Karina Mazzocco contó la verdad de su tenso vínculo con Edith Hermida en MasterChef Celebrity: “A ella le dolió mucho”

La conductora se sinceró sobre el conflicto previo con la animadora de Bendita (Video: SQP/ América TV)

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Karina Mazzocco habló de las tensiones que mantiene con Edith Hermida durante su participación en MasterChef Celebrity (Telefe), el reality de Telefe, y sostuvo que prefiere dejar atrás cualquier diferencia que hayan tenido en el pasado.

La conductora se refirió al tema durante una nota con SQP, el ciclo de América TV, donde le preguntaron por las declaraciones que Hermida había hecho sobre ella y por la convivencia entre ambas en el programa de cocina. Allí recordó un juego en el que Hermida usó una ventaja que la afectó en la competencia. “Sí, me reperjudicó ese beneficio que ella usó”, reconoció Mazzocco.

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Karina Mazzocco y Edith Hermida comparten la competencia en MasterChef Celebrity en medio de versiones sobre una tensión previa

De todos modos, evitó profundizar en el conflicto y planteó que comprende la lógica del certamen. “Está bien, yo haría lo mismo en su lugar”, afirmó sobre la decisión de su compañera de buscar una desventaja para una de las participantes que consideraba más fuerte en la cocina.

En ese sentido, indicó que le resulta difícil mantener una relación sin roces con todos los concursantes. “Te encantaría quedar bien con todo el mundo, pero es imposible”, expresó. Al ser consultada sobre el reencuentro con Edith en el reality, Mazzocco contó que había comenzado el reality con una expectativa distinta. “Yo estaba recontenta, digo: ‘Ay, qué bueno, me toca con Edith, nos vamos a hacer amigas’”, relató.

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Mazzocco habló de Hermida y aseguró que prefiere “dar vuelta a la página” tras las diferencias del pasado

Sin embargo, consideró que la animadora de Bendita, el programa de El Nueve, podría mantener alguna cuestión pendiente con ella. “Por momentos, creo que algo tiene”, señaló, aunque insistió en que no quiere sostener la discusión.

“Yo me concentro en lo que me pasa a mí y voy para adelante. Y si hay algo del pasado, bueno, qué sé yo, listo, demos vuelta a la página”, dijo Mazzocco en declaraciones recogidas por SQP.

La conductora también fue consultada por comentarios anteriores de Hermida, quien habría calificado como “nefasto” a un ciclo que conducía Mazzocco y la había llamado “mosquita muerta”.

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Edith Hermida quedó en el centro de la polémica por una decisión que perjudicó a Karina Mazzocco en un desafío

Mazzocco respondió que no tenía presente ese episodio y descartó que le hubiera generado enojo. “Yo tengo malísima memoria. Ahora estoy en otra etapa”, sostuvo.

Además, definió las diferencias entre ambas como parte de los roles que cada una asume frente a las cámaras. “Para nada. Ella juega su personaje, yo el mío”, contestó cuando le preguntaron si aquellas expresiones le habían causado bronca.

Mazzocco confirmó que mantuvo conversaciones privadas con Hermida hace varios años y que incluso revisó esos mensajes para entender el origen de la distancia. Según explicó, el problema no habría surgido directamente entre ellas.

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Hermida había cuestionado públicamente el estilo del programa que conducía Mazzocco en América TV

“Tiene que ver con otra persona que dijo una cosa que a ella le dolió mucho”, afirmó. De acuerdo con su relato, el comentario se produjo en el programa de Hermida y más tarde fue replicado en el espacio que conducía ella.

La conductora evitó revelar la identidad de esa tercera persona y cerró la nota al reiterar que no tiene problemas personales con Hermida ni con otros integrantes del reality.

El trasfondo de la distancia entre ambas se remonta a comentarios públicos de Hermida sobre A la tarde, el programa que Mazzocco condujo por América TV. En declaraciones recordadas en SQP, la conductora de Bendita cuestionó el enfoque del ciclo y lo definió como “un estilo de periodismo nefasto”.

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“Para mí representa lo peor del periodismo de ese estilo. No es la única”, había dicho Hermida. También sostuvo que existían programas y conductores que “se regodean en las miserias humanas”.

Karina Mazzocco, sobre la jugada de Edith Hermida en el reality: “Sí, me reperjudicó ese beneficio que ella usó”

Hermida hizo además una referencia posterior a la trayectoria de Mazzocco y señaló: “Me parece bárbaro lo que está haciendo Karina, estaba fuera de los medios, y van cambiando constantemente; hoy encontró este camino de conductora”. La participante de MasterChef Celebrity respondió entonces que las críticas suelen impulsar el rating y que cada persona tiene libertad para expresar su opinión.

La controversia volvió a tomar fuerza por un desafío del reality en el que Hermida ubicó a Mazzocco en una posición desfavorable, de acuerdo con lo expuesto en SQP. A eso se sumó un video que Hermida publicó durante el cumpleaños de su compañera, con el mensaje: “Mirá cómo todos se hacen los amigos de @karinamazzocco”, en alusión al resto de los participantes.

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