Una serie de posteos de la madre de Tini Stoessel generó polémica en las redes

Mariana Muzlera compartió publicaciones por el Día de la Madre en Instagram sin incluir a Tini Stoessel

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Mariana Muzlera, madre de Tini Stoessel, compartió este domingo una serie de publicaciones por el Día de la Madre en las que no incluyó ninguna imagen junto a la cantante. La secuencia de historias, difundida a través de su cuenta de Instagram, se dio en el marco del primer festejo de la fecha desde que se conoció la crisis familiar vinculada con la división del patrimonio de la artista.

La primera publicación fue una fotografía de su propia madre (es decir, la abuela de Tini), sentada en un restaurante con una bufanda estampada, a quien le dedicó el mensaje “Feliz día, reina” junto a un emoji de corazón. La segunda imagen mostró a su hijo mayor, Francisco Stoessel, de espaldas, caminando de la mano de su abuela hacia la entrada de un edificio con el tema “Dancing Queen”, de ABBA, de fondo.

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Los mensajes de Muzlera destacaron a su madre y a su hijo Francisco Stoessel con canciones de ABBA y Eros Ramazzotti

El distanciamiento entre Tini Stoessel y sus padres surgió a partir de una disputa por la división de su patrimonio

La publicación que generó mayor repercusión fue la tercera, en la que Muzlera aparece junto a Francisco y su mascota, un perro de raza pequeña que sostiene en brazos. La imagen está musicalizada con “Una emoción para siempre”, de Eros Ramazzotti, tema cuya letra dice: “Hay amores que te darán una emoción para siempre, momentos que quedarán así grabados en la mente”. En ninguna de las tres publicaciones aparece Tini Stoessel ni se la menciona.

Una de las fotos que Muzlera compartió en sus redes

El gesto se produjo en un contexto de tensión familiar que se extiende desde hace meses. Según trascendió, la disputa gira en torno a la división del patrimonio de la cantante, que habría llevado a un distanciamiento entre la artista y sus padres, Mariana Muzlera y Alejandro Stoessel. La propia Tini tampoco realizó ningún posteo por el Día de la Madre: en su lugar, compartió contenido vinculado a su gira Futttura y anunció el lanzamiento de un disco en vivo del espectáculo.

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La publicación con la canción de Ramazzotti no fue la única que generó comentarios en redes durante la jornada. Días atrás, Muzlera ya había compartido una historia de Francisco entrenando, acompañada del mensaje “Te amo, hijo”, gesto que reavivó críticas sobre un presunto trato desigual hacia los integrantes de su familia.

El problema que debió afrontar Tini Stoessel en el Día de la Madre

Tini debió cancelar el show que había anunciado en Miami. La presentación prevista para la noche de este domingo 18 de octubre en el Kaseya Center de Miami fue suspendida pocos minutos antes de su comienzo. La decisión afectó a miles de personas que ya estaban dentro o aguardaban el ingreso al recinto. El show formaba parte de la gira internacional de la artista argentina y su cancelación fue comunicada cuando el público se encontraba en los accesos del estadio.

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La productora Ake Music atribuyó la suspensión al incumplimiento de requerimientos técnicos y de seguridad indispensables para el concierto

La organización informó que la medida respondió a “circunstancias ajenas a la artista y al Kaseya Center”, aunque no dio precisiones sobre los motivos técnicos o logísticos que llevaron a cancelar el espectáculo. “La presentación de TINI de esta noche ha sido cancelada”, indicó el aviso difundido en el lugar. El comunicado tampoco informó una eventual reprogramación de la fecha.

La suspensión se produjo cuando Tini Stoessel ultimaba los preparativos para subir al escenario. Hasta el momento, ni la cantante ni su equipo brindaron detalles adicionales sobre la cancelación del recital en Miami. Ake Music, la productora a cargo del espectáculo, unos minutos después de la cancelación difundió un comunicado en redes sociales con una explicación más detallada. La empresa afirmó que la presentación fue cancelada por “el incumplimiento de los requerimientos técnicos y de producción previamente solicitados”, que consideró indispensables para realizar el show.

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El mensaje, dirigido a las cuentas del Kaseya Center y de la artista, sostuvo que la situación fue ajena a Tini Stoessel y a su equipo. “TINI se encontraba lista para subir al escenario”, indicó la productora, que aseguró que no fue posible garantizar las condiciones técnicas y de seguridad dentro de los plazos previstos.