Guatemala

Guatemala: La PNC abre pesquisas internas y externas por el asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa y por la captura de los hermanos Choc Toz

La Inspectoría General y la DEIC coordinan con el Ministerio Público para esclarecer las muertes de Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Aguilar, mientras revisan la actuación de uniformados vinculados al procedimiento

Hombre de traje en blanco y negro ante un micrófono, sobre una imagen de agentes de policía uniformados frente a camiones azules.
La Policía Nacional Civil de Guatemala activó investigaciones internas y externas por el asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Aguilar. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala informó que activó investigaciones internas y externas por el asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Aguilar, así como por el procedimiento de detención de los hermanos Choc Toz, quienes quedaron libres al dictarse falta de mérito.

La institución también solicitó recursos urgentes para adquirir cámaras corporales y sistemas de videovigilancia destinados a patrullas, para evitar supuestos malos procedimientos por parte de los agentes de la policía en Guatemala.

PUBLICIDAD

En el comunicado publicado este lunes 19 de octubre, la Dirección General de la PNC informó que equipos de la Inspectoría General y de la Dirección Especializada en Investigación Criminal (DEIC) trabajan de forma coordinada con el Ministerio Público (MP) para esclarecer el doble crimen ocurrido el 17 de octubre en unas canchas deportivas de la ciudad guatemalteca.

La PNC sostuvo que sus unidades especializadas investigan el caso tanto desde el plano externo como dentro de la institución.

El objetivo, según el texto oficial, es determinar las circunstancias en las que murieron Solórzano Foppa y Aguilar, además de establecer si hubo responsabilidades entre los agentes vinculados al procedimiento contra los hermanos Choc Toz.

PUBLICIDAD

Dos policías con uniforme trasladan a dos hombres esposados frente a una patrulla, junto a armas, un casco y una mochila roja en el suelo
Dos agentes de policía custodian a dos personas detenidas frente a un vehículo oficial junto a armas incautadas y una mochila térmica de reparto en el suelo. (PNCdeGuatemala)

La comunicación institucional no identifica a los policías bajo revisión ni detalla las circunstancias de la captura. Sí afirma que las áreas de investigación y supervisión evalúan “minuciosamente” la actuación de los agentes para verificar que se haya ajustado a la ley y a las garantías fundamentales.

No obstante, fuentes cercanas a la institución indicaron que por lo menos cuatro agentes de la policía están siendo investigados luego de la detención de los hermanos Choc Toz.

“Cuatro equipos de DEIC” siguen el doble asesinato, según David Custodio Boteo

En una entrevista con TN23, el director general de la PNC, David Custodio Boteo, afirmó que la investigación penal se encuentra bajo reserva por decisión del Ministerio Público. Añadió que la Policía Nacional Civil asignó recursos específicos para acompañar las directrices de los fiscales.

“Tenemos cuatro equipos de DEIC, de los mejores equipos de delitos contra la vida, que están dándole seguimiento al caso”, afirmó el jefe policial al referirse al doble asesinato. Según explicó, esos grupos buscan avanzar en las pesquisas por las muertes de Solórzano Foppa y Aguilar.

El doble crimen de Solórzano Foppa y Aguilar ocurrió el 17 de octubre en unas canchas deportivas de la ciudad guatemalteca. (REUTERS/Cristina Chiquin)
El doble crimen de Solórzano Foppa y Aguilar ocurrió el 17 de octubre en unas canchas deportivas de la ciudad guatemalteca. (REUTERS/Cristina Chiquin)

El funcionario también indicó que la Inspectoría General revisa, en paralelo, el procedimiento realizado por los policías que tuvieron a su cargo la detención de los hermanos Choc Toz. “Son dos equipos especiales que se tienen asignados para apoyar las directrices” emitidas por el Ministerio Público, dijo Boteo durante la entrevista.

Infobae ha tratado de comunicarse con el director de la Policía Nacional Civil para conocer más detalles sobre las pesquisas, el alcance de la revisión a los agentes y las medidas adoptadas tras los hechos. Hasta el cierre de esta nota, el funcionario no había respondido las llamadas.

La PNC pidió fondos para cámaras corporales y videovigilancia en patrullas

La institución anunció que buscará acelerar, por las vías normativas disponibles, la compra e implementación de body cams para los uniformes policiales y de sistemas de grabación para las patrullas. La PNC plantea que el equipamiento aporte registros objetivos de cada intervención y permita verificar la actuación de los agentes.

Boteo aseguró a TN23 que la institución ya prueba cinco cámaras corporales dentro del Plan de Policía Metropolitana. El plan inicial apunta al distrito central y al departamento de Guatemala, donde la PNC prevé comenzar la implementación si logra la asignación presupuestaria.

Presentación digital del comunicado oficial emitido por la Dirección General de la Policía Nacional Civil de Guatemala. El documento detalla el estado de investigaciones a cargo de la Inspectoría General y la DEIC respecto a recientes hechos de violencia y procedimientos de detención. Asimismo, informa sobre gestiones financieras para la adquisición de cámaras corporales y equipos de videovigilancia destinados a registrar las actuaciones de los agentes.

