Qué pasa si subo mi CV a ChatGPT o a cualquier IA: regalar datos personales tiene consecuencias

Compartir un currículum completo con una inteligencia artificial puede exponer datos personales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Compartir el currículum completo con un chatbot de inteligencia artificial puede exponer el nombre, el teléfono, el correo electrónico y hasta documentos escaneados a fallos de seguridad o filtraciones que terminan en buscadores web.

La práctica se extendió junto con el uso de modelos de lenguaje para mejorar la redacción de hojas de vida, en un contexto donde encontrar empleo se volvió un proceso marcado por rechazos automáticos y sistemas de selección cada vez más exigentes.

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La compañía de ciberseguridad Kaspersky advirtió que estos modelos pueden memorizar información personal incluida en los datos con los que se entrenan, lo que abre la posibilidad de que un sistema entregue esos datos a otro usuario sin intención de hacerlo. A esto se suman errores conocidos en plataformas populares, que en el pasado permitieron el acceso indebido a conversaciones privadas de otras personas.

Un currículum enviado a una IA puede terminar visible en los buscadores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué datos no se deben usar con un chatbot

Antes de entregar un currículum a cualquier herramienta de IA, se recomienda retirar la información que permita identificar a la persona. Esto incluye nombre completo, número de teléfono, dirección particular, correo electrónico, nombres de empresas donde trabajó y copias escaneadas de documentos oficiales.

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La empresa de seguridad digital citó un caso ocurrido en Meta AI, donde un investigador detectó una falla que permitía acceder a conversaciones ajenas al modificar el identificador de una solicitud.

También mencionó el caso de usuarios de Grok que, al utilizar la opción para compartir una conversación, permitieron sin saberlo que los motores de búsqueda indexaran ese contenido. Miles de chats quedaron visibles públicamente, con datos personales, contraseñas generadas, consultas médicas y secretos comerciales.

La recomendación central es no escribirle a una IA nada que no se desee ver publicado en internet. Antes de usar cualquier chatbot, conviene revisar su política de privacidad y desactivar, desde la configuración, las opciones que permiten usar las conversaciones para entrenar al modelo.

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Errores en algunas plataformas permitieron indexar conversaciones privadas con credenciales, consultas médicas, secretos comerciales y otros contenidos que los usuarios creían protegidos

Preguntas clave antes de elegir una herramienta de IA

Quienes trabajen de forma habitual con información sensible pueden optar por ejecutar modelos de lenguaje de manera local en su propio equipo, una alternativa que evita el envío de datos a servidores externos. Para el resto de los casos, la empresa de seguridad digital propone evaluar cada servicio con las siguientes preguntas:

¿Existe una política de privacidad clara y accesible?

¿Se explica qué ocurre con el archivo subido, si se almacena o se elimina?

¿El servicio detalla si los datos se emplean para entrenar la inteligencia artificial?

¿Quién ofrece el servicio y puede confiar en esa empresa?

¿El sitio utiliza una conexión protegida mediante HTTPS?

Los chatbots de desarrolladores desconocidos que prometen un currículum perfecto representan un riesgo adicional, ya que muchos funcionan como una capa sobre modelos conocidos sin dejar claro quién almacena los datos ni con qué fin.

Esa información puede usarse después para ataques dirigidos, como invitaciones falsas a entrevistas, ofertas que coinciden de forma sospechosa con el perfil de la víctima o enlaces de phishing disfrazados de procesos de selección.

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Los chatbots desconocidos pueden convertir una búsqueda de empleo en un riesgo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo funciona realmente la revisión de un currículum

Buena parte de las empresas medianas y grandes utiliza un sistema de seguimiento de solicitantes, conocido como ATS, que clasifica y filtra las postulaciones antes de que lleguen a un reclutador. Según un estudio de LinkedIn, el 37% de los responsables de recursos humanos consultados usa inteligencia artificial en sus procesos de contratación, aunque solo el 11% integra esas herramientas de forma directa en sus plataformas.

Un currículum puede superar ese filtro automatizado y, aun así, perder valor si resulta monótono o artificial ante la lectura posterior de una persona. Por eso conviene redactar primero un borrador propio, con la experiencia real del candidato, y recurrir después a la IA solo como editor de forma y estructura, no como generador de contenido inventado.

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Recomendaciones para optimizar el documento

De acuerdo con Kaspersky, las sugerencias para mejorar un currículum sin perder autenticidad figuran mantener un formato simple, sin fotografías ni gráficos complejos que dificulten su lectura por parte de un ATS; adaptar el texto a cada oferta, incorporando palabras clave de la descripción del puesto solo cuando coincidan con la experiencia real; y describir logros concretos mediante la fórmula acción, herramienta y resultado, en lugar de enumerar tareas genéricas.

También se recomienda iniciar el documento con un párrafo breve que resuma la trayectoria y los logros principales, y ordenar la experiencia laboral de la más reciente a la más antigua. Antes de enviarlo, conviene revisar que no contenga datos personales innecesarios, que el formato se mantenga legible en PDF o DOCX y que cada afirmación pueda sostenerse durante una entrevista real.

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