Tecno

La tecnología de menos de 100 gramos que ayudaría a descifrar el origen de las lunas de Marte

La misión MMX busca determinar si Fobos y Deimos son asteroides capturados por la gravedad de Marte o restos surgidos de una colisión

Luna de Marte - Sistema Solar - láser - Fobos - tecnología - 21 de octubre
El componente central del espectrómetro Raman bautizado RAX es un láser fabricado en España. (Composición Infobae: Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial / NASA)
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La participación española en la misión Martian Moon eXploration se concentra en el desarrollo de un espectrómetro Raman bautizado RAX, cuyo componente central es un láser fabricado en España de menos de 100 gramos de peso, diseñado para identificar minerales y compuestos químicos directamente sobre la superficie de Fobos, una de las dos lunas de Marte.

Este instrumento, integrado en el rover francoalemán IDEFIX, constituye el aporte tecnológico principal del país al proyecto liderado por la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA), que tenía previsto su lanzamiento el 19 de octubre de 2026 con el objetivo de resolver el origen de Fobos y Deimos y traer muestras del primero a la Tierra.

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El espectrómetro Raman RAX y su láser español

El instrumento RAX ha sido desarrollado con la participación del Centro de Astrobiología (CAB-CSIC-INTA) y de especialistas en sistemas espaciales del INTA, según informa el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Fobos, la mayor de las dos lunas de Marte, se observa en esta imagen sin fecha tomada por la cámara HiRISE de la NASA a bordo del Orbitador de Reconocimiento de Marte. NASA/JPL-Caltech/Universidad de Arizona/Imagen cedida vía REUTERS
Fobos, la mayor de las dos lunas de Marte, se observa en esta imagen sin fecha tomada por la cámara HiRISE de la NASA a bordo del Orbitador de Reconocimiento de Marte. NASA/JPL-Caltech/Universidad de Arizona/Imagen cedida vía REUTERS

Se trata de un espectrómetro Raman, una tecnología que permite analizar la composición química de un material a partir de la luz que dispersa cuando es iluminado con un láser.

El elemento más destacado de este desarrollo es su láser, de fabricación española, que pesa menos de 100 gramos e incorpora dos canales para aumentar su fiabilidad durante la misión.

Gracias a esta configuración, el dispositivo puede identificar minerales y sustancias químicas directamente sobre el terreno de Fobos, sin necesidad de trasladar las muestras a un laboratorio.

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El róver Perseverance de la NASA en Marte se ve en un selfi tomada sobre una roca apodada "Rochette", 10 de septiembre de 2021. NASA/JPL-CALTECH/MSSS/Handout vía REUTERS/File Photo
El róver Perseverance de la NASA en Marte se ve en un selfi tomada sobre una roca apodada "Rochette", 10 de septiembre de 2021. NASA/JPL-CALTECH/MSSS/Handout vía REUTERS/File Photo

Olga Prieto-Ballesteros, investigadora del Centro de Astrobiología y colíder científica de RAX, explica que estos análisis permitirán reconstruir la composición y la evolución de la luna marciana.

El rover IDEFIX, la plataforma que transporta la tecnología española

El láser español y el resto del espectrómetro RAX viajan integrados en el rover IDEFIX, un vehículo explorador construido por las agencias espaciales de Francia y Alemania.

Este rover será desplegado por la nave MMX durante los descensos previstos sobre la superficie de Fobos, donde se encargará de recoger material y de operar el instrumento Raman en el entorno real del satélite.

La combinación de tecnología europea, con aportes de Francia, Alemania y España, forma parte del diseño internacional de una misión cuya dirección corresponde a la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial.

Martian Moons eXploration (MMX) es una ambiciosa misión espacial robótica liderada por la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA) cuyo objetivo principal es explorar las lunas de Marte. Europa Press
Martian Moons eXploration (MMX) es una ambiciosa misión espacial robótica liderada por la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA) cuyo objetivo principal es explorar las lunas de Marte. Europa Press

Qué busca resolver la misión MMX sobre el origen de las lunas marcianas

La misión MMX busca determinar si Fobos y Deimos son asteroides capturados por la gravedad de Marte o restos surgidos de una colisión. Para resolverlo, la nave analizará ambos satélites desde la órbita marciana y descenderá sobre Fobos para recoger muestras con instrumental como el espectrómetro Raman RAX.

Para despejar esta incógnita, la nave japonesa realizará observaciones de ambas lunas desde la órbita de Marte antes de ejecutar los descensos sobre Fobos.

Durante esos descensos se desplegará el rover IDEFIX y se recogerá material de la superficie para su posterior estudio, tanto in situ mediante el espectrómetro RAX como a través de las muestras que la misión prevé traer a la Tierra.

Para aterrizar con éxito en Fobos, la misión no viaja sola; lleva a bordo un pequeño rover de 25 kilos llamado Idefix. CSIC
Para aterrizar con éxito en Fobos, la misión no viaja sola; lleva a bordo un pequeño rover de 25 kilos llamado Idefix. CSIC

El regreso de las muestras y su relevancia científica

MMX tiene previsto devolver a la Tierra las muestras recogidas en Fobos a comienzos de la próxima década, en 2031.

Según se explica, este material podría revelar detalles sobre la formación del Sistema Solar y sobre la historia geológica de Marte, en paralelo a los datos que el instrumento RAX obtenga directamente sobre la superficie del satélite durante la misión.

Cabe señalar que Marte posee dos pequeñas lunas de forma irregular llamadas Fobos y Deimos, las cuales se cree que son asteroides capturados por la fuerza gravitatoria del planeta. Fobos es la más grande y cercana, completando su órbita casi tres veces al día, mientras que Deimos es más pequeña, está situada a mayor distancia y tarda aproximadamente 30 horas en dar una vuelta completa a Marte.

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