El director estimó que el proyecto requiere un promedio de Q25 millones, alrededor de USD 3.2 millones, para contratar los equipos y los servicios tecnológicos asociados. La PNC no precisó cuántos dispositivos prevé incorporar durante la primera etapa.

En su comunicado, la institución argumentó que la tecnología busca evitar abusos contra la población, proteger a los agentes ante acusaciones falsas y respaldar las investigaciones sobre procedimientos cuestionados.

Temas Relacionados

GuatemalaBernardo ArévaloGobierno de GuatemalaJuan Francisco Solórzano FoppaPolicía Nacional CivilViolencia PolíticaAsesinatoHomicidioInvestigación policial

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Guatemala envió un nuevo contingente militar a Haití, mientras cuatro salvadoreños siguen desaparecidos tras una emboscada en el país caribeño

Los efectivos partieron desde el Aeropuerto Internacional La Aurora para incorporarse a las operaciones en el área metropolitana de Puerto Príncipe, en apoyo a la Policía Nacional haitiana frente a grupos armados

Guatemala envió un nuevo contingente militar a Haití, mientras cuatro salvadoreños siguen desaparecidos tras una emboscada en el país caribeño

“Una consulta oportuna y rápida puede cambiar la historia de la enfermedad”, oncóloga guatemalteca recomienda ampliamente la prevención

La especialista del Hospital Roosevelt de Guatemala abordó los factores de riesgo, los controles preventivos y el seguimiento tras el tratamiento

“Una consulta oportuna y rápida puede cambiar la historia de la enfermedad”, oncóloga guatemalteca recomienda ampliamente la prevención

Dos hombres asesinados a balazos en zona 18 y Chinautla: las áreas que concentran más del 60% de los homicidios en Guatemala

Los ataques ocurrieron en puntos distintos del área metropolitana con escasas horas de diferencia. Ambas zonas figuran entre las más violentas del país, según registros del CIEN y el Ministerio de Gobernación.

Dos hombres asesinados a balazos en zona 18 y Chinautla: las áreas que concentran más del 60% de los homicidios en Guatemala

Un nuevo cadáver envuelto en bolsas plásticas fue hallado a la orilla de una carretera en Guatemala

Los Bomberos Voluntarios atendieron una alerta por un paquete sospechoso en la colonia Arimany, zona 6, y notificaron a la PNC y al Ministerio Público, que resguardaron el lugar e iniciaron las diligencias

Un nuevo cadáver envuelto en bolsas plásticas fue hallado a la orilla de una carretera en Guatemala

Entre mensajes de condena e indignación, familia realizará tributo al exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa en Guatemala

Organizaciones de derechos humanos, universidades y gremios de toda América pidieron justicia por el abogado asesinado junto a otra víctima en una cancha deportiva capitalina. El presidente Arévalo prometió encontrar a los responsables.

Entre mensajes de condena e indignación, familia realizará tributo al exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa en Guatemala

TECNO

GTA 6 reconocerá qué tipo de criminal eres según tus patrones de comportamiento

GTA 6 reconocerá qué tipo de criminal eres según tus patrones de comportamiento

Una aeronave no tripulada voló de Estados Unidos a Japón para funcionar como torre de celular en el cielo

Encuentran nuevo software espía en iPhone: llavero, fotos y notas quedan a la vista

Dragon Ball Super Beerus con subtítulos en español latino: dónde ver el anime de forma segura y sin virus

Robar con un celular y un código QR nunca fue tan fácil: ojo a la modalidad que roba datos y fotos

ENTRETENIMIENTO

Rod Stewart actualiza su estado de salud tras someterse a una intervención cardíaca

Rod Stewart actualiza su estado de salud tras someterse a una intervención cardíaca

Dylan Sprouse habló sobre el regreso de Barbara Palvin: “Trabajó muchísimo para volver al desfile de Victoria’s Secret”

La gala más importante de los actores de Hollywood distinguirá a Al Pacino en febrero de 2027

Murió Richard Riehle, actor de ‘Office Space’, tras más de cinco décadas de carrera

Britney Spears afirma que ser auténtica le ha traído críticas: “El mundo me ha odiado y sigo en pie”

MUNDO

Los dirigentes del "Movimiento Cucaracha" seguirán bajo custodia judicial por las protestas electorales en Delhi

Los dirigentes del "Movimiento Cucaracha" seguirán bajo custodia judicial por las protestas electorales en Delhi

Los ataques aéreos rusos amenazan las zonas seguras del oeste de Ucrania

El Nasdaq lidera la recuperación de Wall Street mientras París y Milán caen por la violencia urbana

Fabián Calle advirtió sobre la crisis francesa y explicó por qué Marine Le Pen puede ganar

El petróleo cierra con el Brent a la baja y el WTI al alza por la tensión en Medio Oriente