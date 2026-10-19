Teresa Costantini asegura que su exmarido Eduardo le pidió retirar los restos de sus padres del Jardín de Paz: cuál fue su respuesta

La exesposa de Eduardo Costantini apuntó contra el empresario en sus redes sociales

Guardar

Teresa Costantini publicó este domingo una carta en Instagram bajo el título “El jardín no tiene paz”, en la que afirmó que recibió un pedido para retirar del cementerio Jardín de Paz los restos de sus padres, Susana López Naguil y Carlos Correa Avila. “Ahí están. Ahí se van a quedar”, escribió al final de un texto en el que vinculó el cementerio con la historia de su familia y con el conflicto que mantiene con su exmarido, el empresario Eduardo Costantini.

La directora, actriz y productora compartió el mensaje desde su cuenta @terecostantinifilms, que reúne 19 mil seguidores. Al momento de la escritura de esta nota, la publicación había superado los 2.115 “me gusta”. Entre las interacciones más destacadas figuraban las de Sandra Mihanovich, Inés Estévez, Sabrina Garciarena y Andrea Pietra.

PUBLICIDAD

Junto a la carta, Teresa Costantini difundió una fotografía de sus padres. La imagen funciona como punto de partida del relato que eligió hacer público y que reconstruye la relación de sus progenitores, sus primeros años de matrimonio con Eduardo Costantini y el carácter familiar que le asigna al lugar donde están enterrados.

El posteo de Teresa Costantini

“Mis padres: Susana López Naguil y Carlos Correa Avila. Los sigo imaginando así, en la infinita conversación que mantuvieron en vida”, comenzó Teresa Costantini el posteo en alusión a la imagen en las que se los ve a ambos en blanco y negro, con la decidió ilustrar su reclamo. Luego señaló que su padre murió el 6 de enero de 1994, a los 77 años, y que su madre falleció el 1 de agosto de 2006, a los 81.

PUBLICIDAD

Susana Lopez Naguil y Carlos Correa Avila. padres de Teresa Costantini, en la imagen que utilizó su hija para ilustrar su reclamo

En el texto, la artista recordó que Carlos Correa Avila ayudó a la pareja al inicio de su matrimonio. “Fue él quien le consiguió el primer trabajo a Eduardo cuando nos casamos y nos dio parte del dinero junto a su hermana y mi abuela para comprar nuestro primer departamento. Nadie se hace solo”, expresó.

También evocó que Eduardo Costantini visitó a su madre meses antes de su muerte y que luego acompañó a la familia al Jardín de Paz para despedirla. Según relató, allí descansan juntos sus padres y sus exsuegros, María Carolina Malbran y Vicente C. Costantini.

“La quería mucho”, escribió al referirse al vínculo entre su exmarido y su madre. Para Teresa Costantini, ese espacio muy especial ya que reúne a los abuelos, bisabuelos y tatarabuelos de sus hijos, nietos y bisnietos. “Están ahí todos juntos porque somos familia, una tribu que se multiplica, y eso, su origen, no se borra ni se olvida. Se honra”, sostuvo.

PUBLICIDAD

La publicación avanzó luego hacia el hecho que motivó su descargo. “Desde hace meses el jardín no tiene paz”, afirmó antes de asegurar que Eduardo Costantini le habría hecho llegar, mediante un tercero, un pedido concreto: “Quiero que saques a tus padres de Jardín de Paz”.

De acuerdo con su versión, la persona que transmitió el mensaje pidió una explicación y recibió como respuesta “falta de espacio”. Teresa Costantini sostuvo que el planteo dejó “tambaleando a toda la familia” y contrastó la situación con el recuerdo que conserva de su exmarido: “El Eduardo que muchos conocimos fue un hombre bueno. Ese hombre acompañó a mamá hasta su morada final. No sé en qué momento se fue”.

PUBLICIDAD

El cierre retomó la imagen de sus padres y una cita de Mario Benedetti. “Me aquieta imaginar que no han escuchado nada”, señaló. Luego expresó que confía en que ellos saben que, como escribió el autor uruguayo, “ni siquiera esos sobrios modestos inmortales se borran para siempre de nosotros los otros”.

En un extenso posteo de Instagram, Teresa Costantini aseguró que su exmarido, Eduardo, le habría pedido que retire los restos de sus padres del cementario familiar

La representación legal de Eduardo Costantini negó el planteo sobre el Jardín de Paz

El tema fue abordado este lunes en El diario de Mariana. En el programa, el periodista Martín Candalaft informó que consultaron a Eduardo Costantini y a sus abogados por la publicación de su exesposa.

“Para escuchar las dos campanas fuimos también al lado de Eduardo Costantini y sus abogados niegan esto por completo. Dicen: ‘Esto es falso, ya ella lo planteó en el expediente y ya le dijimos que eso es falso’”, manifestó Candalaft durante la emisión.

PUBLICIDAD

El periodista agregó que, desde la representación de Costantini, también cuestionaron el momento de la publicación. “Qué extraño, curioso y sospechoso que hace esta publicación un día antes de una nueva audiencia”, resumió sobre la postura que le transmitieron. Esa audiencia está prevista para este martes.

De ese modo, la publicación de Teresa Costantini sumó un nuevo contrapunto al diferendo que las partes ya mantienen en la Justicia. Mientras ella sostuvo en sus redes que el pedido sobre los restos de sus padres llegó a través de un intermediario, los abogados del empresario lo rechazaron y señalaron que la cuestión ya había sido planteada dentro del expediente.

PUBLICIDAD

El reclamo por el apellido y la nulidad religiosa es el antecedente del conflicto

El episodio tiene como antecedente el conflicto que Teresa Costantini hizo público en junio. En una entrevista realizada por Infobae, relató que su exmarido le reclamó judicialmente que dejara de usar el apellido Costantini, con el que desarrolló su vida pública y profesional desde que se casó a los 17 años.

En esa conversación, afirmó que se enteró además del inicio de un trámite para obtener la nulidad del matrimonio religioso a través de un mensaje que recibió de una abogada canónica. La pareja estuvo casada durante 28 años, tuvo cinco hijos y se divorció hace cerca de tres décadas.

PUBLICIDAD

Teresa Costantini explicó entonces que la situación causó impacto en sus hijos y que intentó abrir una instancia de diálogo. “Todo vino por carta documento, por mensaje, por una demanda eclesiástica que me llegó después de unos meses”, dijo. Sobre el reclamo por el apellido, señaló que en el divorcio no se había establecido una limitación para utilizarlo.

También cuestionó el argumento de una supuesta “confusión” que, según contó, figuraba entre las razones del reclamo. Para ella, el apellido forma parte de una identidad construida durante casi 60 años de actividad en el ámbito cultural. “Si hay algo que no me van a quitar nunca es quién soy. Mis recuerdos, mi vida y la voluntad de seguir trabajando”, expresó en aquella entrevista.

PUBLICIDAD

La carta publicada ahora retoma esa discusión desde otra dimensión familiar. El Jardín de Paz, los padres de Teresa Costantini, sus exsuegros y las generaciones posteriores aparecen en el mensaje como parte de una misma historia. Frente al pedido que atribuyó a Eduardo Costantini, dejó asentada su posición: “Ahí están. Ahí se van a quedar”.