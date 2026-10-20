Amazon tendrá 12 reactores nucleares pequeños para alimentar sus centros de datos de IA

Amazon acordó financiar el desarrollo de una planta con doce reactores nucleares en Indiana para abastecer sus centros de datos de inteligencia artificial. (REUTERS/Stephane Mahe)

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Amazon acordó financiar el desarrollo de una planta con 12 reactores nucleares pequeños en Indiana, Estados Unidos, que apuntaría a generar 960 megavatios de energía libre de carbono para alimentar sus centros de datos de inteligencia artificial y la red eléctrica regional.

La empresa firmó un acuerdo conjunto con X-energy, la desarrolladora de la tecnología de los reactores, y American Electric Power (AEP), la empresa que operaría la planta a través de su filial Indiana Michigan Power, según anunciaron las tres compañías el 19 de octubre.

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El proyecto usaría el predio de la extinta central a carbón Breed Generating Station, que AEP cerró en esa misma zona. Según AEP, la obra podría crear más de 1.000 empleos de construcción y más de 100 puestos permanentes si avanza hasta la etapa de operación comercial.

Amazon no construirá la planta ni será su dueña. Su rol es aportar capital de desarrollo por etapas y comprometerse a comprar la electricidad generada mediante un contrato de largo plazo, una vez que la planta esté en funcionamiento.

Los reactores del modelo Xe-100 utilizarán helio y combustible TRISO, un diseño que todavía no opera de forma comercial en el mundo. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Cómo es la segunda apuesta de Amazon por reactores pequeños

Se trata del segundo proyecto bajo la alianza entre Amazon y X-energy, que busca sumar más de 5 gigavatios de nueva capacidad nuclear a la red eléctrica de Estados Unidos antes de 2039. El primero es la planta Cascade Advanced Energy Facility, en el estado de Washington.

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Los reactores propuestos son del modelo Xe-100, de 80 megavatios cada uno, que usan helio como refrigerante y un combustible llamado TRISO, descrito por el Departamento de Energía de Estados Unidos como el más resistente a altas temperaturas del mercado. Ningún reactor Xe-100 opera todavía de forma comercial en el mundo.

AEP aclaró que la planta solo pasará a la etapa de construcción si el proyecto recibe una decisión final de inversión, y que ese paso todavía depende de estudios de factibilidad, permisos ambientales y la aprobación de la Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos.

Indiana Michigan Power, la filial de AEP a cargo del proyecto, opera una central nuclear desde hace más de 50 años, un antecedente que la empresa presentó como respaldo de su capacidad para gestionar el nuevo desarrollo.

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La construcción de la planta requerirá estudios de factibilidad, permisos ambientales y la aprobación de la Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos. (REUTERS/Dado Ruvic)

Electricidad para la demanda de la inteligencia artificial

El acuerdo se suma a una ola de inversiones de las grandes tecnológicas en energía nuclear para sostener el consumo eléctrico de sus centros de datos de inteligencia artificial, que crece más rápido que la capacidad de generación disponible en buena parte de Estados Unidos.

Según datos citados por el regulador estatal, se espera que la demanda eléctrica máxima de Indiana pase de 2.800 megavatios en años recientes a más de 7.000 megavatios hacia 2030, impulsada por los grandes centros de datos que Amazon, Google y Microsoft instalaron en el estado.

Amazon ya invierte en más de 700 proyectos de energía libre de carbono a nivel global, que suman más de 40 gigavatios, según datos de la propia compañía. En 2024, Amazon lideró una ronda de financiamiento de USD 700 millones para X-energy que ayudó a completar el diseño de sus reactores.

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AEP, por su parte, firmó en julio de este año un compromiso para reducir en 2027 las tarifas residenciales de sus clientes en Indiana en USD 100 anuales y congelarlas durante tres años, en parte gracias al ingreso adicional que le generan grandes clientes como Amazon.

Los centros de datos de empresas como Amazon, Google y Microsoft impulsarán la demanda eléctrica de Indiana hasta los 7.000 megavatios hacia 2030. (REUTERS/Phil Noble/File Photo)

El gobernador de Indiana, Mike Braun, y la legislatura estatal aprobaron desde 2025 créditos impositivos para la inversión y la manufactura de reactores avanzados, además de un programa estatal que identifica comunidades dispuestas a recibir este tipo de desarrollos. El condado de Sullivan forma parte de ese programa.

Las empresas no dieron un cronograma de construcción ni de puesta en marcha, y aclararon que el proceso de factibilidad, licenciamiento ante el regulador nuclear y obtención de permisos puede llevar varios años antes de que se tome una decisión final sobre si el proyecto avanza.

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