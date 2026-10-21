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Sofía Solá reveló cómo le afectaron los rumores de romance con Franco Colapinto: “Me molesta hacerme famosa por linda”

La influencer habló de la exposición que ganó tras las versiones de un vínculo con el piloto y reconoció que la presión por su imagen le generó inseguridades

Sofía Solá contó cómo le afectó los rumores de romance con Franco Colapinto
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Sofía Solá habló sobre el impacto que tuvieron en su vida los rumores de un supuesto romance con Franco Colapinto y admitió que la exposición le generó presión. La influencer también reflexionó sobre el contenido que comparte en redes sociales y su decisión de mostrarse sin una imagen de perfección constante.

En un video que publicó en TikTok desde su auto, Solá contó que acababa de maquillarse para una producción junto a Estefi Novillo. Sin embargo, descartó grabar un contenido centrado en esa faceta. “Sería un video tan falso que no lo voy a hacer”, expresó.

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La joven explicó que valora haber cambiado su manera de comunicarse en la plataforma. “Lo que más agradezco fue cuando hice un click y me empecé a mostrar en TikTok un poquito más real”, señaló.

Solá sostuvo que no busca proyectar una imagen inalcanzable y que prefiere generar cercanía con quienes la siguen. “Hoy están todos mostrando algo en redes como lo estético, lo lindo. Esa cosa de ‘quiero ser ella’, ‘deseo ser ella’”, analizó sobre los contenidos que predominan en las plataformas.

El gesto de Franco Colapinto con la hija de Maru Botana que encendió las redes
Sofía Solá admitió que los rumores sobre un romance con el piloto Franco Colapinto le generaron presión

Frente a ese modelo, planteó que su intención es compartir una mirada más cotidiana. “Algo más amigable, que genere esa cercanía de que somos todos seres humanos y todos cometemos errores y tenemos una vida con altos y bajos”, afirmó.

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Durante la charla, Solá se refirió además a las versiones que la vincularon sentimentalmente con el piloto argentino Franco Colapinto. Reconoció que la repercusión de esos rumores incrementó las dificultades que siente ante la exposición pública.

Realmente me está costando un poco más todo lo que es exposición. Después de todo lo de Colapinto, esa falsa relación, el ‘che, está con la hija de Maru Botana’, ‘la hija de Maru Botana es una diosa’”, repasó.

La influencer cuestionó que la atención se concentrara en su apariencia física. “Como que hacerme famosa por ser linda cuando...”, dijo antes de reconocer que esa mirada también le impone una exigencia personal: “Me molesta, me genero yo misma una imposición de ‘Sofía, debés ser linda’”.

En medio de las versiones que apuntan un incipiente romance con Franco Colapinto, Sofía Solá fue consultada al respecto frente a las cámaras televisivas (Puro Show - El Trece)

Solá aclaró que no compartió su reflexión en busca de comentarios sobre su aspecto. “No digo para hacerme la pobre y que ustedes digan ‘sos linda’, ‘sos fea’, ‘matada’ o ‘maquillada’”, remarcó. Según explicó, pretende que se valore a las personas por lo que son, más allá de su imagen.

Por último, contó que atraviesa un momento en el que prefiere tomar distancia de las cámaras. “No quiero ver tanta cámara encima, porque me estoy exigiendo de más, con una autodestrucción que me está generando presión propia”, sostuvo.

“Seamos todos reconocidos por lo que tenemos acá dentro, más allá de la belleza superficial”, concluyó.

Las versiones sobre un posible vínculo entre Sofía Solá y Franco Colapinto habían comenzado a circular un mes antes. Una semana después de que surgieran, la modelo fue consultada por el ciclo Puro Show, de El Trece, y negó conocer al piloto argentino o haberse encontrado con él durante su estadía en España.

“¿Qué? No...”, respondió cuando le preguntaron si tenía trato con Colapinto. Ante nuevas consultas, mantuvo la negativa. También se refirió a la reacción de su madre, Maru Botana, frente a las especulaciones: “¿Pero a qué madre no?”, dijo, al considerar comprensible que se mostrara interesada por la posibilidad de un romance.

Sofía Solá se refirió a los rumores que la vinculan con Franco Colapinto

Aunque descartó que existiera un vínculo, Solá reconoció que el corredor le resulta atractivo. “Sí, obvio”, contestó cuando le consultaron si saldría con él. Sin embargo, expresó dudas sobre la situación sentimental del deportista: “Pero él está de novio, para mí...”.

Al recibir la información de que Colapinto estaría soltero, evitó confirmar cualquier versión. “Bueno, no sé. No sé”, afirmó, y definió al piloto como alguien “muy top”. Cuando le preguntaron si había recibido algún mensaje privado suyo, respondió: “No, no voy a hablar”.

La modelo también habló de su presente sentimental y confirmó que está soltera. “No se consigue buen material acá. No hay buen casting”, bromeó. Sobre la posibilidad de encontrar una pareja durante una estadía en España, fue igual de tajante: “No, no, no. Todo para atrás”.

Consultada sobre si el piloto tendría posibilidades con ella, respondió: “Sí, obvio, pero...”, sin completar la idea. A la vez, admitió que no sigue de cerca la Fórmula 1: “No entiendo nada”, señaló entre risas, aunque aclaró que le gusta la actividad profesional de Colapinto.

Solá dijo que le atrae la idea de acompañar a un piloto en los eventos del campeonato. “Me encantaría, sería mi sueño, porque siempre quiero ser una princesa”, expresó. De todos modos, aseguró que su interés no se limitaría al automovilista: “Me divertiría estar con Franco, me divertiría estar con cualquier hombre famoso”.

La joven descartó, en cambio, la posibilidad de vincularse con futbolistas. “No, futbolista no. No me gusta”, sostuvo. También contó que disfruta manejar su auto, aunque reconoció que no suele seguir las carreras: “No me interesa mucho la carrera. Trabajé todo el fin de semana”.

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