Vaca Muerta: el gobernador Figueroa anunció que eliminará Ingresos Brutos a las empresas que contraten trabajadores de Neuquén

Rolando Figueroa, gobernador de la provincia de Neuquén (@nachomartinfilms)

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Mientras la recaudación del impuesto a los Ingresos Brutos cayó en 20 de las 24 jurisdicciones del país —un 4,2% real interanual en el acumulado a agosto de 2026—, Neuquén decidió eliminarlo para un segmento de contribuyentes. El gobernador Rolando Figueroa anunció que, a partir de 2028, las empresas que contraten nuevos trabajadores neuquinos quedarán exentas del tributo, en una medida que la provincia puede costear gracias al respaldo fiscal que le aporta la actividad hidrocarburífera de Vaca Muerta.

“En 2028, a quienes tomen nuevos trabajadores neuquinos, les vamos a eliminar el Impuesto a los Ingresos Brutos”, afirmó el mandatario en el marco de la Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia 2026, la principal exposición de la industria energética del país, que reúne a más de 550 empresas y 17.000 asistentes en la capital neuquina. La implementación estará atada al Registro Informático de Empleadores (RIdE), una plataforma provincial que sistematiza información sobre compañías, gremios y nóminas de trabajadores, y que permitirá cruzar los datos necesarios para determinar qué firmas acceden al beneficio.

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“Esto es posible gracias a la proyección que venimos realizando desde la provincia, bajando el endeudamiento, reduciendo el gasto corriente y achicando el déficit de infraestructura en una rueda virtuosa para que el trabajo se quede acá”, escribió Figueroa en su cuenta oficial de X.

Neuquén es la única provincia donde crece la recaudación del impuesto

La decisión contrasta con la situación fiscal del resto del país. Según un relevamiento del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), entre enero y agosto de 2026 la recaudación de Ingresos Brutos registró una caída real interanual del 4,2% en el consolidado de provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, como consecuencia de la contracción de la actividad económica y la baja del consumo. El tributo afectó de forma negativa a 20 jurisdicciones: Misiones retrocedió 20,4%, La Rioja 14,1% y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 8,2 por ciento.

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Una imagen tomada desde un dron muestra la planta de compresión de gas de Cochico, perteneciente a TGN, en Vaca Muerta (REUTERS/Alexander Villegas)

Solo cuatro distritos mostraron un aumento: Santiago del Estero (+2,6%), Río Negro (+3%), San Juan (+3,5%) y Neuquén, con la mayor suba del país: 6,5 por ciento. Esa diferencia explica por qué la provincia patagónica tiene margen para resignar recursos de un tributo que, en el resto del país, se volvió cada vez más difícil de sostener.

El respaldo fiscal de Neuquén tiene origen en la explotación de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta. En septiembre de 2026, las regalías petroleras explicaron el 48% de los recursos corrientes de la provincia, mientras que Ingresos Brutos representó el 26 por ciento. Esa composición le permite al gobierno provincial contemplar una reducción del impuesto sin comprometer el equilibrio de sus cuentas.

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Figueroa también se refirió a la distribución de la renta petrolera. “De cada barril de petróleo que vende Neuquén, el 17% va inmediatamente al Estado nacional”, detalló, y agregó que otro 10% se reparte entre todas las provincias a través de la Ley de Coparticipación vigente desde 1988, que según dijo “castiga” a Neuquén y a otras provincias que eran productoras convencionales de hidrocarburos en esa época. “A los neuquinos nos ingresa el 13%, donde nos están pagando un recurso no renovable. No vuelve nunca más ese recurso”, enfatizó, y sostuvo que esos ingresos deben reinvertirse de inmediato para construir “sustentabilidad social”.

El resto del país no tiene el mismo margen

El caso neuquino se da en medio de una ofensiva más amplia del sector industrial contra Ingresos Brutos, considerado el tributo más distorsivo del sistema impositivo argentino porque se acumula en cada etapa de la cadena productiva sin permitir descontar lo pagado en fases anteriores. La Unión Industrial Argentina (UIA) busca instalar la discusión como eje central de su agenda de cara a las elecciones de 2027 y llevará el reclamo a su Conferencia Industrial, prevista para el 3 de noviembre, donde impulsará un Pacto Fiscal Federal Industrial.

