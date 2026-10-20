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XUPER TV Conecta y deportes En Vivo: por qué se busca en Google y no es recomendado

ESET advirtió que el archivo de Magis TV, asociado ahora a la búsqueda de XUPER TV, pide autorizaciones que permiten revisar el contenido guardado en el dispositivo

Logo de Xuper TV en blanco y azul sobre un fondo azul oscuro. La letra X contiene un detalle en azul claro y la palabra TV es de color azul
Xuper TV es una aplicación no autorizada (pirata) de protocolo de televisión por internet (IPTV) que funciona como sucesora o alternativa de Magis TV. (XUPER TV)
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“XUPER TV Conecta” y “deportes En Vivo” son algunas de las búsquedas que más crecen entre quienes quieren ver series, películas y eventos deportivos sin pagar suscripciones. La aplicación, antes conocida como Magis TV, circula fuera de las tiendas oficiales y se instala de forma manual en televisores, TV Box y celulares con Android.

Según un análisis de ESET, ese método de distribución puede comprometer el funcionamiento del dispositivo y exponer datos personales de los usuarios.

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El interés por “XUPER TV Conecta” y “deportes En Vivo” no se limita a la calidad de la transmisión. El verdadero riesgo aparece en los permisos que estas plataformas solicitan para funcionar, muchos de los cuales exceden lo necesario para reproducir contenido. Esos accesos pueden facilitar la lectura de archivos privados, la instalación de otros programas sin aviso y el envío de notificaciones engañosas.

Xuper TV - Futbol Libre TV
“XUPER TV Conecta” y “deportes En Vivo” son algunas de las búsquedas que más crecen entre quienes quieren ver eventos deportivos gratis. (Composición)

Por qué buscar “XUPER TV Conecta” y “deportes En Vivo” implica un riesgo

Quienes buscan “XUPER TV Conecta” y “deportes En Vivo” suelen llegar a páginas web, enlaces compartidos en redes sociales o grupos de mensajería. Ese circuito evita los procesos de revisión que aplican Google Play Store, App Store y otros catálogos oficiales antes de habilitar una descarga.

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La ausencia de esos controles permite que el archivo descargado incluya funciones no informadas al usuario. Es posible que el enlace lleve a una versión modificada de la aplicación, con malware incorporado desde el origen.

En ese escenario, el televisor o el dispositivo conectado a la pantalla queda expuesto desde el momento mismo de la instalación. No existe forma de verificar, antes de instalar, qué contiene realmente el archivo descargado.

Qué datos personales quedan expuestos al instalar la aplicación

ESET advirtió que el archivo de Magis TV, asociado ahora a la búsqueda de XUPER TV, pide autorizaciones que permiten revisar el contenido guardado en el dispositivo. Esto puede abarcar fotos, videos, documentos, grabaciones de audio y otros archivos disponibles en el almacenamiento interno o externo.

Ni Magis TV, ni Xuper TV deben ser usados para ver la Champions League.
Ni Magis TV, ni Xuper TV deben ser usados para ver la Champions League.

En un televisor, el riesgo puede alcanzar a los dispositivos vinculados. Si una memoria USB, un teléfono o una cuenta personal se conectan al equipo, una aplicación con permisos amplios puede obtener información que no guarda relación alguna con la reproducción de contenidos.

¿Por qué es peligroso instalar XUPER TV en el televisor? Porque la aplicación circula fuera de las tiendas oficiales y puede solicitar permisos excesivos que permiten acceder a archivos privados, instalar otros programas sin autorización explícita y enviar notificaciones fraudulentas que buscan robar datos personales.

Cómo una app pirata puede instalar programas sin control del usuario

Uno de los accesos detectados permite que la aplicación solicite la descarga e instalación de otros paquetes de software. En apariencia, esa función puede presentarse como una actualización, un complemento para ver un canal o una mejora del reproductor.

Sin embargo, ese mismo mecanismo puede utilizarse para introducir programas espía, troyanos o herramientas destinadas a capturar información del usuario. La persona puede aceptar la acción sin advertir que instaló una aplicación adicional ajena al servicio original.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Un joven reacciona con sorpresa y temor mientras observa la pantalla de un televisor que muestra el logo de 'Xuper TV', reflejando el poder de impacto de los contenidos audiovisuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una supuesta actualización, entonces, puede convertirse en una vía directa para agregar software malicioso al dispositivo sin que exista un control real por parte de quien lo utiliza.

El riesgo se extiende a toda la red doméstica

Las autorizaciones analizadas por ESET incluyen capacidades para revisar procesos activos, modificar archivos y gestionar unidades de almacenamiento. En manos de una aplicación no confiable, esas funciones pueden alterar documentos, borrar contenido o afectar la operación normal del dispositivo.

El alcance tampoco queda limitado a la pantalla del televisor. Un equipo conectado al mismo router que computadoras, celulares, cámaras o asistentes domésticos forma parte de una red compartida.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el dispositivo principal se infecta, puede convertirse en una puerta de entrada para ataques contra otros aparatos conectados a esa misma red. El riesgo puede extenderse desde el televisor hacia toda la red WiFi doméstica.

Notificaciones falsas: la puerta de entrada al robo de datos

Las aplicaciones de este tipo pueden pedir autorización para mostrar avisos en pantalla. Una función pensada para informar novedades puede usarse para distribuir publicidad invasiva, mensajes fraudulentos o alertas que imiten comunicaciones legítimas de servicios conocidos.

A través de esas notificaciones, un atacante puede intentar que la persona ingrese credenciales, descargue una nueva aplicación o entregue información personal sin notarlo. El riesgo aumenta cuando el aviso recurre a mensajes urgentes, como advertencias sobre una suspensión de cuenta, fallas técnicas o supuestas verificaciones de seguridad.

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