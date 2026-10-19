Una aeronave no tripulada voló de Estados Unidos a Japón para funcionar como torre de celular en el cielo

El dirigible tardó 13 días en recorrer más de 15.000 kilómetros hasta el espacio aéreo japonés. (Sceye)

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Una aeronave no tripulada de la empresa estadounidense Sceye completó un viaje de ida y vuelta entre Nuevo México y Japón para probar su funcionamiento como una torre de celular flotando en la estratósfera, según confirmaron la compañía y su socia, la operadora japonesa SoftBank Corp.

El vuelo que cruzó el Pacífico

El dirigible, inflado con helio y equipado con paneles solares y baterías, despegó el 9 de agosto desde la base de Sceye en Moriarty, Nuevo México, y tardó 13 días en recorrer más de 15.000 kilómetros hasta el espacio aéreo japonés, según el comunicado conjunto de las dos empresas.

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Una vez allí, permaneció más de siete días sobre la isla de Shikoku, cerca de la ciudad de Muroto, operando a una altitud de entre 16,5 y 17 kilómetros, el doble de lo que vuelan los aviones comerciales y por encima de las corrientes de chorro.

Una aeronave no tripulada completó un viaje de ida y vuelta entre Nuevo México y Japón para probar su funcionamiento como una torre de celular flotando en la estratósfera. (Sceye)

La plataforma, bautizada Service Test 1 (ST1), regresó a Nuevo México el 5 de septiembre tras recorrer casi 30.000 kilómetros en 30 días.

Mikkel Frandsen, fundador y director ejecutivo de Sceye, explicó a la revista Ars Technica que el aparato “puede quedarse sobre una zona de operación en la estratósfera, justo por encima de la corriente de chorro y 30 veces más cerca que los satélites de órbita baja”.

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Una torre de celular en el cielo

Durante la estadía sobre Japón, SoftBank desconectó parte de su cobertura celular en la zona de prueba para que la aeronave de Sceye la reemplazara con una antena llamada SceyeCell, equivalente a una estación base 4G LTE conectada a la red central de la operadora.

Johnny Truong, director de tecnología de Sceye, contó a Ars Technica que el experimento simuló lo que ocurriría tras un terremoto: “Lo que hizo SoftBank fue desactivar el área de cobertura celular, y nosotros entramos a rellenarla con nuestra señal”.

El dirigible fue inflado con helio y equipado con paneles solares y baterías, despegó el 9 de agosto desde la base de Sceye en Moriarty, Nuevo México. (Gemini)

Los equipos de SoftBank probaron llamadas de voz, mensajes de texto, navegación web y transmisión de video, además de un sistema de alertas pensado para terremotos y tsunamis y una línea de auxilio marítimo operada junto con la guardia costera japonesa.

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También se verificó la conexión con drones equipados con tarjetas LTE, a los que la aeronave pudo controlar de forma remota y de los que recibió transmisiones de video, en lo que las empresas describieron como un paso hacia una red de comunicaciones en tres dimensiones.

Un servidor instalado a bordo de la plataforma permitió procesar datos directamente en la estratósfera en lugar de enviarlos a centros de datos remotos. Según Sceye, el tiempo de respuesta promedio fue de 68 milisegundos, una reducción de más del 40% respecto del procesamiento habitual en la nube.

El contexto detrás del proyecto

Sceye comenzó a probar prototipos más pequeños en 2016 y alcanzó la estratósfera por primera vez en 2021 con una versión de 65 metros de longitud. La nave usada en este viaje mide 83 metros.

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Un servidor instalado a bordo de la plataforma permitió procesar datos directamente en la estratósfera en lugar de enviarlos a centros de datos remotos. (Gemini)

Antes del cruce a Japón, la compañía ya había completado un vuelo de 12 días entre Nuevo México y Brasil. Frandsen atribuyó los avances recientes a materiales como el grafeno, que ayudaron a mejorar la relación entre resistencia y peso del casco, la densidad energética de las baterías y el rendimiento de los paneles solares.

Según la organización sin fines de lucro Helena, inversora en Sceye, la plataforma podría escalar hasta transportar cargas de 250 kilogramos, entre 25 y 50 veces más que otras plataformas estratosféricas de la competencia, como los drones de gran altitud.

Esa capacidad adicional abre la puerta a usos futuros, como equipar la aeronave con cámaras y sensores para tareas de búsqueda y rescate. SoftBank, que además de socio comercial es inversor directo de Sceye, planea ofrecer el servicio de forma comercial en Japón a partir de 2027.

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Truong adelantó que la empresa ya prepara misiones de mayor duración. “Muchas de las misiones que vienen no son de una semana, son de varios meses hasta un año”, dijo. Una de ellas, prevista para comienzos del año próximo, se extenderá entre tres y seis meses.

Por ejemplo, el rendimiento real dependerá de las frecuencias de radio disponibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Sceye, una sola plataforma desplegada a escala completa podría cubrir un área equivalente a la de 500 torres terrestres de telefonía, aunque la empresa aclaró que esa cifra no equivale a una cantidad fija de usuarios simultáneos.

El rendimiento real, precisó la compañía, dependerá de las frecuencias de radio disponibles, del enlace con la red central y de cuánta gente esté conectada al mismo tiempo en cada operación.

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Las dos compañías también probaron un sistema de comunicación óptica con láseres entre la aeronave y una estación terrestre, pensado para funcionar en el futuro como relevo entre satélites de órbita baja y la superficie, con menos pérdida de señal que la transmisión directa a través de la atmósfera.