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En septiembre de 2026, las regalías petroleras explicaron el 48% de los recursos corrientes de la provincia, mientras que Ingresos Brutos representó el 26 por ciento

Según los cálculos de la entidad, la alícuota nominal promedio del impuesto es del 1,5%, pero la carga real que afrontan las empresas trepa al 3,4% cuando se suman los regímenes de retención y percepción. Un relevamiento de la entidad sobre ocho impuestos —cinco nacionales, dos provinciales y uno municipal— ubicó a la Argentina en el primer puesto de presión tributaria entre los países analizados al incorporar el impacto de la informalidad, estimado en cerca del 50%. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) también cuestionó el diseño del tributo: señaló que genera incentivos a la integración vertical, perjudica la competitividad y actúa como una barrera económica entre provincias por la disparidad de alícuotas.

A fines de septiembre, Catamarca ya había anunciado que avanzaría con la eliminación del tributo para la actividad industrial, tras una reunión de su gobernador, Raúl Jalil, con representantes de la UIA. “Es una medida concreta que busca reducir costos, incentivar la inversión y proteger el empleo de miles de catamarqueños”, escribió el mandatario en sus redes sociales.

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En Buenos Aires, el escenario es distinto. Un informe de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (Uipba) detectó que la carga de Ingresos Brutos allí supera a la de Santa Fe y Córdoba en ocho de las 10 cadenas productivas estudiadas, y asoció esa presión tributaria con una caída del empleo industrial del 11,6% en las cinco cadenas más afectadas, frente al 7,8% del resto del país. Entre mayo de 2023 y mayo de 2026, la provincia perdió 41.975 puestos de trabajo industriales y registró el cierre de 1.306 unidades productivas.

Sin embargo, el esquema que propuso la Uipba para reducir el impuesto es gradual: contempla una exención inmediata solo para micro y pequeñas industrias, y una baja escalonada de hasta cinco años para las empresas más grandes, condicionada a ampliar la base de contribuyentes para no resignar recaudación.

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Personas trabajan durante lo que fue la construcción del gasoducto para transporta gas natural desde Vaca Muerta (REUTERS/Martin Cossarini)

El propio ministro de Economía, Luis Caputo, calificó la estructura tributaria argentina como “malísima” durante su disertación en la convención anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) y prometió una reforma integral, aunque la condicionó a un eventual segundo mandato de Javier Milei. El tributo representa en promedio el 80% de los recursos propios de las provincias, lo que vuelve compleja cualquier negociación de fondo mientras no exista un acuerdo político que compense esa pérdida de ingresos.

La provincia que crece mientras el resto retrocede

Neuquén fue la única jurisdicción del país con saldo positivo en la creación de empresas privadas: sumó 148 nuevas firmas —un crecimiento del 1,7%— mientras en el resto del territorio desaparecieron 26.448 compañías, una baja del 5,2% acumulada en 18 meses consecutivos de caída.

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Los indicadores neuquinos se despegan del promedio nacional en prácticamente todas las variables. La provincia lideró la generación de empleo privado con casi 11.000 nuevos puestos, un crecimiento del 7,6% que triplica al de la segunda jurisdicción. La desocupación en el aglomerado Neuquén-Plottier se ubicó en el 3,2%, menos de la mitad del 7,9% nacional. Las ventas en supermercados crecieron un 3,5% interanual en términos reales —mientras el promedio del país acumuló una caída del 3,3%— y la ciudad capital registró 603 nuevas aperturas comerciales en el primer semestre, un récord histórico. El mercado automotor también refleja esa dinámica: en el primer semestre se patentaron 4.133 vehículos cero kilómetro.

Las proyecciones amplifican esa ventaja. Según un informe del Ieral de la Fundación Mediterránea, Neuquén superaría a Córdoba como provincia exportadora en 2027, a Santa Fe en 2028 y a Buenos Aires entre 2031 y 2032. Sus exportaciones se multiplicaron casi por siete entre 2021 y 2025, un salto que la llevó del puesto 14 al cuarto lugar en un solo año. Con la entrada en operación de Argentina LNG, las ventas externas neuquinas rondarían los USD 34.300 millones en 2031, por encima de las bonaerenses.

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