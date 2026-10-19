Jornada financiera: las acciones argentinas cayeron hasta 5% y el riesgo país subió por séptimo día consecutivo

Los activos argentinos quedaron marginados de la suba de Wall Street.

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Los bonos soberanos argentinos finalizaron negociados este lunes con una baja promedio de 0,8 por ciento. Los bonos hard dollar anotan una caída promedio de 5% en el último mes.

En el mismo sentido, el riesgo país de JPMorgan subió 28 unidades al cierre de los negocios, en los 675 puntos básicos, el nivel más alto desde el 28 de octubre de 2025 (685 unidades). Por la tarde el indicador tocó un máximo intradiario en los 678 puntos.

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En el último mes el riesgo país de Argentina -que mide la brecha de tasas con los bonos del Tesoro de los EEUU de similar duración- subió 150 puntos básicos o un 28 por ciento. este indicador tocó su mínimo de 2026 en los 403 puntos el 10 de julio.

Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, indicó que “este movimiento responde a una combinación de factores: la suba de tasas en Estados Unidos tras el último dato de inflación, una mayor aversión global al riesgo emergente y la cercanía del calendario electoral de 2027, que el mercado empieza a incorporar en los precios. No vemos un deterioro en los fundamentos que sostienen la capacidad de pago. El superávit fiscal se mantiene, el BCRA sigue acumulando reservas y el Tesoro acaba de conseguir un rollover del 136% en su última licitación”.

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“Lo que estamos viendo es una suba en la prima de riesgo que exigen los inversores, más vinculada a la incertidumbre que a los números de la economía. La experiencia muestra que la convergencia del riesgo país no es lineal y que este tipo de correcciones son parte del proceso. Para el inversor, este escenario abre oportunidades. Con bonos de la parte larga de la curva que ya rinden por encima del 12% en dólares, los precios actuales incorporan un escenario bastante exigente. Nuestra recomendación es no vender en medio de la volatilidad, sino aprovecharla para recomponer posiciones de manera gradual”, consignó Lazzati.

Mauro Carrizo, head of wealth management de Cocos, explicó que “la suba del riesgo país se da en un contexto en el que la tasa larga norteamericana viene subiendo: el bono del Tesoro a 10 años está en la zona de 5,15%. Estamos en un escenario de tasas globales altas, más allá de que empieza a aparecer cierta demanda a estos niveles, y ese es el principal factor detrás de la suba. Las tasas argentinas suben más porque nuestro beta es más alto. Cuando el mercado global se pone más exigente, los activos de mayor riesgo amplifican el movimiento, y Argentina es uno de ellos. En el corto plazo puede haber desacoples, porque lo local agrega ruido, pero la tendencia de fondo la marca la tasa global”.

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“Esto opaca algo que debería ser lo central del análisis: el BCRA sigue comprando reservas. En otro contexto, ese dato tendría un impacto positivo mucho más visible en los bonos. Vemos al riesgo país como algo volátil de acá en adelante. Creemos que va a ser difícil verlo nuevamente en la zona de 400 puntos básicos, incluso si la tasa afuera afloja. Ya entramos en un contexto de ruido político, y por más que las variables globales se acomoden, la incertidumbre local va a seguir presente”, añadió Carrizo.

Las acciones argentinas terminaron negociadas con bajas este lunes, mientras que en el exterior destacó la mejora de las cotizaciones de las compañías tecnológicas, que fueron el sostén de las cifras positivas de Wall Street.

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Entre los ADR y acciones de empresas argentinas que son operados en dólares en Nueva York se impusieron las pérdidas, encabezadas por Bioceres (-10,5%) y Edenor (-4,6%). Entre los títulos más representativos, YPF cedió 2,7% y Grupo Galicia, un 2,6%, mientras que Mercado Libre ganó 0,3 por ciento. En el plano local, los papeles argentinos cayeron hasta 5,5%, como en el caso de Transener, seguido de Edenor (-5,1%).

“La plaza financiera local operó bajo presión vendedora. Las acciones argentinas continuaron con su tendencia bajista mientras que los bonos soberanos en dólares profundizaron las pérdidas acumuladas en las últimas sesiones. Este escenario de mayor aversión al riesgo local impulsó al indicador de riesgo país”, describió Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL.

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En EEUU el índice Nasdaq subió un firme 1,1%, mientras que el S&P 500 ganó 0,4%, y el Dow Jones de Industriales cedió un leve 0,1 por ciento. Las ganancias diarias fueron notorias para Micron (+3%), Intel (+2,4%), Sandisk (+5,5%), AMD (+1,8%), Nvidia (+1,4%) y Western Digital (+6,1%).

“La resiliencia mostrada por Wall Street al cierre de la sesión refleja que el fuerte impulso de las megacaps de consumo e infraestructura tecnológica continúa absorbiendo las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente. No obstante, la racha negativa en el sector de semiconductores constituye una llamada de atención para los portafolios, ya que sugiere una recalibración técnica tras los excesos de valuación en el ecosistema de inteligencia artificial”, consideró Laura Torres, directora de Inversión, IMB Capital Quants.

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Dólar en alza

En la plaza cambiaria el monto operado en el segmento de contado alcanzó este lunes los USD 605,2 millones, mientras que el dólar mayorista subió 6,50 pesos o 0,4%, a 1.524,50 pesos. El tipo de cambio oficial anota en octubre una ganancia de siete pesos o 0,5 por ciento.

“Ante una oferta que no logró ser suficiente para contener la demanda, la cotización fue avanzando algunos puntos hasta encontrar el equilibrio”, comentó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios, quien precisó que el dólar alcanzó un máximo diario de 1.525 pesos.

“La suba de hoy es la más alta para un día de operaciones desde el 1 de octubre pasado, y el tipo de cambio mayorista vuelve a los niveles registrados en esa fecha”, afirmó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

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En el último año, el dólar mayorista anota un alza de 49,50 pesos o 3,4% respecto de los $1.475 del 20 de octubre de 2025, unos 30 puntos porcentuales debajo de la inflación interanual de 33,4% informada por el Indec para septiembre pasado.

El Banco Central fijó un techo para el régimen de bandas cambiarias en los $1.939,33 pesos. El dólar mayorista quedó a 414,83 pesos o 27,2% de se límite para la libre flotación, que fue “testeado” hace un año por la rampante dolarización en el período de elecciones de medio término.

El dólar al público ganó cinco pesos o 0,3%, a $1.540 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.541,09 para la venta y $1.487,64 para la compra. El dólar blue también avanzó cinco pesos, a 1.560 pesos.

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El BCRA compró USD 18 millones en el mercado, el 3% de la oferta spot, mientras que las reservas internacionales brutas restaron USD 84 millones, en los USD 50.152 millones, en una rueda con baja de 0,6% en la cotización del oro, a USD 4.157,80 la onza.