. (Reuters)
MAI-DxO, el sistema de diagnóstico de Microsoft, superó en más del doble de aciertos a un grupo de médicos generalistas en casos complejos. (Reuters)
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Microsoft informó que su sistema de inteligencia artificial para diagnóstico médico acertó más del doble de veces que un grupo de médicos generalistas en casos clínicos complejos, según un estudio publicado el jueves en la revista científica ‘Science’.

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El sistema, llamado MAI-DxO, sigla de Microsoft AI Diagnostic Orchestrator, funciona como un panel virtual de especialistas: distintos modelos de inteligencia artificial analizan un caso y contrastan sus respuestas antes de llegar a un diagnóstico, en lugar de emitir una primera respuesta.

Mustafa Suleyman, director de la división de inteligencia artificial de Microsoft, contó a TechCrunch que la compañía ya trabaja con la Clínica Mayo para entrenar un modelo de base pensado específicamente para la salud, cuyo lanzamiento está previsto para el año próximo.

Mustafa Suleyman
Mustafa Suleyman, director de la división de inteligencia artificial de Microsoft, lidera el desarrollo del orquestador de diagnóstico.. (Reuters)

“Creo que en 2027 vamos a estar al borde de un gran avance en el procesamiento de historias clínicas”, dijo Suleyman. Según el ejecutivo, el sistema podría anticipar cómo evolucionará el cuadro de un paciente, algo que calificó como información muy valiosa para cualquier médico.

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Cómo se probó el sistema

Para construir el orquestador, Microsoft evaluó modelos de varias compañías: OpenAI, Google, Anthropic, Meta y DeepSeek. Los mejores resultados se lograron al combinar MAI-DxO con los modelos GPT-5 y GPT-5.5, de OpenAI, pese a que la relación comercial entre Microsoft y OpenAI atraviesa un momento de tensión por la reestructuración societaria de esta última.

Usado sin el orquestador, GPT-5 acertó en el 78,9% de los casos complejos analizados, con un costo estimado de USD 8.400 por caso. Al sumarle MAI-DxO, el costo bajó en unos USD 3.000, pero la precisión apenas subió cuatro puntos porcentuales adicionales.

La mejor combinación se logró con los modelos GPT-5 y GPT-5.5 de OpenAI, pese a las tensiones comerciales entre ambas compañías. (Reuters)
La mejor combinación se logró con los modelos GPT-5 y GPT-5.5 de OpenAI, pese a las tensiones comerciales entre ambas compañías. (Reuters)

En los casos de guardia de emergencias, la mejora fue todavía menor: la diferencia de precisión y costo entre usar GPT-5 solo o acompañado del orquestador resultó casi nula, de acuerdo con los propios datos del estudio.

Un vocero de Microsoft explicó que las ganancias de precisión se reducen naturalmente a medida que los modelos se acercan a un techo teórico de aciertos y que la función de DxO es equilibrar la precisión con el costo de cada diagnóstico.

El negocio detrás del diagnóstico

Microsoft ya vende herramientas de dictado médico y radiología a hospitales y consultorios, y presenta a MAI-DxO como una extensión de sus productos existentes, no como un reemplazo de los médicos.

Microsoft y la Clínica Mayo desarrollan un modelo de base especializado en salud, cuyo lanzamiento está previsto para 2027. (Reuters)
Microsoft y la Clínica Mayo desarrollan un modelo de base especializado en salud, cuyo lanzamiento está previsto para 2027. (Reuters)

Suleyman remarcó que el objetivo de la compañía es ofrecer una ventaja frente a otros laboratorios de inteligencia artificial centrados en modelos generales. “Es el tipo de tecnología que todo el mundo quiere, y por eso nos comprometemos a hacer todo lo posible para acelerar su llegada al mundo”, afirmó el ejecutivo.

En una entrevista posterior con Yahoo Finance, Suleyman señaló que Microsoft ya recibe 50 millones de consultas de salud por día a través de Copilot y Bing, y que la meta de la empresa es ofrecer el consejo médico “más preciso y, en definitiva, más económico” posible.

El estudio reconoce que los avances de precisión provienen en gran medida de la potencia de los modelos de lenguaje subyacentes y que la capa de orquestación diseñada por Microsoft suma una mejora adicional, pero acotada, sobre ese desempeño base.

Microsoft
Copilot y Bing reciben 50 millones de consultas de salud por día, según datos de Microsoft. (Reuters)

Microsoft planea publicar como código abierto el banco de pruebas de MAI-DxO para que otros investigadores puedan replicar o cuestionar los resultados. La compañía también avanza con el modelo de salud que desarrolla junto a la Clínica Mayo, cuyo lanzamiento está previsto para el año próximo.

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