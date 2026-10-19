Milei defendió su modelo económico y celebró las exportaciones récord: “En otro contexto, hubiéramos volado por los aires”

Milei: "Argentina está generando una revolución subterránea que cuando salga a la luz el país se va a convertir en un paraíso"

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El presidente Javier Milei habló esta tarde durante la inauguración de la Oil & Gas Expo en Neuquén. Allí, defendió su modelo económico en el marco de un escenario internacional complejo. En el evento estuvo acompañado por el gobernador de la provincia de Neuquén, Rolando Figueroa; y por Horacio Marín, titular de YPF.

“Batimos el récord de exportaciones. En un mes superamos los diez mil millones de dólares. Qué tipo de cambio de trazado loco que tenemos. Y esto sucede porque la riqueza de una nación depende mucho más de sus instituciones que de su subsuelo”, señaló para destacar el superávit de USD 2.976 millones que señaló la balanza comercial en el mes de septiembre.

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Y continuó: “Esta era la máxima expresión del modelo kuka. Precios pisados, subsidios que generaban un derroche de consumo, cepo y prohibiciones de exportar. Es decir, castigar al que produce para buscar comprar votos con tarifas de mentira. Y así, la balanza energética alcanzaba rojos de hasta cinco mil millones de dólares anuales. ¿Ustedes se imaginan que hoy estamos generando en el sector energético más de diez mil millones de dólares de superávit en la balanza energética, si estuviéramos con este contexto internacional y la política del barril criollo de los kukas?“.

En tanto, remarcó: “¿Ustedes se imaginan si en este momento Argentina tendría que ir a buscar al mundo sesenta mil millones de dólares para financiar al fisco y además, arrancar con la balanza energética entre 20 mil millones y 25 mil millones de dólares abajo? ¿Ustedes se dan cuenta de que en otro contexto, en el viejo modelo, hoy hubiéramos volado por los aires, hoy tendríamos una hiperinflación, hoy tendríamos caídas del PBI en torno al 10 o 15 por ciento".

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En esa línea, el presidente indicó que Vaca Muerta, “que en 2023 producía unos 310 mil barriles diarios en promedio, gracias al cambio de modelo de nuestra gestión, hoy produce más del doble. En agosto de 2026 superó los seiscientos setenta mil barriles diarios”. Y destacó una medida del decreto 70/2023 que eliminó el barril criollo: “Argentina está generando una revolución subterránea que, cuando salga a la luz, se va a convertir en un paraíso”.

“La primera semana de gobierno liberamos el precio del petróleo con el DNU setenta veintitrés. Al primer mes ya teníamos superávit fiscal, que funcionó y sigue funcionando como un ancla estabilizadora para nuestra economía”, explicó.

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Asimismo, Milei defendió las políticas económicas y remarcó que para el próximo año electoral “nos hemos construido un seguro a esta altura de ciento veinticinco mil millones de dólares”.

“El RIGI es una punta de lanza que conquista mercados. Ahora, cada dólar que llega trae consigo proyectos, empleo y exportaciones que antes simplemente no estaban, y con ellos recaudación que antes no existía. En otras palabras, si nuestra labor es reconstruir la credibilidad argentina, el RIGI es una pieza clave de este trabajo”, afirmó el mandatario.

Y siguió: “Tenemos, por un lado, el RIGI y tenemos el otro sistema. Bueno, en algún momento tendría que haber una convergencia, ya se los digo. En el largo plazo, la economía argentina va a ser todo un RIGI, va a ser un lugar apto para las inversiones”.

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Milei defendió las desregulaciones y ejemplificó con Vaca Muerta: "Argentina está generando una revolución subterránea que, cuando salga a la luz, se va a convertir en un paraíso"

Durante otro pasaje de su discurso, apuntó: “Si nos comparamos con nuestros vecinos, los números son demoledores. Entre el año 2020 y 2025, América Latina multiplicó sus exportaciones por casi seis. Argentina apenas por 2,8. Nuestras exportaciones crecieron menos de la mitad de lo que creció la región. Teníamos la tierra, teníamos el talento, nos sobraban los recursos, pero nos condenó el populismo anticomercio con sus cepos, sus retenciones, sus prohibiciones de exportar y un Estado que veía en cada dólar que entraba un tesoro para repartirse entre amigos”.

“Este año, por primera vez en la historia, las exportaciones argentinas van a superar los cien mil millones de dólares y las proyecciones indican que hacia 2035 vamos a volver a niveles de participación internacional que no se veían desde hace más de cincuenta años. Hoy el mundo nos está volviendo a mirar y a elegir como socios comerciales”, enfatizó.

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Además, Milei sostuvo que “un dólar más bajo es el reflejo de un país que genera más dólares que los que consume”. Y marcó: “Si devaluar sirviera para ser competitivos, la Argentina, que llevó el valor del dólar de uno a mil quinientos en veintitrés años, tendría que ser el país más competitivo del mundo. La devaluación es una propuesta cortoplacista que lo único que deja en el mediano y largo plazo es una ciudadanía más empobrecida”.

Milei defendió su modelo económico y cuestionó las políticas de gobiernos anteriores: "Hoy hubiéramos volado por los aires"

“La única forma de mejorar la competitividad es con menos impuestos, menos regulaciones, más infraestructura y reduciendo costos internos, como el de la energía, que es exactamente lo que está pasando ahora. Hoy tenemos a los sectores exportadores funcionando como nunca y este camino se va a profundizar. Con el oleoducto, con el gas licuado y con la minería van a entrar todavía más dólares. Así que a los que siguen esperando una devaluación, les vuelvo a repetir: los que apostaron contra el peso ya perdieron mucha plata y van a seguir perdiendo”, agregó.

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Por otra parte, cuestionó a los gobernadores que no incorporaron el Régimen de Grandes Inversiones y apuntó directamente contra la provincia de Buenos Aires: “Por una cuestión ideológica no adhieren al RIGI y después se quejan de que no funciona”.

Remarcó el trabajo del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y comentó: “Los gobernadores que eligieron ese camino, que son los mismos que nos acompañan en nuestras giras internacionales para promocionar el trabajo argentino y son quienes entienden que el RIGI es más actividad y más prosperidad para cada provincia, porque es el verdadero federalismo, que cada provincia apunte a vivir de lo que genera en lugar de colgarse del resto. Y como siempre, del otro lado tenemos a los cucas haciendo lo único que saben hacer: destruir”.

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