El Foro Económico Mundial (WEF) realiza su Reunión de Estrategia País en Panamá

Estrategia busca posicionar a Panamá como el principal nodo logístico, multienergético, digital y comercial de las Américas.

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Veintisiete líderes empresariales de 17 países se encuentran en la capital panameña para participar en la Reunión de Estrategia País del Foro Económico Mundial (WEF), un encuentro que arrancó este miércoles y que busca definir las prioridades de inversión para los próximos años en el istmo.

La secretaria de Asuntos Económicos y Competitividad del Ministerio de la Presidencia, Kristelle Getzler, explicó el propósito central del encuentro.

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Según detalló, el objetivo del gobierno es presentar a los inversionistas la visión del país y fomentar la inversión extranjera directa como motor de empleo.

Entre los ejecutivos convocados figuran Toby Rice, presidente y director ejecutivo de EQT Corporation, y Vincent Clerc, director ejecutivo de A.P. Møller-Maersk.

También asisten Andrés Gluski, presidente del consejo de administración y director ejecutivo de AES Corporation, y Niclas Mårtensson, director ejecutivo de Stena Line Group

Vincent Clerc, CEO of A.P. Moller - Maersk A/S, es uno de los ejecutivos convocados a participar en la Reunión de Estrategia País del Foro Económico Mundial en Panamá. Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen/via REUTERS

El Foro Económico Mundial reúne en Panamá a directores ejecutivos globales con ministros de Estado para discutir estabilidad macroeconómica, reformas al clima de inversión y oportunidades sectoriales.

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La agenda responde al objetivo de convertir al país en el mayor nodo logístico, multienergético, digital y comercial de las Américas.

El programa incluye un diálogo especial entre autoridades panameñas y directores ejecutivos y presidentes de consejos de administración de empresas globales. A ese espacio se suman reuniones de alto nivel con distintos ministros de Estado.

Juan Carlos Orillac, ministro de la Presidencia, agradeció al Foro Económico Mundial su respaldo a Panamá y la confianza depositada para celebrar el encuentro en la ciudad capital. El funcionario representó al gobierno nacional en la cita.

Orillac destacó que el país en pleno supo enfrentar con resiliencia y unidad la situación derivada del terremoto del 9 de octubre de 2026.

La jefa para América Latina del WEF, Marisol Argueta de Barillas, detalló los ejes temáticos de las reuniones. (Tomado de Internet)

El comentario del ministro vinculó la celebración del foro con la capacidad de recuperación demostrada por el pueblo panameño tras ese episodio.

La jefa para América Latina del WEF, Marisol Argueta de Barillas, detalló los ejes temáticos de las reuniones. Precisó que la agenda incluye infraestructura energética, logística, el Canal de Panamá, comercio y sostenibilidad.

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Argueta de Barillas señaló que se realizarán análisis profundos para fortalecer el ecosistema del país en las principales industrias. Esos análisis apuntan también a reforzar la resiliencia de las cadenas de suministro.

La agenda contempla además promover la economía circular e incorporar soluciones que favorezcan la naturaleza en los sistemas vinculados a los puertos. El trabajo busca preparar al país para los desafíos que trae la transformación de la inteligencia artificial.

Entre los acuerdos previstos para esta jornada figura un memorando de entendimiento orientado al manejo de los desechos plásticos y la economía circular. El instrumento prevé un trabajo conjunto entre el Gobierno, el sector privado y la comunidad.

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Juan Carlos Orillac, ministro de la Presidencia, agradeció al Foro Económico Mundial su respaldo a Panamá y la confianza depositada para celebrar el encuentro en la ciudad capital. (Presidencia)

La reunión busca fortalecer el papel estratégico de Panamá en la economía global. El encuentro combina diálogos empresariales de alto nivel con compromisos concretos entre el Estado y el sector privado, en un contexto marcado por la recuperación posterior al sismo de octubre.

La participación de ejecutivos de sectores tan diversos como energía, transporte marítimo y logística refleja el interés internacional por las condiciones de inversión en el país. El foro continúa con las reuniones ministeriales y los diálogos sectoriales previstos en el programa oficial.

El Foro Económico Mundial nació en 1971 como una fundación sin ánimo de lucro impulsada por el economista alemán Klaus Martin Schwab, quien en aquel momento era profesor de administración de empresas en Suiza.

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El encuentro llega tras un acuerdo forjado en Davos entre el gobierno panameño y la dirección del WEF, y se inscribe en una estrategia oficial de posicionar a Panamá como el principal nodo logístico, multienergético, digital y comercial de las Américas, así como puerta de entrada al comercio y la inversión en América Latina.