Guatemala: La PNC abre pesquisas internas y externas por el asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa y por la captura de los hermanos Choc Toz

La Policía Nacional Civil de Guatemala activó investigaciones internas y externas por el asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Aguilar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala informó que activó investigaciones internas y externas por el asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Aguilar, así como por el procedimiento de detención de los hermanos Choc Toz, quienes quedaron libres al dictarse falta de mérito.

La institución también solicitó recursos urgentes para adquirir cámaras corporales y sistemas de videovigilancia destinados a patrullas, para evitar supuestos malos procedimientos por parte de los agentes de la policía en Guatemala.

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En el comunicado publicado este lunes 19 de octubre, la Dirección General de la PNC informó que equipos de la Inspectoría General y de la Dirección Especializada en Investigación Criminal (DEIC) trabajan de forma coordinada con el Ministerio Público (MP) para esclarecer el doble crimen ocurrido el 17 de octubre en unas canchas deportivas de la ciudad guatemalteca.

La PNC sostuvo que sus unidades especializadas investigan el caso tanto desde el plano externo como dentro de la institución.

El objetivo, según el texto oficial, es determinar las circunstancias en las que murieron Solórzano Foppa y Aguilar, además de establecer si hubo responsabilidades entre los agentes vinculados al procedimiento contra los hermanos Choc Toz.

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Dos agentes de policía custodian a dos personas detenidas frente a un vehículo oficial junto a armas incautadas y una mochila térmica de reparto en el suelo. (PNCdeGuatemala)

La comunicación institucional no identifica a los policías bajo revisión ni detalla las circunstancias de la captura. Sí afirma que las áreas de investigación y supervisión evalúan “minuciosamente” la actuación de los agentes para verificar que se haya ajustado a la ley y a las garantías fundamentales.

No obstante, fuentes cercanas a la institución indicaron que por lo menos cuatro agentes de la policía están siendo investigados luego de la detención de los hermanos Choc Toz.

“Cuatro equipos de DEIC” siguen el doble asesinato, según David Custodio Boteo

En una entrevista con TN23, el director general de la PNC, David Custodio Boteo, afirmó que la investigación penal se encuentra bajo reserva por decisión del Ministerio Público. Añadió que la Policía Nacional Civil asignó recursos específicos para acompañar las directrices de los fiscales.

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“Tenemos cuatro equipos de DEIC, de los mejores equipos de delitos contra la vida, que están dándole seguimiento al caso”, afirmó el jefe policial al referirse al doble asesinato. Según explicó, esos grupos buscan avanzar en las pesquisas por las muertes de Solórzano Foppa y Aguilar.

El doble crimen de Solórzano Foppa y Aguilar ocurrió el 17 de octubre en unas canchas deportivas de la ciudad guatemalteca. (REUTERS/Cristina Chiquin)

El funcionario también indicó que la Inspectoría General revisa, en paralelo, el procedimiento realizado por los policías que tuvieron a su cargo la detención de los hermanos Choc Toz. “Son dos equipos especiales que se tienen asignados para apoyar las directrices” emitidas por el Ministerio Público, dijo Boteo durante la entrevista.

Infobae ha tratado de comunicarse con el director de la Policía Nacional Civil para conocer más detalles sobre las pesquisas, el alcance de la revisión a los agentes y las medidas adoptadas tras los hechos. Hasta el cierre de esta nota, el funcionario no había respondido las llamadas.

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La PNC pidió fondos para cámaras corporales y videovigilancia en patrullas

La institución anunció que buscará acelerar, por las vías normativas disponibles, la compra e implementación de body cams para los uniformes policiales y de sistemas de grabación para las patrullas. La PNC plantea que el equipamiento aporte registros objetivos de cada intervención y permita verificar la actuación de los agentes.

Boteo aseguró a TN23 que la institución ya prueba cinco cámaras corporales dentro del Plan de Policía Metropolitana. El plan inicial apunta al distrito central y al departamento de Guatemala, donde la PNC prevé comenzar la implementación si logra la asignación presupuestaria.

Presentación digital del comunicado oficial emitido por la Dirección General de la Policía Nacional Civil de Guatemala. El documento detalla el estado de investigaciones a cargo de la Inspectoría General y la DEIC respecto a recientes hechos de violencia y procedimientos de detención. Asimismo, informa sobre gestiones financieras para la adquisición de cámaras corporales y equipos de videovigilancia destinados a registrar las actuaciones de los agentes.

El director estimó que el proyecto requiere un promedio de Q25 millones, alrededor de USD 3.2 millones, para contratar los equipos y los servicios tecnológicos asociados. La PNC no precisó cuántos dispositivos prevé incorporar durante la primera etapa.

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En su comunicado, la institución argumentó que la tecnología busca evitar abusos contra la población, proteger a los agentes ante acusaciones falsas y respaldar las investigaciones sobre procedimientos cuestionados.