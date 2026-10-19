Luciana Salazar habló del escándalo en la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega: “Es mi familia”

Luciana Salazar se pronunció sobre la separación de su primo Emanuel Ortega y Julieta Prandi (Video: Puro Show, Eltrece)

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Luciana Salazar rompió el silencio sobre la separación de su primo, Emanuel Ortega, y Julieta Prandi, apenas 27 días después del casamiento de la pareja. La modelo habló con el ciclo Puro Show (Eltrece) y, aunque remarcó en varias oportunidades que no quería involucrarse en la intimidad del vínculo, dejó trascender su sorpresa por la velocidad con la que se sucedieron los hechos.

“La verdad es que no me quiero meter. Yo lo único que quiero es que mi primo esté bien, que mi familia esté bien y sobre todo, ya te digo, mi primo, porque es mi familia”, señaló Luli al ser consultada por la situación que atraviesa el cantante. Consultada sobre si había podido hablar directamente con Ortega tras la noticia, respondió: “No, con Emanuel no pude hablar, pero sí con mis otros primos, y todos queremos lo mejor para él”.

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La modelo admitió además que el desenlace tomó por sorpresa a toda la familia. “Me sorprendió todo, el casamiento y la separación, que fue como todo muy rápido. Pero bueno, nada, son cosas que pasan”, expresó, en referencia al casamiento civil que la pareja celebró el 15 de septiembre y a la ruptura confirmada semanas después.

El casamiento civil del 15 de septiembre y la ruptura ocurrida 27 días después causaron sorpresa en el entorno familiar

Según Salazar, el escándalo mediático generó revuelo dentro de un clan familiar poco acostumbrado a la exposición pública. “Calculo que todos deben haber estado un poco revolucionados porque mi familia es bastante perfil bajo en ese sentido”, explicó, al tiempo que reiteró su decisión de no hacer declaraciones sobre la intimidad del vínculo: “Obviamente que yo no me voy a meter ni voy a hablar, solo le deseo lo mejor a mi primo porque lo adoro”.

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Respecto a su propio vínculo con Prandi, la modelo fue consultada sobre si mantenía una relación cercana con la conductora. “La verdad es que la relación que teníamos es de que nos veíamos en los eventos familiares. Y nada, la mejor, ningún problema”, aseguró, y descartó así cualquier conflicto personal previo entre ambas.

Sin embargo, las palabras de Salazar abrieron paso a un debate en el estudio de Puro Show, donde la panelista Angie Balbiani reveló detalles de una presunta tensión que, según indicó, existiría desde hace tiempo entre Prandi y la familia Ortega. “A mí lo que me cuentan de adentro de la familia Ortega es que a Evangelina, obviamente te va a decir que no, la tiene cruzada a Julieta hace tiempo”, sostuvo la panelista, en referencia a Evangelina Salazar, madre de Emanuel y esposa de Palito Ortega.

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Evangelina Salazar evitó profundizar en la ruptura antes de una función de Palito Ortega en el Teatro Ópera y pidió respeto

Balbiani relató además un episodio puntual que, según contó, habría ocurrido durante una reunión familiar en la que también estaba presente Luciana Salazar. “Julieta Prandi decidió no saludarla, y ella llegó con Emanuel, besó a cada uno, y a Luli la ignoró. En ese evento, Evangelina la separa a Julieta Prandi y le dice: ‘En esta familia saludamos a todos’”, describió la panelista. De acuerdo con esa versión, la conductora finalmente saludó a Salazar, aunque el episodio habría dejado una marca negativa en el vínculo con el resto de la familia.

Balbiani también vinculó la separación con supuestas tensiones en el ámbito profesional del cantante. “Lo que planteaban es que Emanuel tiene un estudio de grabación y cada vez que tenía que grabar con una mujer, era un escándalo. Entonces no puede trabajar, no tiene libertad para trabajar. Los Ortega tienen mucho miedo que ensucie el apellido de la familia, por su pasado con Contardi”, sostuvo la panelista, sin precisar la fuente original de esa información.

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Por su parte, Evangelina Salazar evitó referirse a los pormenores de la ruptura cuando fue consultada por la prensa antes de un show de Palito Ortega en el Teatro Ópera. “De eso no voy a hablar porque es una cosa muy íntima”, respondió, y ante la pregunta sobre si la situación resultaba difícil para la familia, agregó: “Qué vamos a hacer, pero no voy a hablar de eso”. La actriz cerró sus declaraciones con un pedido concreto hacia la prensa: “Por supuesto estoy acompañando, hay que respetarlo”.

Hasta el momento, ni Emanuel Ortega ni Julieta Prandi realizaron declaraciones públicas sobre los motivos puntuales que derivaron en la separación.