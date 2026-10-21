Sociedad

Una avalancha en el Paso Cristo Redentor obligó a volver a cerrar el cruce internacional

El desprendimiento se registró del lado chileno y forzó un corte preventivo en ambos extremos del corredor transandino. No hubo heridos ni vehículos dañados

El desprendimiento de nieve se produjo en la ruta 60 de Chile, en el sector del cobertizo denominado “El Japonés”
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El Paso Internacional Cristo Redentor quedó cerrado hasta nuevo aviso este miércoles luego de que una avalancha de nieve cayera sobre la Ruta 60 de Chile, a la altura del sector conocido como “Los Japoneses”, en plena zona de los caracoles trasandinos. El incidente ocurrió apenas horas después de que el corredor retomara sus operaciones de forma parcial, y puso en pausa el cronograma de reapertura que las autoridades habían anunciado esa misma mañana.

El desprendimiento se registró cerca de las 12.40, según precisó Pablo Tijeras, coordinador de la Guardia Urbana Municipal de Las Heras, en declaraciones recogidas por El Nueve. El aviso llegó desde el lado chileno hacia las autoridades argentinas, que de inmediato dispusieron un corte preventivo en ambos extremos del paso fronterizo: tanto en el sector de Las Cuevas, del lado argentino, como en territorio de Chile.

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Al momento de la avalancha, el Sistema Integrado Cristo Redentor funcionaba bajo un esquema de habilitación parcial, exclusivamente para camiones y vehículos de carga con sentido Argentina-Chile. Era, de hecho, la primera jornada del plan de apertura gradual que las autoridades del sistema habían difundido mediante un comunicado oficial pocas horas antes del evento.

Ese esquema contemplaba tres etapas. La primera, correspondiente al miércoles 21, habilitaba el paso desde las 9 solo para transporte de carga hacia Chile. La segunda, prevista para el jueves 22, permitiría la circulación de camiones en sentido inverso —de Chile hacia Argentina— desde las 8 y hasta las 8 del viernes. Recién el viernes 23 de octubre estaba programada la apertura total del corredor para todo tipo de vehículos, en ambos sentidos y durante las 24 horas.

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Las máquinas viales trabajan en la remoción de nieve sobre la Ruta 60 de Chile tras el desprendimiento que obstruyó la calzada en el cobertizo Los Japoneses
Las máquinas viales trabajan en la remoción de nieve sobre la Ruta 60 de Chile tras el desprendimiento que obstruyó la calzada en el cobertizo Los Japoneses

La caída de nieve y material dejó obstruida la calzada en el sector del cobertizo. Un camionero que quedó varado en el lugar grabó en video el estado de la ruta y las máquinas viales que ya trabajaban para despejar el camino, según consignó la señal televisiva.

Las tareas en la zona se concentran en la remoción de nieve y en la evaluación de la seguridad tanto de la calzada como de los taludes circundantes. Los equipos técnicos del Sistema Integrado Cristo Redentor y los servicios de vialidad mantienen el seguimiento de las condiciones meteorológicas para definir cuándo resultará seguro reanudar el tránsito.

Hasta el último parte disponible, no se informaron heridos ni vehículos dañados como consecuencia del desprendimiento. La prioridad de las autoridades, según los distintos medios que cubrieron el hecho, es verificar el estado de la infraestructura antes de autorizar cualquier tipo de circulación por el corredor internacional. La reapertura dependerá del relevamiento que realicen los equipos desplegados en el sector afectado.

Cómo estará el clima en el Paso Cristo Redentor

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Pasando al detalle del pronóstico y estado en Alta Montaña, para el jueves 22 se aguarda un cielo despejado por la mañana con habilitación para carga desde las 8:00, un esquema sujeto a cambios.

Promediando las 15:00 o 16:00, el escenario desmejora con probabilidad de precipitaciones débiles a moderadas y nevadas en el sector norte y central. Dando un salto hacia el viernes 23 de octubre, los organismos evaluarán la habilitación para todo tipo de vehículos en ambas direcciones si las condiciones acompañan, proyectando máximas de -1°C y mínimas de -9°C.

Cerrando el mapa de temperaturas actuales en la zona, los termómetros marcan 4°C en Uspallata, -7°C en Punta de Vacas, -10°C en Puente del Inca y -11°C en Las Cuevas.

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