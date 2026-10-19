Diego Torres recordó a su madre Lolita y recibió una emotiva respuesta de Ángela: “Las canciones son un puente”

Diego compartió un fragmento de “Tal vez”, un tema que dejó en claro que vincula con su mamá, la reconocida actriz y cantante Lolita Torres (Instagram)

Guardar

Este domingo, las redes sociales se llenaron de mensajes por el Día de la Madre y Diego Torres eligió recordar a una de las figuras más importantes de su vida: su mamá, Lolita Torres. El cantante compartió una publicación atravesada por la música y la memoria, que rápidamente conmovió a sus seguidores y generó una reacción especial de Ángela Torres, nieta de la recordada artista.

A través de su cuenta de Instagram, Diego recordó a su madre, quien falleció en 2002, y compartió una fotografía en la que ambos aparecieron abrazados. Junto a esa imagen, publicó un fragmento de “Tal vez”, una de sus canciones más emotivas, y explicó por qué ese tema ocupa un lugar especial en su historia personal. “Como digo siempre, las canciones son un puente que conectan nuestras almas y nuestros corazones”, escribió el cantante.

PUBLICIDAD

En ese sentido, Diego contó que cada vez que interpreta esa canción siente que logra acercarse nuevamente a Lolita. “Cada vez que canto esta canción siento que conecto con mi mamá”, expresó.

El emotivo posteo del cantante para su mamá, quien falleció en 2002, y dejó un gran legado artístico (Instagram)

“Porque soy de los que piensan que los que se van físicamente nos siguen acompañando el resto de nuestras vidas desde otro lugar, pero estoy convencido de que siguen ahí a nuestro lado”, manifestó.

Luego, Diego le dedicó unas palabras directamente a su madre y recordó algunas de las enseñanzas que recibió durante su vida. “Hoy en tu día, mamá, vuelvo a decirte lo que te digo siempre. Gracias por darme la vida y mostrarme un camino por donde ir, más allá de que después uno elija cómo hacer ese camino”, escribió.

PUBLICIDAD

La publicación comenzó a recibir mensajes de cariño de parte de sus seguidores y de distintas figuras del espectáculo. Sin embargo, entre las respuestas hubo una que se destacó especialmente: la de Ángela Torres. La actriz y cantante, que es nieta de Lolita y sobrina de Diego, expresó lo que le provoca escuchar esa canción vinculada con su abuela. “Esa canción me hace llorar”, escribió Ángela. Con esa breve frase, dejó en evidencia la emoción que le genera el tema y el recuerdo de Lolita. Su comentario abrió un intercambio afectuoso con su tío y mostró cómo la música funciona dentro de la familia Torres como una forma de mantener presente a la artista.

Ángela Torres deslumbró cantando una canción de su abuela, Lolita Torres

El mensaje de Ángela también permitió recordar que no es la primera vez que la familia Torres homenajea a la icónica artista. En octubre de 2025, Ángela había vivido una noche especial en el Teatro Margarita Xirgu de San Telmo, donde presentó “No me Olvides”, su primer show inspirado en el álbum debut homónimo que había lanzado semanas atrás.

PUBLICIDAD

Durante esa presentación, Ángela decidió incorporar un momento dedicado exclusivamente a Lolita. En un tramo del espectáculo, se ubicó bajo el foco del escenario y, a capela, interpretó “La niña de fuego”, una canción escrita y popularizada por su abuela en 1966. Sin bailarines ni coristas, la artista quedó sola frente al público y llevó adelante una versión que modificó por completo el clima de la sala.

Los dos artistas, unidos por el recuerdo de la icónica Lolita Torres, dejaron en claro su gran vínculo como tío y sobrina (Instagram)

Mientras Ángela cantaba, el teatro permaneció en silencio. El público siguió la interpretación con atención hasta que, una vez finalizada la canción, el lugar estalló en aplausos, ovaciones y gritos. La escena quedó registrada por algunos de los asistentes, que luego compartieron videos en las redes sociales y permitieron que el homenaje alcanzara también a quienes no habían podido estar presentes en el teatro.

PUBLICIDAD

Así, el intercambio entre Diego y Ángela volvió a mostrar que Lolita Torres sigue ocupando un lugar central en la historia familiar. Para ellos, sus canciones no forman parte únicamente de un legado artístico: también son recuerdos compartidos, una manera de hablarle y una forma de mantener cerca a una mujer cuya presencia continúa apareciendo en cada interpretación.