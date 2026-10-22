Honduras: Salud pide al Colegio Médico suspender asambleas informativas mientras se instala otra mesa técnica

Las autoridades de Salud proponen instalar una mesa técnica ampliada para revisar los expedientes y establecer fechas para los pagos pendientes a los médicos. (Foto: Cortesía)

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El Gobierno de Honduras pidió al Colegio Médico suspender temporalmente las asambleas informativas mientras instala una mesa técnica ampliada para revisar los pagos pendientes, aunque el gremio mantiene las medidas de presión al no existir todavía un acuerdo que resuelva el conflicto laboral.

El viceministro de Salud, José Miguel Castillo, afirmó este miércoles que las autoridades están cerca de alcanzar una solución con el Colegio Médico de Honduras (CMH), cuyos agremiados permanecen en asambleas informativas desde hace más de 40 días a nivel nacional.

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Tras una asamblea general celebrada por el gremio, el funcionario planteó la necesidad de alcanzar consensos que permitan avanzar en la revisión de los expedientes y establecer fechas para cumplir con las remuneraciones adeudadas a los profesionales de la salud.

“Yo creo que estamos cercanos a solucionar el conflicto y la situación. Yo creo que es un tema de llegar a consensos y de hacerle entender al Colegio de Médicos y al gremio que estamos comprometidos en pagar”, manifestó Castillo ante periodistas.

Pese a las expectativas expresadas por el viceministro, el CMH informó que continuará con las asambleas informativas, debido a que todavía no se ha confirmado un acuerdo con el Gobierno que permita resolver las demandas del sector.

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El conflicto entre la Secretaría de Salud y el Colegio Médico de Honduras (CMH) continúa sin un acuerdo definitivo, tras más de 40 días de asambleas informativas. (Foto: Cortesía)

La instalación de una mesa técnica ampliada figura entre las principales propuestas para destrabar el conflicto. El mecanismo, solicitado por el gremio médico, incluiría personal técnico de la Secretaría de Salud, representantes del Servicio Civil y miembros de otras instituciones vinculadas con los procesos administrativos y de pago.

La finalidad será examinar individualmente los expedientes de los profesionales afectados, identificar los obstáculos que han impedido completar los desembolsos y determinar los plazos correspondientes para cada caso.

Castillo sostuvo que el problema responde a un “desorden administrativo” y no a una falta de presupuesto, por lo que defendió la revisión particular de la documentación como una vía para establecer cuáles pagos pueden tramitarse y cuáles requieren completar nuevamente los procedimientos.

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Según explicó, los médicos que tienen sus expedientes completos podrían recibir una estimación de pago durante esta semana o la siguiente.

En cambio, aquellos casos que presenten nuevos inconvenientes deberán someterse otra vez al proceso de revisión antes de determinar cuándo podrán recibir sus remuneraciones.

José Miguel Castillo, viceministro de Salud, pidió al Colegio Médico de Honduras suspender temporalmente las asambleas informativas mientras se revisan los pagos pendientes. (Foto: Cortesía)

La propuesta busca que la mesa técnica permita resolver las situaciones pendientes de manera ordenada, aunque hasta el momento no se ha anunciado un acuerdo definitivo entre las autoridades sanitarias y el Colegio Médico.

El viceministro detalló que, hasta el martes, la Secretaría de Salud registraba 158 médicos con contratos pendientes de pago. No obstante, estimó que la cifra podría disminuir a aproximadamente 50 durante este miércoles, dependiendo de la actualización de los registros administrativos.

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El funcionario también aseguró que la mayoría de los médicos ya recibió sus pagos, aunque reconoció que todavía existen expedientes que necesitan atención para completar los procedimientos correspondientes.

La situación presenta particularidades en el caso de los médicos internos, cuyos desembolsos deben contabilizarse por mensualidades debido a que los períodos pendientes varían entre cada profesional.

Unos 158 médicos tenían contratos pendientes de pago hasta el martes, según los registros de la Secretaría de Salud. (Foto: Cortesía)

De acuerdo con Castillo, algunos internos han recibido tres meses de salario, mientras que otros acumulan pagos correspondientes a seis o nueve meses. Esta diferencia dificulta establecer una cifra única de beneficiarios que todavía tienen remuneraciones incompletas.

El viceministro confirmó que los médicos internos han percibido pagos parciales y que los desembolsos continuarán hasta completar las cantidades correspondientes a cada caso.

Sin embargo, la petición gubernamental de suspender temporalmente estas acciones no supone, por ahora, el fin de las medidas adoptadas por los profesionales.

El gremio mantiene su postura de continuar con las asambleas mientras no exista una respuesta que permita confirmar la resolución de sus demandas.